2022 Mandalika MotoGP testi 2. gün: Marini sürpriz şekilde en hızlısı

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Endonezya'da cuma günü, yağmur sonrası pist yüzeyinin kirlenmesi nedeniyle pek de iyi şartlar yoktu. Fakat cumartesi günkü ikinci test gününde her şey daha iyiydi ve daha elverişli bir test gerçekleşti.

Suzuki için gün pek de pozitif başlamadı. Çünkü takım üyelerinden birçoğunun COVID-19 testi pozitif çıktı ve bu, 2020 dünya şampiyonu Joan Mir'i daha fazla etkiledi.

Takım arkadaşı Alex Rins, sekiz saatlik seansın ilk saatinde 1:31.884 ile zirvedeydi. Daha sonra KTM'den Brad Binder 1:31.814 yaptı ve zirvenin yeni sahibi oldu.

KTM sürücüsünün turu, son yarım saate kadar zaman tablosunun en tepesinde yer aldı.

Yamaha ile bu yılki kış testlerinden pek de memnun görünmeyen 2021 MotoGP şampiyonu Fabio Quartararo, son bölümde 1:31.564 yaparak ilk sıraya oturdu.

Fakat son sözü söyleyen isim bu yıl VR46 Ducati ile yarışacak olan Luca Marini oldu. İtalyan sürücü, 1:31.289 yaptı ve günü lider kapattı.

Bu tur, Pol Espargaro'nun cuma günkü en iyi derecesinden 1.2 saniye daha iyi bir turdu.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Fotoğraf: Repsol Media

Gün boyunca çeşitli kazalar da vardı. RNF Racing'den Andrea Dovizioso ilk virajda motosikletinin kontrolünü kaybetti ve kaza yaptı. Çaylak takım arkadaşı Darryn Binder de bitime sekiz dakika kala 12. virajda düştü.

Mir, ilk virajda kaza yapan bir başka isim olurken, Fabio Di Giannantonio (Gresini), Marco Bezzecchi (VR46), Raul Fernandez (Tech3), Aprilia'dan Aleix Espargaro ve Pramac'tan Jorge Martin kazaya karışan diğer sürücüler oldular.

Sonuç olarak Marini, Honda sürücüsü Marc Marquez'in 0.192 saniye önünde cumartesi günkü testi ilk sırada tamamlamış oldu.

Aprilia'dan Maverick Vinales üçüncü olurken, Quartararo ve Mir ilk beşi tamamladı.

Pramac'tan Johann Zarco, Gresini Ducati' sürücüsü Enea Bastianini'nin önünde altıncı olurken, ilk onu Pol Espargaro, Martin ve Francesco Bagnaia tamamladı.

Binder, son bölümde yaşadığı bir teknik sorundan ötürü günü 11. sırada kapattı, Yamaha'dan Franco Morbidelli 12. olurken, İtalyan sürücüyü Aleix Espargaro ve LCR Honda'dan Takaaki Nakagami takip etti.

İkinci gün sonucu:

Poz. Sürücü Takım Zaman Fark 1 Luca Marini VR46 Racing Team 1:31.289 2 Marc Marquez Honda Team 1:31.481 0.192 3 Maverick Viñales Aprilia Racing 1:31.516 0.227 4 Fabio Quartararo Yamaha MotoGP 1:31.564 0.275 5 Joan Mir Team SUZUKI 1:31.586 0.297 6 Johann Zarco Pramac Racing 1:31.586 0.297 7 Enea Bastianini Gresini Racing 1:31.599 0.31 8 Pol Espargaro Honda Team 1:31.605 0.316 9 Jorge Martin Pramac Racing 1:31.665 0.376 11 Brad Binder KTM Factory Racing 1:31.814 0.525 12 Franco Morbidelli Yamaha MotoGP 1:31.849 0.56 13 Alex Rins Team SUZUKI 1:31.884 0.595 14 Aleix Espargaro Aprilia Racing 1:31.906 0.617 15 Takaaki Nakagami LCR Honda 1:31.918 0.629 16 Alex Marquez LCR Honda 1:31.980 0.691 17 Fabio Di Giannantonio Gresini Racing 1:32.047 0.758 18 Miguel Oliveira KTM Factory Racing 1:32.200 0.911 19 Andrea Dovizioso Yamaha RNF 1:32.303 1.014 20 Jack Miller Ducati Team 1:32.318 1.029 21 Raul Fernandez Tech 3 KTM 1:32.401 1.112 22 Marco Bezzecchi VR46 Racing Team 1:32.471 1.182 23 Remy Gardner Tech 3 KTM 1:32.598 1.309 24 Darryn Binder Yamaha RNF 1:33.053 1.764