2022 MotoGP İspanya: Bagnaia tur rekoruyla pole pozisyonunda!

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Sıralama turlarında sürücüleri, tıpkı cuma günü olduğu gibi oldukça iyi şartlar karşılarken, heyecan ilk bölümde başladı.

Burada piste çıkan 15 isim, ilk ikiye girme ve sıralama turlarında son bölüme kalma mücadelesi verdi.

Gözler elbette Suzuki sürücüsü Alex Rins'in üzerindeydi ve ilk denemelerin ardından 1:37.478 yaparak zirveye çıktı. İkinci denemelerde Marco Bezzecchi 1:37.175 yaparak Rins'in derecesini geçen ilk isim oldu. Bu turdan hemen sonra da ilk sektörde kaza yaptı.

Son sözü Johann Zarco söyledi ve 1:37.003 yaparak ilk bölümü lider tamamlayan isim oldu. Bezzecchi bu bölümü ikinci tamamlamasının ardından sıralama turlarında son bölüme kalmış oldu.

Pol Espargaro son bölüme kalmaya yaklaşsa da, üçüncü sırada kaldı ve yarışa 13. başlayacak. Ayrıca Suzuki sürücüsü Alex Rins de temiz bir son tur çıkaramamasının ardından son bölüme kalamadı ve 14. en iyi zamanın sahibi oldu.

Johann Zarco, Pramac Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Sıralama turlarının son bölümünde 12 sürücü, pole pozisyonu için birbirleriyle rekabet ettiler ve seans kaza ile başladı.

Pramac Ducati sürücüsü Jorge Martin, daha henüz ilk dakikalarda motosikletinin kontrolünü kaybetti ve kaza yaptı. Bunun üzerine çıkan sarı bayraklardan ötürü pek çok tur zamanı iptal edildi.

İlk gerçek turların tamamlanmasının ardından Francesco Bagnaia 1:36.863 yapıp ilk sıraya yükseldi fakat saniyeler sonra Fabio Quartararo 1:36.790 yaptı ve seansın yeni lideri oldu.

Sonrasında sürücüler pite geldiler ve son anlarda ikinci bir deneme daha yapmak için piste çıktılar.

Bagnaia piste çıktıktan sonra 1:36.170 yaptı ve 0.6 saniye farkla zaman tablosunda ilk sıraya yükseldi. Bundan saniyeler sonra Joan Mir ilk sektörde, Enea Bastianini ise ikinci sektörde kaza yaptı. Bunun üzerine çoğu ismin turu yine iptal edildi.

Son anlarda bazı isimler derecesini geliştirse de, zirvede durum değişmedi ve Bagnaia 0.4 saniye farkla pole pozisyonunun sahibi oldu. Bu aynı zamanda Bagnaia ve Ducati fabrika takımının yılki ilk pole pozisyonu oldu.

Bagnaia 1:36.170'lik turuyla Jerez MotoGP tur rekorunu da eline geçirdi.

Quartararo ilk turlarda önde kalsa da, ikinci turlarda ritim yakalayamadı ve pole pozisyonunu Ducati sürücüsüne kaybetti. Böylelikle Quartararo'nun Jerez'deki pole serisi sona erdi.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bu yılki güçlü sürüşlerine yenisini ekleyen Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro 0.763 saniye geride üçüncü sırada yer alırken, Jack Miller 0.8 saniye geride ilk dördü tamamlayan isim oldu.

Honda sürücüsü Marc Marquez, ilk zaman turuna Bagnaia, ikinci zaman turuna ise Quartararo'nun ardında başladı. İkinci denemesinde yavaş kalmasına rağmen Marquez, 0.975 saniye geride beşinci oldu.

Zarco 1 saniye geride kaldığı seansı altıncı bitirirken, bu yılki en iyi performanslarından birisini sergileyen Takaaki Nakagami yedinci ve Marco Bezzecchi sekizinci oldu.

Kaza yapan isimler Mir ve Martin ilk onu tamamladılar.

Bastianini kaza yapan bir başka isimdi ve seansı ancak 11. sırada tamamlayabildi. Aprilia sürücüsü Maverick Vinales ise 1.5 saniye geride kalmasının ardından 12. oldu.

Q2 sonucu:

Q1 sonucu: