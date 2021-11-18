2022 MotoGP sezon öncesi testlerin ilk gününde Nakagami lider

Valencia'da tamamlanan 2021 sezonundan dört gün sonra, 2022 sezonu öncesinde Jerez'de yapılan iki günlük testlerin birinci günü Perşembe günü start aldı.

Sürüşün ilk saatinde az sayıda tur atıldı ve VR46 pilotu Luca Marini, Ducati'sini 1.43.364 ile liderliğe çıkardı.

Ancak ikinci saate gelindiğinde Nakagami, önce 2021 model RC213V ile ve ardından 2022 prototipi ile beraber arka arkaya piste çıktı ve ikisi ile de en hızlı tur zamanını yakaladı.

Japon sürücünün 1.37.713'lük tur zamanı, bitime iki buçuk saatten az bir süre kala, 2021 şampiyonasını ikinci sırada tamamlayan fabrika Ducati pilotu Francesco Bagnaia tarafından geçildi. Bagnaia 1.37.415 ile yeni lider oldu.

Bu turun hemen ardından, Aprilia'dan ayrılan ve 2022 ile beraber uydu takımı olacak olan Gresini Racing adına 2021 Ducati'yi kullanacak olan Enea Bastianini liderliği almayı başardı.

İtalyan pilotun 1.37.402'lik turu yarım saat boyunca liderlikte kalmasına yardımcı olsa da Nakagami, 1.37.313 ile yeniden liderliği aldı.

Bu tur ise damalı bayrak sallanana kadar geçilemedi, birçok takım da günü erkenden tamamladı.

Nakagami'nin arkasında Pramac pilotu Johann Zarco yer alırken Bastianini ise Bagnaia'nın önünde ilk üçü tamamlayan isim oldu.

Johann Zarco, Pramac Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Maverick Vinales, fabrika Aprilia motosikleti ile beraber beşinciliği aldı, Alex Rins ise 1.37.810 ile beraber en hızlı Suzuki oldu ve altıncı sırayı aldı.

Franco Morbidelli, fabrika Yamaha ile yedinci sırayı alırken Morbidelli'nin dünya şampiyonu takım arkadaşı Fabio Quartararo dokuzuncu sırayı aldı.

Fransız pilot bugün kullandığı test motosikletinin, Eylül ayındaki Misano testinde kullandığı motosiklet ile aynı olduğunu ve bu nedenle mutsuz olduğunu belirtti. Quartararo, Yamaha'da ihtiyacı olan güç eksikliğinden daha önce de şikayetçiydi ancak bu noktada bir gelişim olmadığı görülüyor.

Diğer fabrika Ducati ile Jack Miller, iki Yamaha'nın arasında sekizinci sırada yer alırken, Marini günü Pramac pilotu Jorge Martin ve Pol Espargaro'nun önünde 11. sırada tamamladı. Pol Espargaro, hafta sonunda yaşadığı korkutucu kazanın ardından çeşitli testleri geçti ve Honda'nın 2022 motosikletini test etme fırsatı yakaladı.

Joan Mir günü 14. sırada tamamlarken en hızlı çaylak ise, Perşembe gününde 57 tur atarak liderin 1.7 saniye gerisinde 19. sırada yer alan Tech3 pilotu Raul Fernandez oldu.

Fernandez'in takım arkadaşı ve son Moto2 dünya şampiyonu Remy Gardner, iki hafta önce Portekiz'de kaburgalarını kırdıktan sonra yaşadığı fiziksel problemlere rağmen 52 tur tamamlamayı başardı ve takım arkadaşının 1 saniye gerisinde 24. sırada yer aldı.

Remy Gardner, KTM Tech3 Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Gardner, VR46 takımı ile Moto2'den MotoGP'ye geçiş yapan Marco Bezzecchi'nin önünde yer alırken Gresini çaylağı Fabio Di Giannantonio ise Ducati'si ile 22. sırada yer aldı.

Moto3'ten direkt olarak MotoGP'ye geçen RNF Racing çaylağı Darryn Binder ise liderin 4.436 saniye gerisinde 27. sırada günü tamamladı.

Testler, günü 15. sırada tamamlayan Aprilia pilotu Aleix Espargaro'nun kazası sebebiyle kısa süreliğine kırmızı bayrakla durdurulurken, günü 10. sırada tamamlayan KTM pilotu Brad Binder da yerde kaldı.

Test sonucu:

Poz. Sürücü Zaman Fark Eht/Tur 1 NAKAGAMI, Takaaki 1:37.313 51 / 68 2 ZARCO, Johann 1:37.356 0.043 78 / 78 3 BASTIANINI, Enea 1:37.402 0.089 38 / 51 4 BAGNAIA, Francesco 1:37.415 0.102 47 / 68 5 VIÑALES, Maverick 1:37.674 0.361 56 / 72 6 RINS, Alex 1:37.810 0.497 28 / 76 7 MORBIDELLI, Franco 1:37.884 0.571 46 / 56 8 MILLER, Jack 1:38.002 0.689 53 / 61 9 QUARTARARO, Fabio 1:38.020 0.707 34 / 73 10 BINDER, Brad 1:38.086 0.773 54 / 56 11 MARINI, Luca 1:38.149 0.836 50 / 58 12 MARTIN, Jorge 1:38.152 0.839 52 / 61 13 ESPARGARO, Pol 1:38.165 0.852 19 / 45 14 MIR, Joan 1:38.194 0.881 59 / 71 15 ESPARGARO, Aleix 1:38.207 0.894 18 / 45 16 MARQUEZ, Alex 1:38.288 0.975 74 / 75 17 OLIVEIRA, Miguel 1:38.312 0.999 61 / 74 18 DOVIZIOSO, Andrea 1:38.598 1.285 40 / 53 19 FERNANDEZ, Raul 1:39.083 1.770 56 / 57 20 KALLIO, Mika 1:39.276 1.963 6 / 79 21 GUINTOLI, Sylvain 1:39.496 2.183 20 / 49 22 DI GIANNANTONIO, Fabio 1:39.628 2.315 48 / 48 23 SAVADORI, Lorenzo 1:39.727 2.414 25 / 34 24 GARDNER, Remy 1:40.170 2.857 34 / 52 25 BEZZECCHI, Marco 1:40.732 3.419 52 / 53 26 TSUDA, Takuya 1:40.936 3.623 22 / 28 27 BINDER, Darryn 1:41.749 4.436 35 / 49