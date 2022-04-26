Zarco: "GP22 ile başa çıkmak halen zor"

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2022 sezonu öncesinde yeni Ducati motosikletinin griddeki en iyi motosiklet haline gelmesi ve takımın net bir şampiyonluk adayı olması bekleniyordu.

Fakat Desmosedici'de yapılan ve adapte olması zor değişikliklere bir de yeni motorun hızlanmada yaşadığı birtakım sorunlar eklenince, ilk yarışlar pek de beklendiği gibi gitmedi.

An itibariyle şampiyonadaki en iyi Ducati, Gresini'den Enea Bastianini. 2021 motosikletiyle mücadele eden Bastianini iki yarış kazandı ve geçtiğimiz hafta sonu Portimao'da kaza yaparak bu sezon ilk kez yarış dışı kalana kadar şampiyona lideriydi.

Portimao'da ise en iyi Ducati konumundaki isim Johann Zarco oldu. Yeni GP22 ile mücadele eden Pramac sürücüsü Cumartesi pole pozisyonunu elde etmeyi başarırken, yarışı da ikinci olarak podyumda tamamladı. Ancak Zarco, Portimao'daki sonucun Avrupa yarışlarındaki güç dengesinin net bir resmini sunacağına yönelik yorumlara katılmıyor.

Zarco, "Avrupa'nın kimin güçlü olduğunu veya yarışlarda kimin daha fazla sorun yaşayabileceğini görmek için başka bir başlangıç ​​olacağını düşünmenizi anlıyorum."

"Ancak bu sezon podyuma çıkmaya hazır çok fazla sürücü var ve bu hafta sonu için ben bile böyle güçlü bir yarış beklemiyordum."

"Elbette kazanmayı uman ya da kazanma şansına sahip olan sürücülerle dolu bu gridin bir parçasıyım."

"Böyle rekabetçi bir gridde şampiyonluk mücadelesi vermek gerçekten zor. Fakat bu hafta sonu mükemmel bir iş çıkartarak halen temposunu koruduğunu gösteren ve liderlik koltuğunu geri alan isim Fabio Quartararo oldu."

"Ancak bu, Avrupa sezonunun başlangıcı için net bir görüntüsü vermiyor."

"Geçen yıl da Portimao'da harika bir yarış çıkarmıştı, bunu bir daha pekala yapabilirdi."

"Kendim için bu podyumu olumlu buluyorum çünkü Ducati iyi çalışıyor ama yine de bazen motosikletle başa çıkmak zorlaşıyor."

"Dolayısıyla sahip olduğumuz potansiyeli yönetebilir ve zirvede daha fazla Ducati görebiliriz." dedi.

Johann Zarco, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Yarışı hakkında konuşan Zarco, podyumdaki başarısının anahtarının, startta geri düşmesinin ardından hızlıca geri yükselebilmesi olduğunu söyledi -bu, Zarco'nun Joan Mir ve Jack Miller arasındaki karmaşaya yakalanmaktan kaçınmasını sağladı.

Zarco, "Açıkçası oldukça mutlu hissediyorum, pole pozisyonu mutluluğun ilk adımıydı."

"Aynı şekilde yarış da harikaydı. Startta zaman kaybettim ama frenlerde iyi hissetmekteydim."

"Bu bana iyi bir güven verdi ve hemen kaybettiğim pozisyonları geri kazanmaya çalıştım."

"Alex Marquez ve Jack Miller'ı geçmem benim için yarışın kilit noktasıydı çünkü üçüncü sıradaki Joan Mir'in arkasında iyi hissediyordum ama Fabio'yu yakalayabileceğimi düşündürecek kadar iyi değildim.

"Yani, Joan Mir'in arkasında kalmak ve konsantrasyonu korumak daha iyiydi. Jack Miller yaklaştığında ikinciliği almaya karar verdim, bundan dolayı mutluyum çünkü sonrasında kaza yaptılar.

"Belki de sakin kalarak büyük bir kazadan kurtuldum. Son kısımda Aleix Espargaro'nun baskısından oldukça korkmuştum çünkü kariyerinin harika bir döneminden geçiyor, bu yüzden sonunda daha güçlü olabileceğini biliyordum. Neyse ki son turda motosikleti zorlayabilmek için yeterli enerjiye sahiptim." dedi.