MotoGP Jerez sezon öncesi testlerinin son gününde Bagnaia en hızlısı
Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia, sıradaki sezon için hazırlıkların yapıldığı Jerez testinin son gününde, 2021 dünya şampiyonu Fabio Quartararo'nun önünde liderliği aldı.
Her ne kadar 2022'ye hazırlık testlerinin son gününün başlangıcında pist kuru olsa da rüzgar etkisini gösterdi ve günün kalanında büyük bir problem yarattı.
Honda pilotu Pol Espargaro, 2021 RC213V ile piste çıkan ilk isim oldu ve daha sonrasında değerlendirme yapmak için 2022 prototipine geçiş yaptı.
İlk saatin en hızlısı ise, Perşembe gününün en hızlı ismi olan LCR Honda pilotu Takaaki Nakagami oldu. Japon pilot, 2022 RC213V ile turladı.
İkinci saatin sonunda 2021 şampiyona ikincisi Bagnaia, 1.36.872 ile Nakagami'yi geçerek liderliği almayı başardı.
Ducati pilotu, 2022 GP22'sinde pek çok farklı şey denedi, ki bunun içerisinde yeni motor ve yeni kaplama da yer alıyor, ve İtalyan üretici, "çoktan mükemmel" olan paketini geliştirmeye başladığını hissediyor.
Bagnaia'nın en hızlı tur zamanı, sekiz saatlik test seansının sonuna kadar geçilemedi. Onun en yakınına yaklaşan isim ise, 0.452 saniye geride kalan dünya şampiyonu Fabio Quartararo oldu.
Yamaha pilotu, Japon markanın 2022 motosikleti için getirdiği pek çok yeni parçanın yanında yeni bir şasi de denedi ancak 2021 motosikletinin üzerine bir şey koyulmadığı hissine sahip olduğunu belirtti.
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Quartararo, günün başında altıncı virajda kaza yapan ancak buna rağmen - yeni şasinin de bulunduğu - 2022 GSX-RR'ı ile beraber 59 tur tamamlayan Suzuki sürücüsü Alex Rins'in önünde yer aldı.
Espargaro, 1.37.496 ile dördüncü sırayı alarak en hızlı Honda olurken, ilk beşi tamamlayan isim ise fabrika Aprilia motosikleti ile Maverick Vinales oldu.
Joan Mir ise, 0.012 saniye geriden Vinales'i takip etti. 2020 MotoGP dünya şampiyonu, Japon markanın 2022 motosikletinde attığı adımlardan memnun olduğunu dile getirdi ve yeni motorun daha fazla güce sahip olduğunu belirtti.
Nakagami, Gresini sürücüsü Enea Bastianini'nin önünde yedinci sırada yer alırken, ilk 10'u tamamlayan isimler ise fabrika Ducati sürücüsü Jack Miller ve LCR Honda'dan Alex Marquez oldu.
Fabio Di Giannantonio, Gresini Ducati'sini 19. sıraya yerleştirerek çaylakların en hızlısı oldu. Liderin 1.656 saniye gerisinde 19. olan Di Giannantonio'nun arkasında ise, KTM'i ile teknik sorunlar yaşayan Tech3 pilotu Raul Fernandez vardı.
Son Moto2 dünya şampiyonu Remy Gardner, liderin 1.8 saniye gerisinde 22. sırada yer alırken VR46'ten Marco Bezzecchi ve seansta kaza yapan RNF pilotu Darryn Binder ise son iki sıranın sahibi oldular.
|Poz.
|Pilot
|Motosiklet
|Tur zamanı
|Fark
|Tur
|1
|Franceso Bagnaia
|Ducati
|1'36.872
|42
|2
|Fabio Quartararo
|Yamaha
|1'37.324
|0.452
|68
|3
|Alex Rins
|Suzuki
|1'37.423
|0.551
|59
|4
|Pol Espargaro
|Honda
|1'37.496
|0.624
|46
|5
|Maverick Vinales
|Aprilia
|1'37.622
|0.750
|82
|6
|Joan Mir
|Suzuki
|1'37.634
|0.762
|73
|7
|Takaaki Nakagami
|Honda
|1'37.672
|0.800
|36
|8
|Enea Bastianini
|Ducati
|1'37.698
|0.826
|25
|9
|Jack Miller
|Ducati
|1'37.717
|0.845
|39
|10
|Alex Marquez
|Honda
|1'37.760
|0.888
|56
|11
|Brad Binder
|KTM
|1'37.942
|1.070
|56
|12
|Luca Marini
|Ducati
|1'38.025
|1.153
|56
|13
|Andrea Dovizioso
|Yamaha
|1'38.029
|1.157
|58
|14
|Miguel Oliveira
|KTM
|1'38.085
|1.213
|56
|15
|Franco Morbidelli
|Yamaha
|1'38.100
|1.228
|30
|16
|Aleix Espargaro
|Aprilia
|1'38.149
|1.277
|55
|17
|Johann Zarco
|Ducati
|1'38.160
|1.288
|65
|18
|Jorge Martin
|Ducati
|1'38.435
|1.563
|34
|19
|Fabio di Giannantonio
|Ducati
|1'38.528
|1.656
|45
|20
|Raul Fernandez
|KTM
|1'38.691
|1.819
|55
|21
|Lorenzo Savadori
|Aprilia
|1'38.724
|1.852
|60
|22
|Remy Gardner
|KTM
|1'38.728
|1.856
|64
|23
|Sylvain Guintoli
|Suzuki
|1'39.040
|2.168
|56
|24
|Dani Pedrosa
|KTM
|1'39.185
|2.313
|58
|25
|Marco Bezzecchi
|Ducati
|1'39.312
|2.440
|62
|26
|Darryn Binder
|Yamaha
|1'39.941
|3.069
|55