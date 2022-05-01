2022 MotoGP İspanya: Bagnaia, Quartararo'nun baskısına rağmen bu yılki ilk zaferini aldı!

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Jerez'de, oldukça iyi hava şartlarında gerçekleştirilen yarışa Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia ilk sıradan başlarken, startta yanında Fabio Quartararo ve Aleix Espargaro vardı.

Bagnaia startın ardından yerini korurken, Quartararo ikinci ve Ducati sürücüsü Jack Miller üçüncü sıradaydı. Espargaro ise kötü startının ardından altıncılığa geriledi.

İlk turlarda Bagnaia, Quartararo karşısında yerini korumayı sürdürürken, Fransız sürücü kendisine bir süre baskı yapmaya çalıştı. Üçüncülük için de Marc Marquez, Miller'ı sıkıştırmaya başladı.

Bagnaia ve Quartararo, yakaladıkları iyi tempoyla ön bölümde Miller ile farkı yavaş yavaş açmaya başladılar. Son 20 tura girilirken zaman farkı 1.5 saniyenin üzerine çıktı. Bu, ikilinin galibiyet mücadelesinde yalnız kalacağı anlamına geliyordu.

İlk 10 tur bu şekilde devam etti. Bagnaia en önde Quartararo ile farkı güvenli bir mesafeye çıkardı ve rakibinin kendisine yaklaşmasına izin vermedi.

Üçüncülük savaşında ise Marquez, Miller üzerindeki baskıyı iyice artırsa da düzlüklerde çok hızlı olan Ducati sürücüsünü bir türlü geçemedi. Bu ikili birbirleriyle çekişirken, ön tarafla olan fark 6 saniyeyi aştı.

Marquez uzun süre zorlamasının ardından istediği geçişi yarışın bitimine 5 tur kala yaptı ve Ducati sürücüsünü geçerek yarışın üçüncülüğü eline geçirdi.

Birkaç viraj sonra Miller'ı bu kez fırsat kollayan Aleix Espargaro geride bırakırken, tam bu noktada Marquez frenlemede hata yaptı ve dışa açılarak hem Espargaro hem de Miller'a geçildi.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Tekrarlarda Marquez'in frenlemede motosikletinin kontrolünü kaybettiği ve son andaki hamlesiyle yolda kalmayı başardığı görüldü. Sonuç olarak Marquez, üçüncülüğü aldıktan birkaç viraj sonra beşinciliğe gerilemiş oldu. Bu mücadeleden faydalanan isim ise üçüncülüğe çıkan Espargaro'ydu.

Bu üçlünün savaşı, ön tarafla aranın 10 saniyenin üzerine çıktığı anlamına geliyordu.

Ön tarafta Bagnaia, Quartararo ile farkı ortalama olarak 0.6 ila 0.7 saniye civarında tuttu. Son turlarda Quartararo, farkı 0.5 saniye civarına indirmeye çalışsa da, Bagnaia asla bu farkın geçiş yapılabilecek seviyeye inmesine izin vermedi.

Kalan süreçte hata yapmayan Bagnaia, damalı bayrağı ilk sırada gördü ve hem kendisinin hem de Ducati fabrika takımının bu yılki ilk zaferini elde etti.

Quartararo, hafta sonu boyunca çok iyi bir tempoya sahipti ve çok sevdiği Jerez pistinde bir kez daha en iyi Yamaha sürücüsü oldu. Yarış boyunca Bagnaia'ya yakın giden Quartararo, damalı bayrağı ikinci sırada görerek arka arkaya ikinci kez podyuma çıktı. Ayrıca şampiyonadaki puan farkını da artırdı.

Üçüncülük, Marquez ve Miller arasındaki savaştan kârlı çıkan Espargaro'nun oldu. Aprilia sürücüsü böylelikle arka arkaya ikinci podyumunu aldı ve şampiyona ikinciliğine yükseldi.

Marquez son turda Miller'ı geçmesinin ardından dördüncü oldu ve bu yılki en iyi sonucunu aldı. Bu, Marquez'in bu yıl katıldığı tüm yarışlarda ilk altıya girdiği anlamına geliyor.

Miller iyi götürdüğü yarışta yarış ilerledikçe tempo kaybetti ve beşinci sırada finiş gördü.

Suzuki'de Joan Mir iyi bir yarış çıkarmasına rağmen podyum mücadelesinden uzak kalıp altıncı olurken, bu yılki en iyi yarışını çıkaran Takaaki Nakagami yedinci, bu yıl iki zafer alan Enea Bastianini sekizinci ve Marco Bezzecchi dokuzuncu oldu.

İlk onu, Honda sürücüsü Pol Espargaro'nun önünde finiş gören Brad Binder tamamladı.

Hafta sonuna Quartararo ile aynı puanda gelen Alex Rins yaptığı hatanın ardından gerilere düştü ve günü puansız kapattı.

Ayrıca Johann Zarco, Darryn Binder, Jorge Martin ve Stefan Bradl da kendilerini yerde bulan isimler oldular. Martin yola devam ederken, diğer üç isim yarışa veda etti.

MotoGP'de sezonun bir sonraki yarışı 15 Mayıs'ta Fransa'da yapılacak.

Yarış sonucu: