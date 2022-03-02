2022 MotoGP sezonu: Takımlar, sürücü kadroları, şampiyona takvimi

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MotoGP tarihinin en uzun sezonu, bu hafta sonu Losail Uluslararası Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek olan Katar GP ile başlayacak. Motosiklet yarışlarının zirvesi olan MotoGP'ye bu sezon 2 yeni takım katıldı. 2022 sezonunda 12 takım ve 7 ülkeden 24 sürücü, şampiyonluk için savaşacaklar.

Takımlar ve sürücü kadroları

Ducati Lenovo

2021 şampiyona pozisyonu: 1

Pilot kadrosu: Francesco Bagnaia, Jack Miller

2021 Markalar Şampiyonu Ducati, 2022'de şampiyonluğunu korumak için piste çıkacak. İtalyan marka, 2022 sezonunda Sürücüler Şampiyonluğu'nu da kazanmak istiyor ve bunun için kış aylarında yoğun bir şekilde çalışıldı.

Ducati, sezon öncesinde çalışmalarını Borgo Panigale'de sürdürdü ve mühendisler, düzlük hızını artırmak üzerine yoğunlaştılar. Bunun için yeni bir motor yapıldı, yeni motorla birlikte daha uzun egzozlara geçildi.

Motor alanındaki çalışmaların yanı sıra, aerodinamik yapıda da yenilikler var. Bu yeniliklerin ana amacı sürüklenmeyi azaltarak, düzlüklerdeki azami sürati artırabilmek.

Bagnaia 2021 sezonunu ikinci sırada tamamlamıştı. İtalyan sürücü, 4 galibiyet almış ve 9 kez podyuma çıkmıştı. Yetenekli sürücü buna ek olarak 5 yarışlık bir pole pozisyonu serisi de yakalamıştı.

Ducati ile olan kontratını 2024'e kadar uzatan 25 yaşındaki sürücü, 2021 sezonun ikinci yarısında yakaladığı yükselen form grafiğini 2022'ye taşımak istiyor.

Bagnaia, 2022 sezonu için şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri konumunda.

Miller içinse 2022 sezonu oldukça kritik. Avustralyalı pilotun kontratı, 2022 sezonun sonunda sona erecek. 2021 sezonunu 4. sırada tamamlayan Miller, fabrika Ducati takımı ile devam etmek istiyorsa 4. sıradan daha iyisini yapması gerek.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısına ve Ducati'nin getirdiği yeni güncellemelere bakacak olursak, 2021'in şampiyonları 2022 için de en büyük favoriler gibi duruyorlar.

Jack Miller, Ducati Team

Monster Energy Yamaha

2021 şampiyona pozisyonu: 2

Sürücü kadrosu: Fabio Quartararo, Franco Morbidelli

Yamaha, 2022 sezonu öncesinde eskisi kadar özgüvenli gözükmüyor. Takım, 2021 motosikletinde düzlük hızı konusunda yaşadığı sorunları kış aylarında da çözememiş gibi duruyor. Sepang ve Mandalika testlerinde takımın azami hızı gridin sonlarında yer alıyordu.

2021 Sürücüler Şampiyonu Quartararo ise bu durumdan hiç memnun değil.

Fransız sürücü, 2022 Yamaha motosikletinin bekleneni verememesi durumunda takımdan ayrılabilir.

Quartararo, daha önce yaptığı röportajlarda 2022 Yamaha motosikletini gerçek anlamda test edip, motosikletin performansının nasıl olduğunu görünceye kadar 2023 Yamaha anlaşmasını imzalamayacağını söylemişti.

2022 Yamaha motosikletinin testlerdeki performansı ise umut verici değildi ve Quartararo, "geleceğinin tamamen açık olduğunu" dile getirmişti.

Quartararo, 2022 sezonuna son şampiyon olarak girecek olsa da kendisini zor bir sezon bekliyor olabilir.

Yamaha'nın 2022 sezonundaki diğer sürücüsü Morbidelli olacak. İtalyan sürücü, 2021 sezonunda sakatlıklarla baş etmişti.

