2022 Endonezya GP öncesi: Yarış gridi
2022 Endonezya GP'ye Fabio Quartararo ilk sıradan başlıyor.
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1. Fabio Quartararo
Monster Energy Yamaha MotoGP
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2. Jorge Martín
Pramac Racing
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3. Johann Zarco
Pramac Racing
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4. Brad Binder
Red Bull KTM Factory Racing
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5. Enea Bastianini
Gresini Racing MotoGP
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6. Pecco Bagnaia
Ducati Lenovo Team
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7. Miguel Oliveira
Red Bull KTM Factory Racing
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8. Álex Rins
Team Suzuki Ecstar
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9. Jack Miller
Ducati Lenovo Team
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10. Aleix Espargaró
Aprilia Racing
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11. Fabio Di Giannantonio
Gresini Racing MotoGP
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12. Luca Marini
Mooney VR46 Racing Team
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13. Marco Bezzecchi
Mooney VR46 Racing Team
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14. Marc Márquez
Repsol Honda Team
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15. Franco Morbidelli
Monster Energy Yamaha MotoGP
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16. Pol Espargaró
Repsol Honda Team
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17. Andrea Dovizioso
WithU Yamaha RNF MotoGP Team
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18. Joan Mir
Team Suzuki Ecstar
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19. Álex Márquez
LCR Honda
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20. Maverick Viñales
Aprilia Racing
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21. Raúl Fernández
KTM Tech3
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22. Remy Gardner
KTM Tech3
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20. Darryn Binder
WithU Yamaha RNF MotoGP Team
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21. Takaaki Nakagami
LCR Honda
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