Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / 2022 MotoGP Mandalika testleri: Pist koşulları nedeniyle acil toplanıldı
MotoGP / Aprilia lansman Haberler

2022 Mandalika MotoGP testi 1. gün: Kirli pistte en hızlısı Pol Espargaro

Honda'dan Pol Espargaro, Endonezya'da gerçekleştirilen MotoGP testinin testinin ilk gününde en hızlı isim olmayı başardı.

2022 Mandalika MotoGP testi 1. gün: Kirli pistte en hızlısı Pol Espargaro
Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Haberi dinle

Endonezya'nın Lombok Adası'nda gerçekleştirilen testin ilk gününde, seans öncesi yağan yoğun yağmur ve inşaat çalışmaları nedeniyle pist tamamen kirlenmişti.

Seans, pist koşulları nedeniyle bir saatten biraz fazla bir süre boyunca durduruldu ve yaklaşık 90 dakika boyunca pist üstünde temizlik çalışması yapıldı.

Yarışçılardan oluşan bir heyet, pistin durumunu görüşmek üzere yönetimle görüşme düzenledi ancak durum giderek düzeldi ve 90 dakikalık arayı telafi etmek için, sürücülere 45 dakika ek süre de verildi.

Suzuki sürücüsü Alex Rins, sabah bölümünde ıslak zeminde tur atan ilk isimdi ve Pramac Johann Zarco ile beraber ilk iki sıraya yerleştiler.

Seans her geçen dakika hızlanırken, Honda sürücüsü Pol Espargaro 1:32.466 yaptı ve testin en hızlı zamanına imza atmış oldu. Bu tur, Dünya Superbike tur rekorundan 0.4 saniye daha iyiydi.

Aprilia ile Sepang testlerinde iyi bir görüntü çizen Aleix Espargaro 0.471 saniye geride ikinci olurken, onu 0.006 saniye geriden KTM sürücüsü Brad Binder takip etti.

Rins, geçen hafta sonu Sepang testinde Yamaha'nın 2022 motosikletinden memnun olmayan Fabio Quartararo'nun önünde dördüncü sırada yer aldı.

Jack Miller, Ducati Team

Jack Miller, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Altı olan Ducati sürücüsü Jack Miller'ı Aprilia sürücüsü Maverick Vinales, Suzuki sürücüsü Joan Mir, RNF Racing'den Andrea Dovizioso ve Pramac'tan Jorge Martin takip etti.

Marc Marquez bir ara lider gitse de, sonrasında geriledi ve 1.3 saniye geride 17. oldu.

22. olan Francesco Bagnaia, kaza yapan isimlerin başında geliyordu.

Ayrıca Gresini'den Fabio Di Giannantonio (14.), VR46 sürücüsü Marco Bezzecchi (21.) ve LCR Honda'dan Takaaki Nakagami (11.) de Cuma günü kaza yaptı.

Tech3 KTM'den Raul Fernandez, 19. oldu ve çaylakların en iyisiydi. Takım arkadaşı Remy Gardner ise RNF Racing'in Darryn Binder'ının arkasında 24. olabildi.

Test sonuçları 1. gün: 

Poz. Pilot Motosiklet Zaman/Fark Tur
1 P. Espargaró Honda 1:32.466 69
2

A. Espargaró

 Aprilia +0.471 60
3 B. Binder KTM +0.477 64
4 Á. Rins Suzuki +0.592 72
5 F. Quartararo Yamaha +0.642 86
6 J. Miller Ducati +0.648 72
7 M. Viñales Aprilia +0.681 56
8 J. Mir Suzuki +0.778 58
9 A. Dovizioso Yamaha +0.779 57
10 J. Martín Ducati +0.892 51
11 T. Nakagami Honda +0.928 54
12 F. Morbidelli Yamaha +1.052 75
13 J. Zarco Ducati +1.126 96
14 F. Di Giannantonio Ducati +1.217 54
15 Á. Márquez Honda +1.234 62
16 M. Oliveira KTM +1.282 77
17 M. Márquez Honda +1.310 64
18 E. Bastianini Ducati +1.488 45
19 R. Fernández KTM +1.500 57
20 L. Marini Ducati +1.699 53
21 M. Bezzecchi Ducati +1.707 63
22 P. Bagnaia Ducati +1.852 75
23 D. Binder KTM +2.029 58
24 R. Gardner KTM +2.137 64
paylaşım
yorumlar
2022 MotoGP Mandalika testleri: Pist koşulları nedeniyle acil toplanıldı
Önceki haber

2022 MotoGP Mandalika testleri: Pist koşulları nedeniyle acil toplanıldı
Yorumları görüntüle
Lewis Duncan Daha fazlası
Lewis Duncan
2022 MotoGP Mandalika testleri: Pist koşulları nedeniyle acil toplanıldı Mandalika Şubat Testi
MotoGP

2022 MotoGP Mandalika testleri: Pist koşulları nedeniyle acil toplanıldı

Aprilia, 2022 MotoGP sezonunda yarışacağı renk düzenini tanıttı
MotoGP

Aprilia, 2022 MotoGP sezonunda yarışacağı renk düzenini tanıttı

Suzuki'nin MotoGP takım yönetici arayışı 'beklenenden daha uzun sürüyor'
MotoGP

Suzuki'nin MotoGP takım yönetici arayışı 'beklenenden daha uzun sürüyor'

Son Haberler

2022 Mandalika MotoGP testi 1. gün: Kirli pistte en hızlısı Pol Espargaro
MotoGP MotoGP

2022 Mandalika MotoGP testi 1. gün: Kirli pistte en hızlısı Pol Espargaro

2022 MotoGP Mandalika testleri: Pist koşulları nedeniyle acil toplanıldı
MotoGP MotoGP

2022 MotoGP Mandalika testleri: Pist koşulları nedeniyle acil toplanıldı

Aprilia, 2022 MotoGP sezonunda yarışacağı renk düzenini tanıttı
MotoGP MotoGP

Aprilia, 2022 MotoGP sezonunda yarışacağı renk düzenini tanıttı

Suzuki'nin MotoGP takım yönetici arayışı 'beklenenden daha uzun sürüyor'
MotoGP MotoGP

Suzuki'nin MotoGP takım yönetici arayışı 'beklenenden daha uzun sürüyor'

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.