Morbidelli, Haziran ayında sol dizinden ameliyat olmuştu ve sol menisküsünde ve ön çapraz bağlarında yer alan yırtıklar onarılmıştı.

Yaklaşık 8 haftalık bir rehabilitasyon sürecinin ardından motosikletine geri dönen Morbidelli, Vinales'in Yamaha'dan ayrılmasıyla birlikte fabrika takımına yükselmişti.

Morbidelli, fabrika Yamaha ekibiyle 2021 sezonunda 5 yarışa çıkmış ve 7 puan toplayabilmişti. İtalyan sürücü, 2022 sezonunda yeniden podyumlar ve galibiyetler için savaşmak isteyecektir.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Fotoğraf: Yamaha

Suzuki Ecstar

2021 şampiyona pozisyonu: 3

Sürücü kadrosu: Joan Mir, Alex Rins

Suzuki, 2022 sezonunda aynı sürücü kadrosuyla yarışacak. 2020 takımlar ve sürücüler şampiyonu Suzuki, geçtiğimiz sene Davide Brivio'nun takımdan ayrılmasından bu yana bir takım patronu arayışı içindeydi.

Geçtiğimiz günlerde bu arayış sona erdi ve tecrübeli yönetici Livio Suppo ile anlaşıldı. Takım menajeri rolündeki boşluğun doldurulmasıyla birlikte, Suzuki 2022 için daha olumlu olabilir.

Japon üretici, sürücü kadrosunda değişime gitmedi ve Mir-Rins ikilisi korundu.

2020 Sürücüler Şampiyonu Mir, 2021 sezonunu 3. sırada tamamlamıştı. İspanyol sürücü, bu sezon şampiyonluk mücadelesine geri dönmek istiyor. Suzuki'nin getirdiği motor güncellemeleri, Mir'e bu konuda yardımcı olabilir.

Suzuki garajının diğer tarafında ise 2021 sezonu beklendiği gibi geçmemişti. Mir'in takım arkadaşı Rins, sezonu 13. sırada tamamlamıştı ve Rins'in performansları birçok kişiyi hayal kırıklığına uğratmıştı.

Geçtiğimiz sezon 5 yarışa kaza yaparak yarışa veda eden Rins'in bu sezon sonunda kontratı bitiyor. İspanyol sürücü, 2023 sezonunda da fabrika Suzuki takımıyla yarışmak istiyorsa bu sezon daha iyi performanslar ortaya koymak zorunda.

Yeni bir takım menajerinin bulunması ve motor alanına getirilen güncellemeler, Suzuki'ye 2022 sezonunda ne kadar yardımcı olabilecek göreceğiz.

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Pramac Racing

2021 şampiyona pozisyonu: 4

Sürücü kadrosu: Johann Zarco, Jorge Martin

Pramac Racing, 2021 sezonunu 4. sırada tamamlamış ve en başarılı uydu takımı olmuştu. Pramac Racing de 2022 sezonunda aynı sürücü kadrosuyla yarışmaya devam edecek.

Jorge Martin'e kıyasla daha tecrübeli olan Johann Zarco, 2021 sezonunu 5. sırada tamamladı ve 4 kez podyuma çıkmayı başardı. Zarco, bu sezon ise ilk MotoGP galibiyetini kovalayacak.

Genç yetenek Jorge Martin ise geçtiğimiz yıl pek çok kişiyi performanslarıyla şaşırtmıştı. 2021 sezonunda bir çaylak olan Martin, kariyerinin ikinci MotoGP yarışını 3. sırada tamamlamayarak ilk sezonuna harika bir başlangıç yapmıştı.

Sezon içerisinde sakatlık sorunlarıyla boğuşan Martin, sakatlıktan geri döndüğünde ise daha da gelişti. Çaylak pilot, pole pozisyonundan başladığı Steiermark GP'yi kazanarak premier sınıftaki ilk galibiyetini aldı ve sezonun geri kalanında 2 kez daha podyuma çıktı.

Martin, çaylak sezonunda topladığı tecrübelerin ardından 2022 sezonunda daha çok podyum ve yarış zaferi için piste çıkacak.

Pramac Racing, 2022 sezonunda kesinlikle dikkat edilmesi gereken sürücülere sahip.

