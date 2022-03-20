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MotoGP / Endonezya GP Sonuçlar

2022 Endonezya GP öncesi: Yarış gridi

2022 Endonezya GP'ye Fabio Quartararo ilk sıradan başlıyor.

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
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1. France Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

 

2. Spain Jorge Martín

Pramac Racing

 

 

3. France Johann Zarco

Pramac Racing

4. South Africa Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

 

5. Italy Enea Bastianini

Gresini Racing MotoGP

 

 

6. Italy Pecco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

7. Portuga Miguel Oliveira

Red Bull KTM Factory Racing

 

8. Spain Álex Rins

Team Suzuki Ecstar

 

 

9. Australia Jack Miller

Ducati Lenovo Team

10. Spain Aleix Espargaró

Aprilia Racing

 

11. Italy Fabio Di Giannantonio

Gresini Racing MotoGP

 

 

12. Italy Luca Marini

Mooney VR46 Racing Team

13. Italy Marco Bezzecchi

Mooney VR46 Racing Team

 

14. Spain Marc Márquez

Repsol Honda Team

 

 

15. Italy Franco Morbidelli

Monster Energy Yamaha MotoGP

16. Spain Pol Espargaró

Repsol Honda Team

 

17. Italy Andrea Dovizioso

WithU Yamaha RNF MotoGP Team

 

 

18. Spain Joan Mir

Team Suzuki Ecstar

19. Spain Álex Márquez

LCR Honda

 

20. Spain Maverick Viñales

Aprilia Racing

 

 

21. Spain Raúl Fernández

KTM Tech3

22. Australia Remy Gardner

KTM Tech3

 

20. South Africa Darryn Binder

WithU Yamaha RNF MotoGP Team

 

 

21. Japan Takaaki Nakagami

LCR Honda
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