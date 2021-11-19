MotoGP Jerez sezon öncesi testlerinin son gününde Bagnaia en hızlısı

Her ne kadar 2022'ye hazırlık testlerinin son gününün başlangıcında pist kuru olsa da rüzgar etkisini gösterdi ve günün kalanında büyük bir problem yarattı.

Honda pilotu Pol Espargaro, 2021 RC213V ile piste çıkan ilk isim oldu ve daha sonrasında değerlendirme yapmak için 2022 prototipine geçiş yaptı.

İlk saatin en hızlısı ise, Perşembe gününün en hızlı ismi olan LCR Honda pilotu Takaaki Nakagami oldu. Japon pilot, 2022 RC213V ile turladı.

İkinci saatin sonunda 2021 şampiyona ikincisi Bagnaia, 1.36.872 ile Nakagami'yi geçerek liderliği almayı başardı.

Ducati pilotu, 2022 GP22'sinde pek çok farklı şey denedi, ki bunun içerisinde yeni motor ve yeni kaplama da yer alıyor, ve İtalyan üretici, "çoktan mükemmel" olan paketini geliştirmeye başladığını hissediyor.

Bagnaia'nın en hızlı tur zamanı, sekiz saatlik test seansının sonuna kadar geçilemedi. Onun en yakınına yaklaşan isim ise, 0.452 saniye geride kalan dünya şampiyonu Fabio Quartararo oldu.

Yamaha pilotu, Japon markanın 2022 motosikleti için getirdiği pek çok yeni parçanın yanında yeni bir şasi de denedi ancak 2021 motosikletinin üzerine bir şey koyulmadığı hissine sahip olduğunu belirtti.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo, günün başında altıncı virajda kaza yapan ancak buna rağmen - yeni şasinin de bulunduğu - 2022 GSX-RR'ı ile beraber 59 tur tamamlayan Suzuki sürücüsü Alex Rins'in önünde yer aldı.

Espargaro, 1.37.496 ile dördüncü sırayı alarak en hızlı Honda olurken, ilk beşi tamamlayan isim ise fabrika Aprilia motosikleti ile Maverick Vinales oldu.

Joan Mir ise, 0.012 saniye geriden Vinales'i takip etti. 2020 MotoGP dünya şampiyonu, Japon markanın 2022 motosikletinde attığı adımlardan memnun olduğunu dile getirdi ve yeni motorun daha fazla güce sahip olduğunu belirtti.

Nakagami, Gresini sürücüsü Enea Bastianini'nin önünde yedinci sırada yer alırken, ilk 10'u tamamlayan isimler ise fabrika Ducati sürücüsü Jack Miller ve LCR Honda'dan Alex Marquez oldu.

Fabio Di Giannantonio, Gresini Ducati'sini 19. sıraya yerleştirerek çaylakların en hızlısı oldu. Liderin 1.656 saniye gerisinde 19. olan Di Giannantonio'nun arkasında ise, KTM'i ile teknik sorunlar yaşayan Tech3 pilotu Raul Fernandez vardı.

Son Moto2 dünya şampiyonu Remy Gardner, liderin 1.8 saniye gerisinde 22. sırada yer alırken VR46'ten Marco Bezzecchi ve seansta kaza yapan RNF pilotu Darryn Binder ise son iki sıranın sahibi oldular.

Poz. Pilot Motosiklet Tur zamanı Fark Tur 1 Franceso Bagnaia Ducati 1'36.872 42 2 Fabio Quartararo Yamaha 1'37.324 0.452 68 3 Alex Rins Suzuki 1'37.423 0.551 59 4 Pol Espargaro Honda 1'37.496 0.624 46 5 Maverick Vinales Aprilia 1'37.622 0.750 82 6 Joan Mir Suzuki 1'37.634 0.762 73 7 Takaaki Nakagami Honda 1'37.672 0.800 36 8 Enea Bastianini Ducati 1'37.698 0.826 25 9 Jack Miller Ducati 1'37.717 0.845 39 10 Alex Marquez Honda 1'37.760 0.888 56 11 Brad Binder KTM 1'37.942 1.070 56 12 Luca Marini Ducati 1'38.025 1.153 56 13 Andrea Dovizioso Yamaha 1'38.029 1.157 58 14 Miguel Oliveira KTM 1'38.085 1.213 56 15 Franco Morbidelli Yamaha 1'38.100 1.228 30 16 Aleix Espargaro Aprilia 1'38.149 1.277 55 17 Johann Zarco Ducati 1'38.160 1.288 65 18 Jorge Martin Ducati 1'38.435 1.563 34 19 Fabio di Giannantonio Ducati 1'38.528 1.656 45 20 Raul Fernandez KTM 1'38.691 1.819 55 21 Lorenzo Savadori Aprilia 1'38.724 1.852 60 22 Remy Gardner KTM 1'38.728 1.856 64 23 Sylvain Guintoli Suzuki 1'39.040 2.168 56 24 Dani Pedrosa KTM 1'39.185 2.313 58 25 Marco Bezzecchi Ducati 1'39.312 2.440 62 26 Darryn Binder Yamaha 1'39.941 3.069 55