Johann Zarco, Pramac Racing Fotoğraf: Alex Farinelli / Pramac Racing

Repsol Honda

2021 şampiyona pozisyonu: 5

Sürücü kadrosu: Marc Marquez, Pol Espargaro

Marquez'in 2020'deki büyük sakatlığının ardından 2020 ve 2021 senelerinde istediğini alamayan Honda, 2022 sezonunda zirveye geri dönmek istiyor.

Bunun için de kış aylarında motosiklet üzerinde çalışıldı ve ilk izlenimler oldukça pozitif.

Honda, yeni motosikleti RC213V'de özellikle arka taraftaki çekiş sorunlarını gidermek için radikal değişiklikler yapmış durumda. Çekiş eksikliği özellikle 2021'de takıma katılan Pol Espargaro'nun sürüş stiline hiç uymuyordu.

Ayrıca arka frende de gelişim sağlandı. Arka frenin daha çok kullanılabilmesi, Espargaro'nun sürüş stiline uyuyor.

Arka taraftaki çekiş eksikliğinin çözülmesiyle ve arka frenin daha çok kullanılabilmesiyle beraber Espargaro, motosiklette çok daha rahat duruyor.

Çekiş sorunu yaşayan Honda motosikletiyle geçtiğimiz sezonu sadece 13. sırada tamamlayabilen Espargaro, motosiklette gelişimler olduğunu çokça kez dile getirdi.

2013 Moto2 şampiyonu Espargaro, arka taraftaki fren ve çekiş sorunlarının çözülmesiyle birlikte bu sene şampiyonluk adaylarından biri olabilir.

Espargaro'nun takım arkadaşı Marquez ise sakatlıklara boğuşmaya devam ediyor. 2020 yılında sağ kolunu kıran, 2021 sezonunda sağ omuzunda güç sorunu yaşayan Marquez; geçtiğimiz sezon sağ omuzundaki sorunlara rağmen 3 galibiyet almıştı.

2021 sezonunun son bölümünde ise Marquez bir başka sakatlık daha yaşadı. Altı kez MotoGP dünya şampiyonu, Kasım ayında geçirdiği bir antrenman kazasının ardından çift görme sorunu yaşadı ve bu yüzden 2021'in son iki yarışını kaçırdı.

İspanyol sürücü, kış arasında dinlenme fırsatı buldu ve sezon öncesi testlerinde de yeni motosikleti sürebildi.

Marquez, ilk etapta yeni motosikleti anlamakta zorlandığını ancak sonrasında gelişim sağladığını dile getirmişti.

Honda, 2 senelik aranın ardından yeniden zirveye dönmek istiyor ve 2022, bunun için harika bir yıl olabilir.

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Red Bull KTM

2021 şampiyona pozisyonu: 6

Sürücü kadrosu: Brad Binder, Miguel Oliveira

2022 sezonunda aynı sürücü kadrosuyla devam edecek olan Red Bull KTM, 2021 sezonunda 2 galibiyet almasına rağmen çok iyi bir sezon geçirmemişti.

Brad Binder, kuru-ıslak Avusturya GP'sini kazanmıştı ve sezonu 6. sırada tamamlamayı başarmıştı. Binder'ın 2024 sezonunun sonuna kadar KTM ile sözleşmesi bulunuyor ve Güney Afrikalı sürücü, KTM'nin bu sezon gelişme kaydetmesini umacaktır.

Miguel Oliveira, 2021 sezonunda üç podyum ve bir de galibiyet almasına rağmen sezonu 14. sırada tamamlayabildi. Oliveira, 3 podyumunu da üst üste aldı; sonrasında ise ilk 10'un dışında kalmaya devam etti.

Bu, Oliveira'nın ne kadar istikrarsız bir sezon geçirdiğini kanıtlar nitelikte. Portekizli sürücünün kontratı sezon sonu sona ermekte, dolayısıyla bu sezon daha istikrarlı performanslar ortaya koymak isteyecektir.

Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

LCR Honda

2021 şampiyona pozisyonu: 7

Sürücü kadrosu: Takaaki Nakagami, Alex Marquez

Honda'nın uydu takımı LCR Honda, 2022 için sürücü kadrosunu koruyor. Lucio Cecchinello önderliğindeki ekip, bu sezon 2021'ye kıyasla daha iyi performanslar ortaya koymayı hedefliyor.

Takaaki Nakagami, MotoGP'deki 5. sezonuna girecek. 2021 sezonunu 19. sırada noktalayan Nakagami, bu sezon gelişim gösteremezse koltuğunu Moto2 yıldızı Ai Ogura'ya kaybedebilir.

Alex Marquez ise MotoGP'deki 3. sezonuna başlayacak. Marquez kardeşlerin küçüğü Alex, 2021 sezonunu 15. sırada bitirmişti.

Alex Marquez, Team LCR Honda Fotoğraf: MotoGP

Aprilia Racing

2021 şampiyona pozisyonu: 9

Sürücü kadrosu: Aleix Espargaro, Maverick Vinales

Aprilia Racing, 2022 sezonunda ön sıralara yükselmek istiyor ve bunun için kış aylarında sıkı çalışıldı.

Sürücülerin hızlı yön değişimlerinde daha rahat olabilmesi için 2022 motosikleti küçültüldü. Motosikletin küçülmesiyle birlikte doğal olarak ön kanat da küçüldü ancak denge konusunda taviz verilmedi.

Motosikletin kuyruğu da yeniden tasarlandı.

Bütün bu değişimler işe yaramışa benziyordu ve Vinales, testlerde özellikle tek tur temposunda oldukça iyi gözüktü. Takımın yarış temposu ise hâlâ bir soru işareti.

Takımın sürücü kadrosu ise aynı.

Aleix Espargaro, 2021 sezonunda kariyerinde ilk kez podyuma çıkmıştı. İspanyol sürücü, bu sezon birkaç kez daha şampanyanın tadına bakmak isteyecektir.

2021 sezonunda Yamaha ile dramatik bir şekilde yollarını ayıran Vinales ise testlerde oldukça rahat gözüktü.

Aprilia, henüz MotoGP'de yarış kazanamadı ve kış aylarında üzerinde çalışılan yeni motosikletleriyle birlikte bunu değiştirmek için mücadele edecekler.

Maverick Viñales, Aleix Espargaro, Lorenzo Savadori, Aprilia Racing Team

WithU Yamaha RNF MotoGP

2021 şampiyona pozisyonu: 10

Sürücü kadrosu: Andrea Dovizioso, Darryn Binder

Eskiden Petronas Yamaha SRT adıyla bildiğimiz takım, artık WithU Yamaha RNF MotoGP adı altına yarışacak. Takımın ismi değişse de 2021 sezonunda yaşanan sorunlar değişmeyebilir.

Andrea Dovizioso, 2021 sezonunun büyük çoğunluğunda motosiklet sürmemesinin ardından bu sezon MotoGP'ye tam zamanlı olarak döndü.

Darryn Binder ise Moto3'ten direkt olarak MotoGP'ye geçiş yaptı. Bu büyük değişim Binder'ı zorlayabilir.

Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing Fotoğraf: MotoGP

Tech3 KTM

2021 şampiyona pozisyonu: 11

Sürücü kadrosu: Remy Gardner, Raul Fernandez

MotoGP'nin tecrübeli uydu takımı Tech3 KTM, 2021 Moto2 sezonunda şampiyonluk mücadelesi veren Gardner-Fernandez ikilisiyle yarışacak.

Moto2 şampiyonu Gardner ve şampiyona ikincisi Fernandez, Moto2'de de takım arkadaşıydılar ve sert bir şampiyonluk mücadelesinin içerisindeydiler.

Hem Gardner hem de Fernandez oldukça yetenekliler ve heyecan vericiler. Bu iki yetenekli çaylağın bu sezon neler yapabileceğini görmek heyecan verici olacak.

Raul Fernandez, KTM Tech3, Remy Gardner, KTM Tech3 Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Gresini Racing

Sürücü kadrosu: Enea Bastianini, Fabio Di Giannantonio

2022'de gride katılan ilk yeni takım Gresini Racing uydu takımı olacak. Takım, 2021 Ducati motosikletleriyle yarışacak.

Takımı sürücü kadrosu, iki yetenekli İtalyan sürücüden oluşuyor.

Enea Bastianini, geçtiğimiz sezon etkileyici performanslar ortaya koymuştu. İtalyan sürücü geçtiğimiz sezon Ducati GP19 sürüyordu, bu sezon ise Ducati GP21 sürecek. Motosikletinde yaşanan bu performans gelişmesi, İtalyan sürücünün daha da rekabetçi olmasını sağlayabilir.

Fabio Di Giannantonio ise 2021 Moto2 sezonundaki performanslarıyla Gresini Racing'i ikna etmeyi başardı ve Moto2'den MotoGP'ye yükselen bir başka isim oldu.

MotoGP'nin yeni ekibi, Ducati GP21 motosikletleriyle sezon içerisinde sürprizler yapabilir.

Enea Bastianini, Gresini Racing Fotoğraf: MotoGP

Mooney VR46 Racing Team

Sürücü kadrosu: Luca Marini, Marco Bezzecchi

2021 sezonunun sonunda MotoGP'den ayrılan Esponsorama Racing'in yerine MotoGP'ye giren takım, 2024'ün sonuna kadar Ducati motosikletleriyle yarışacak.

Valentino Rossi'nin kurduğu bu takım, 2022 sezonunda Luca Marini ve Marco Bezzecchi ile yarışacak.

Marini, geçtiğimiz yıl MotoGP'deki ilk sezonunu geçirdi ve 2021 onun için bir öğrenme yılıydı.

2021 Moto2 sezonunu 3. sırada tamamlayan Bezzecchi ise MotoGP'deki ilk sezonuna tecrübe toplayacak.

Marini ve Bezzechi, önceki yıllarda Moto2'de de takım arkadaşı olmuşlardı.

Luca Marini, VR46 Racing Team

Şampiyona takvimi

KOVID-19 pandemisi, diğer motor sporları organizasyonları gibi MotoGP'yi de etkilemişti ve organizasyon, 2020 ve 2021 takvimlerinde radikal değişiklikler yapmak zorunda kalmıştı.

Özellikle 2021 sezonunda 20 yarış yapılması planlanıyordu ancak çoğu Avrupa'da gerçekleştirilen 18 yarışlık bir takvim oluşturulabilmişti.

MotoGP yönetimi, 2022 sezonu içinse organizasyon tarihindeki en uzun takvimi hazırladı. Hazırlanan bu takvimde, yeni eklenen iki yarış ile beraber, 21 yarış bulunuyor.

MotoGP, tarihindeki en uzun takvimde 17 ülkede ve 5 farklı kıtada yarışacak.

2022 Moto GP yarış takvimi:

Yarış Tarih Pist/Ülke 1. yarış 6 Mart Losail, Katar 2. yarış 20 Mart Mandalika, Endonezya 3. yarış 3 Nisan Termas de Rio Hondo, Arjantin 4. yarış 10 Nisan COTA, ABD 5. yarış 24 Nisan Portimao, Portekiz 6. yarış 1 Mayıs Jerez, İspanya 7. yarış 15 Mayıs Le Mans, Fransa 8. yarış 29 Mayıs Mugello, İtalya 9. yarış 5 Haziran Katalonya, İspanya 10. yarış 19 Haziran Sachsenring, Almanya 11. yarış 26 Haziran Assen, Hollanda 12. yarış 10 Temmuz KymiRing, Finlandiya 13. yarış 7 Ağustos Silverstone, İngiltere 14. yarış 21 Ağustos Red Bull Ring, Avusturya 15. yarış 4 Eylül Misano, İtalya 16.yarış 18 Eylül Aragon, İspanya 17.yarış 25 Eylül Twin Ring Motegi, Japonya 18. yarış 2 Ekim Chang Uluslararası Yarış Pisti, Tayland 19. yarış 16 Ekim Phillip Adası, Avustralya 20. yarış 23 Ekim Sepang, Malezya 21. yarış 6 Kasım Ricardo Tormo, İspanya

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Fotoğraf: Dorna