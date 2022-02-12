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MotoGP / Mandalika Şubat Testi Test raporu

2022 Mandalika MotoGP testi 2. gün: Marini sürpriz şekilde en hızlısı

VR46 Ducati sürücüsü Luca Marini, 2022 MotoGP Mandalika testinin ikinci gününde en hızlı isim olurken, Honda'dan Marc Marquez ikinci sırada yer aldı.

2022 Mandalika MotoGP testi 2. gün: Marini sürpriz şekilde en hızlısı
Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
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Endonezya'da cuma günü, yağmur sonrası pist yüzeyinin kirlenmesi nedeniyle pek de iyi şartlar yoktu. Fakat cumartesi günkü ikinci test gününde her şey daha iyiydi ve daha elverişli bir test gerçekleşti.

Suzuki için gün pek de pozitif başlamadı. Çünkü takım üyelerinden birçoğunun COVID-19 testi pozitif çıktı ve bu, 2020 dünya şampiyonu Joan Mir'i daha fazla etkiledi.

Takım arkadaşı Alex Rins, sekiz saatlik seansın ilk saatinde 1:31.884 ile zirvedeydi. Daha sonra KTM'den Brad Binder 1:31.814 yaptı ve zirvenin yeni sahibi oldu.

KTM sürücüsünün turu, son yarım saate kadar zaman tablosunun en tepesinde yer aldı.

Yamaha ile bu yılki kış testlerinden pek de memnun görünmeyen 2021 MotoGP şampiyonu Fabio Quartararo, son bölümde 1:31.564 yaparak ilk sıraya oturdu.

Fakat son sözü söyleyen isim bu yıl VR46 Ducati ile yarışacak olan Luca Marini oldu. İtalyan sürücü, 1:31.289 yaptı ve günü lider kapattı.

Bu tur, Pol Espargaro'nun cuma günkü en iyi derecesinden 1.2 saniye daha iyi bir turdu.

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Fotoğraf: Repsol Media

Gün boyunca çeşitli kazalar da vardı. RNF Racing'den Andrea Dovizioso ilk virajda motosikletinin kontrolünü kaybetti ve kaza yaptı. Çaylak takım arkadaşı Darryn Binder de bitime sekiz dakika kala 12. virajda düştü.

Mir, ilk virajda kaza yapan bir başka isim olurken, Fabio Di Giannantonio (Gresini), Marco Bezzecchi (VR46), Raul Fernandez (Tech3), Aprilia'dan Aleix Espargaro ve Pramac'tan Jorge Martin kazaya karışan diğer sürücüler oldular.

Sonuç olarak Marini, Honda sürücüsü Marc Marquez'in 0.192 saniye önünde cumartesi günkü testi ilk sırada tamamlamış oldu.

Aprilia'dan Maverick Vinales üçüncü olurken, Quartararo ve Mir ilk beşi tamamladı.

Pramac'tan Johann Zarco, Gresini Ducati' sürücüsü Enea Bastianini'nin önünde altıncı olurken, ilk onu  Pol Espargaro, Martin ve Francesco Bagnaia tamamladı.

Binder, son bölümde yaşadığı bir teknik sorundan ötürü günü 11. sırada kapattı, Yamaha'dan Franco Morbidelli 12. olurken, İtalyan sürücüyü Aleix Espargaro ve LCR Honda'dan Takaaki Nakagami takip etti.

İkinci gün sonucu:

Poz. Sürücü Takım Zaman Fark
1 Luca Marini VR46 Racing Team 1:31.289  
2 Marc Marquez Honda Team 1:31.481 0.192
3 Maverick Viñales Aprilia Racing 1:31.516 0.227
4 Fabio Quartararo Yamaha MotoGP 1:31.564 0.275
5 Joan Mir Team SUZUKI 1:31.586 0.297
6 Johann Zarco Pramac Racing 1:31.586 0.297
7 Enea Bastianini Gresini Racing 1:31.599 0.31
8 Pol Espargaro Honda Team 1:31.605 0.316
9 Jorge Martin Pramac Racing 1:31.665 0.376
11 Brad Binder KTM Factory Racing 1:31.814 0.525
12 Franco Morbidelli Yamaha MotoGP 1:31.849 0.56
13 Alex Rins Team SUZUKI 1:31.884 0.595
14 Aleix Espargaro Aprilia Racing 1:31.906 0.617
15 Takaaki Nakagami LCR Honda 1:31.918 0.629
16 Alex Marquez LCR Honda 1:31.980 0.691
17 Fabio Di Giannantonio Gresini Racing 1:32.047 0.758
18 Miguel Oliveira KTM Factory Racing 1:32.200 0.911
19 Andrea Dovizioso Yamaha RNF 1:32.303 1.014
20 Jack Miller Ducati Team 1:32.318 1.029
21 Raul Fernandez Tech 3 KTM 1:32.401 1.112
22 Marco Bezzecchi VR46 Racing Team 1:32.471 1.182
23 Remy Gardner Tech 3 KTM 1:32.598 1.309
24 Darryn Binder Yamaha RNF 1:33.053 1.764
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