2022 Mandalika MotoGP testi 1. gün: Kirli pistte en hızlısı Pol Espargaro
Honda'dan Pol Espargaro, Endonezya'da gerçekleştirilen MotoGP testinin testinin ilk gününde en hızlı isim olmayı başardı.
Endonezya'nın Lombok Adası'nda gerçekleştirilen testin ilk gününde, seans öncesi yağan yoğun yağmur ve inşaat çalışmaları nedeniyle pist tamamen kirlenmişti.
Seans, pist koşulları nedeniyle bir saatten biraz fazla bir süre boyunca durduruldu ve yaklaşık 90 dakika boyunca pist üstünde temizlik çalışması yapıldı.
Yarışçılardan oluşan bir heyet, pistin durumunu görüşmek üzere yönetimle görüşme düzenledi ancak durum giderek düzeldi ve 90 dakikalık arayı telafi etmek için, sürücülere 45 dakika ek süre de verildi.
Suzuki sürücüsü Alex Rins, sabah bölümünde ıslak zeminde tur atan ilk isimdi ve Pramac Johann Zarco ile beraber ilk iki sıraya yerleştiler.
Seans her geçen dakika hızlanırken, Honda sürücüsü Pol Espargaro 1:32.466 yaptı ve testin en hızlı zamanına imza atmış oldu. Bu tur, Dünya Superbike tur rekorundan 0.4 saniye daha iyiydi.
Aprilia ile Sepang testlerinde iyi bir görüntü çizen Aleix Espargaro 0.471 saniye geride ikinci olurken, onu 0.006 saniye geriden KTM sürücüsü Brad Binder takip etti.
Rins, geçen hafta sonu Sepang testinde Yamaha'nın 2022 motosikletinden memnun olmayan Fabio Quartararo'nun önünde dördüncü sırada yer aldı.
Jack Miller, Ducati Team
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Altı olan Ducati sürücüsü Jack Miller'ı Aprilia sürücüsü Maverick Vinales, Suzuki sürücüsü Joan Mir, RNF Racing'den Andrea Dovizioso ve Pramac'tan Jorge Martin takip etti.
Marc Marquez bir ara lider gitse de, sonrasında geriledi ve 1.3 saniye geride 17. oldu.
22. olan Francesco Bagnaia, kaza yapan isimlerin başında geliyordu.
Ayrıca Gresini'den Fabio Di Giannantonio (14.), VR46 sürücüsü Marco Bezzecchi (21.) ve LCR Honda'dan Takaaki Nakagami (11.) de Cuma günü kaza yaptı.
Tech3 KTM'den Raul Fernandez, 19. oldu ve çaylakların en iyisiydi. Takım arkadaşı Remy Gardner ise RNF Racing'in Darryn Binder'ının arkasında 24. olabildi.
Test sonuçları 1. gün:
|Poz.
|Pilot
|Motosiklet
|Zaman/Fark
|Tur
|1
|P. Espargaró
|Honda
|1:32.466
|69
|2
|
A. Espargaró
|Aprilia
|+0.471
|60
|3
|B. Binder
|KTM
|+0.477
|64
|4
|Á. Rins
|Suzuki
|+0.592
|72
|5
|F. Quartararo
|Yamaha
|+0.642
|86
|6
|J. Miller
|Ducati
|+0.648
|72
|7
|M. Viñales
|Aprilia
|+0.681
|56
|8
|J. Mir
|Suzuki
|+0.778
|58
|9
|A. Dovizioso
|Yamaha
|+0.779
|57
|10
|J. Martín
|Ducati
|+0.892
|51
|11
|T. Nakagami
|Honda
|+0.928
|54
|12
|F. Morbidelli
|Yamaha
|+1.052
|75
|13
|J. Zarco
|Ducati
|+1.126
|96
|14
|F. Di Giannantonio
|Ducati
|+1.217
|54
|15
|Á. Márquez
|Honda
|+1.234
|62
|16
|M. Oliveira
|KTM
|+1.282
|77
|17
|M. Márquez
|Honda
|+1.310
|64
|18
|E. Bastianini
|Ducati
|+1.488
|45
|19
|R. Fernández
|KTM
|+1.500
|57
|20
|L. Marini
|Ducati
|+1.699
|53
|21
|M. Bezzecchi
|Ducati
|+1.707
|63
|22
|P. Bagnaia
|Ducati
|+1.852
|75
|23
|D. Binder
|KTM
|+2.029
|58
|24
|R. Gardner
|KTM
|+2.137
|64