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MotoGP / Fransa GP Yarış raporu

2022 MotoGP Fransa: Bol kazalı yarışta zafer Bastianini'nin!

2022 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın yedinci ayağı olan Fransa Grand Prix'sini Gresini Ducati'den Enea Bastianini kazandı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
2022 MotoGP Fransa: Bol kazalı yarışta zafer Bastianini'nin!
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Yağmur tehdidi altında gerçekleştirilen Le Mans yarışı, zorlu pist şartları nedeniyle pek çok bilinmeyen içeriyordu. Cuma ve cumartesi günü çok sayıda isim kaza yapmıştı.

Yarışa Ducati sürücüleri ilk iki sıradan başlarken, liderlik henüz ilk metrelerde el değişti.

Jack Miller harika bir startla yarışın liderliğine yükselirken, Enea Bastianini de iyi bir startla ikinciliğe çıktı. Francesco Bagnaia üçüncülüğe gerilerken, Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo sekizinci sıraya kadar düştü.

İlk turun ardından hem Bagnaia hem de Alex Rins, Bastianini'yi geçerek birer sıra yükseldiler.

Bundan saniyeler sonra Suzuki sürücüsü Alex Rins, aracının kontrolünü kaybetti ve çakıl bölüme çıkıp, piste döndükten sonra kendisini yerde buldu. Bu, üçüncülüğün Bastianini'ye geçtiği anlamına geliyordu.

Bagnaia ön tarafta Miller'a baskı yaptı ve birkaç turluk kovalamacanın ardından takım arkadaşını geçerek liderliği aldı. Böylelikle sıralama Bagnaia, Miller, Bastianini, Mir, Aleix Espargaro ve Fabio Quartararo şeklinde oldu.

Bu sıralama yaklaşık beş tur boyunca değişmedi. Bitime 16 tur kala Bastianini, Miller'ı yakaladı ve rakibini geçerek ikinciliği eline geçirdi.

Son 13 tura girerken Suzuki sürücüsü Joan Mir iyi bir tempo yakalamasına rağmen motosikletinin kontrolünü kaybetti ve kaza yaparak kendisini yerde buldu.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bagnaia ise ön tarafta Bastianini'nin baskısı altına girdi ve galibiyet için mücadelede yalnız kaldılar. Bitime yedi tur kala Bastianini, Ducati sürücüsünü güzel bir hamleyle geride bıraktı. Ancak Bagnaia kendisine yanıt verdi ve liderliği tekrar eline geçirdi.

Fakat Bagnaia, sadece birkaç viraj sonra frenajı kaçırmasının ardından pist dışına çıktı ve liderliği Bastianini'ye bırakmış oldu.

Ancak asıl olay saniyeler sonra yaşandı. Bagnaia, liderliği Bastianini'ye kaybettikten sonra arayı kapatmaya çalışırken motosikletinin ön tarafını kaybetti ve kendisini bir anda yerde buldu. Bu kazanın ardından da yarışa veda etti.

Böylelikle yeni sıralama Bastianini, Miller, Espargaro, Quartararo, Johann Zarco ve Marc Marquez şeklindeydi.

Ön tarafta Bastianini, Miller ile arasını 2.5 saniyenin üzerine çıkarmıştı. Miller ile Espargaro arasında ise 1.5 saniyelik bir fark vardı. Bundan ötürü asıl mücadele üçüncülük için yaşandı. Quartararo pistin her bölümünde Aprilia sürücüsünü zorladı fakat rakibini geçemedi.

Ön tarafta ise Bastianini hata yapmadı ve damalı bayrağı ilk sırada görerek galibiyete ulaşan isim oldu. Bastianini böylelikle hemen hemen her seansta kaza yaptığı hafta sonundan galibiyetle ayrılmış oldu.

Bu, Bastianini'nin bu yılki üçüncü zaferi olurken, 2022 sezonunda en çok zafer kazanan isim olmayı sürdürdü.

Miller, liderlik mücadelesi veremese de, pek çok ismin yarış dışı kaldığı yarışta hataya izin vermedi ve damalı bayrağı ikinci sırada görerek podyuma çıktı. Bu yılki en iyi sonucunu alan Miller, aynı zamanda ikinci podyumunu elde etti.

Üçüncülük savaşının galibi, neredeyse tüm yarış Quartararo'ya direnmek zorunda kalan Espargaro'nun oldu. İspanyol sürücü bu sonuçla arka arkaya üçüncü podyumunu alırken, şampiyonada Quartararo ile puan farkını biraz da olsa azalttı.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo ilk turda geriye düşmesinin ardından iyi bir tempo yakalasa da, düzlüklerde geçiş yapmakta epey zorlandı. Sonuç olarak da yarışı dördüncü bitirdi ve bir kez daha en iyi Yamaha sürücüsü oldu.

Zarco, yarışta nispeten iyi bir sürüş çıkaran isimlerden birisiydi ancak podyum mücadelesine dahil olamadı ve beşinci oldu.

Marc Marquez bir ara Quartararo'nun önüne geçip, beşinciliğe kadar çıksa da, yarıştan altıncılıkla ayrıldı. Onu Takaaki Nakagami takip ederken, Brad Binder sekizinci, Luca Marini dokuzuncu ve Maverick Vinales 10. oldu.

Pol Espargaro, zorlu bir hafta sonu geçirmesinin ardından 11 sırada yer aldı.

Yarışta çok sayıda kaza vardı. Miguel Oliveira, Bagnaia, Jorge Martin, Jack Miller, Remy Gardner, Mir, Raul Fernandez ve Rins, pistin farklı yerlerinde düşerek yarışa veda ettiler.

Bu sonuçların ardından Quartararo, sürücüler şampiyonasında 102 puanla ilk sırada yer alıyor. Espargaro 98 puanla ikinci, Bastianini 94 puanla üçüncü sırada.

MotoGP'de sezonun bir sonraki yarışı 29 Mayıs'ta Mugello'da yapılacak.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Puan
1 Italy Enea Bastianini Ducati 27 -   25
2 Australia Jack Miller Ducati 27 2.718 2.718 20
3 Spain Aleix Espargaro Aprilia 27 4.182 4.182 16
4 France Fabio Quartararo Yamaha 27 4.288 4.288 13
5 France Johann Zarco Ducati 27 11.139 11.139 11
6 Spain Marc Marquez Honda 27 15.155 15.155 10
7 Japan Takaaki Nakagami Honda 27 16.680 16.680 9
8 South Africa Brad Binder KTM 27 18.459 18.459 8
9 Italy Luca Marini Ducati 27 20.541 20.541 7
10 Spain Maverick Viñales Aprilia 27 21.486 21.486 6
11 Spain Pol Espargaro Honda 27 22.707 22.707 5
12 Italy Marco Bezzecchi Ducati 27 23.408 23.408 4
13 Italy Fabio Di Giannantonio Ducati 27 26.432 26.432 3
14 Spain Alex Marquez Honda 27 28.710 28.710 2
15 Italy Franco Morbidelli Yamaha 27 29.433 29.433 1
16 Italy Andrea Dovizioso Yamaha 27 38.149 38.149  
17 South Africa Darryn Binder Yamaha 27 59.748 59.748  
  Portugal Miguel Oliveira KTM 24      
  Italy Francesco Bagnaia Ducati 20      
  Spain Jorge Martin Ducati 16      
  Spain Joan Mir Suzuki 13      
  Spain Raul Fernandez KTM 6      
  Spain Alex Rins Suzuki 5      
  Australia Remy Gardner KTM 3      
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