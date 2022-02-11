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2022 MotoGP Mandalika testleri: Pist koşulları nedeniyle acil toplanıldı

Endonezya'nın Mandalika'daki sezon öncesi testlerindeki korkunç pist koşulları nedeniyle Cuma günü bir sürücü heyeti ve MotoGP arasında acil bir toplantı yapıldı.

2022 MotoGP Mandalika testleri: Pist koşulları nedeniyle acil toplanıldı
Lewis Duncan
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Oriol Puigdemont
Çeviren:
Abdullah Çelik
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MotoGP padoğu, 2022 sezonu öncesindeki son 3 günlük kış testleri için bugün Mandalika pistinde çalışmalara başladı.

Ancak test seansı öncesinde gelen yoğun yağmur ve pist çevresindeki inşaatların devam etmesi nedeniyle koşullar ıslak ve çamurluydu.

İlk saatin sonuna kadar 19 sürücü piste çıkıp zaman turu elde etse de, 90 dakikanın ardından seans durduruldu. O ana kadar en hızlı tur zamanı 1:44.830 ile Pramac Ducati'den Johann Zarco'ya aitti.

Piste giren çamurun uzun süren çalışmalarla temizlenmesinin ardından seans yeniden başlatıldı. Verilen ara nedeniyle gün sonunda seansın 45 dakika uzatılacağı bildirildi.

Ancak Fabio Quartararo, Aleix Espargaro, Maverick Vinales, Francesco Bagnaia ve Alex Rins'den oluşan bir grup sürücü, Dorna yetkilileri ile pist koşullarını görüşmek için buluştu.

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing bike

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing bike

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bu toplantıda, yerel saat 3'e kadar isteyen sürücülerin 20 tur atması yönünde karar alındı.

O saate kadar kimse derecesini ciddi manada geliştiremezse, seans durdurulacak ve çalışmalar Cumartesi günü, pistin temizlenmesinin ardından devam edecek.

Mandalika pistindeki en hızlı tur, geçen sene Dünya Superbike Şampiyonası yarışı hafta sonunda temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu tarafından elde edilen 1:32.877.

MotoGP takımları, o dereceyi 2 sn kadar geçmeyi bekliyordu ancak şu ana kadar elde edilen en iyi derece Andrea Dovizioso'nun elde ettiği 1:35.795 oldu.

Şu an için ilk 5'i tamamlayan isimler Enea Bastianini, Takaaki Nakagami, Miguel Oliveira ve Pol Espargaro.

Devamı gelecek...

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