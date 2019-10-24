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MotoGP / Son dakika

2020 MotoGP'de Binder KTM'de, Lecuona Tech 3'te yarışacak

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2020 MotoGP'de Binder KTM'de, Lecuona Tech 3'te yarışacak
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
24 Eki 2019 10:13

KTM 2020 MotoGP sezonunda Pole Espargaro'nun takım arkadaşını Brad Binder olarak açıkladı. Binder'ın KTM'ye geçmesinin ardından bir diğer Moto2 sürücüsü Iker Lecuona ise Tech 3 KTM MotoGP takımında yarışma fırsatını yakalamış oldu.

Moto2'de ön sıralar için mücadele eden Binder'ın gelecek sene MotoGP'ye girmesi ama bunun KTM'nin uydu takımı Tech 3'te olması bekleniyordu.

Ancak Johann Zarco'nun KTM'den erken gönderilmesinin ardından takım, MotoGP planlarında bazı değişiklikler yapmak zorunda kaldı. Tech 3'ün mevcut çaylağı Miguel Oliveira'nın iyi iş çıkarması ve takımın onu tutmak istemesi üzerine KTM, Binder'ı Tech 3 yerine fabrika takımıyla MotoGP'ye sokmuş olacak. Tech 3'te Hafizh Syahrin'den boşalacak koltuğa ise Lecuona oturacak.

KTM motor sporları patronu Pit Beirer "Sezon ortasındaki Zarco açıklamasının ardından, 2020 planlarımızda değişiklik olmasının gerektiği açıktı."

"Biraz düşünmenin ve toplantıların ardından, bu yönde ilerleyip, MotoGP'nin diğer serilerinde iyi deneyime sahip genç ve başarıya aç isimlerin bize neler yapabileceklerini göstermelerini istedik." dedi.

Oliveira dışında KTM test sürücüsü Dani Pedrosa'ya teklif sundu ancak İspanyol sürücü yarışlara dönmek istemediğini belirtti. Pedrosa'nın ardından takımın diğer test sürücüsü Mika Kallio ve Bradley Smith'in seçenek olabileceği düşünülüyordu.

KTM, Zarco'nun erken gönderilmesinin ardından son yarışlar için Kallio'yu çağırdı ancak 36 yaşındaki sürücüye tam sezon mücadele şansı verilmedi.

2016'da Moto3'te şampiyon olan Binder, yazın KTM'nin RC16 MotoGP motosikletini denemişti. Moto2'de mücadele eden Binder'ın matematiksel olarak şampiyonluk şansı sürse de lider Alex Marquez 50 puan fark açmış durumda.

19 yaşındaki Lecuona, 2020'de Ajo Motorsport KTM Moto2 takımı ile mücadele edecekti ancak KTM, Moto2 programını derhal durduracağını duyurdu.

2016'dan bu yana Moto2'de mücadele eden Lecuona'nın ilk podyumu geçen sezonun Valencia'daki final yarışında gelmişti. Lecuona şu anda şampiyonada 11. sırada ve Binder'ın ardından en iyi KTM sürücüsü konumunda.

Iker Lecuona, American Racing KTM

Iker Lecuona, American Racing KTM

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Brad Binder , Mika Kallio , Iker Lecuona
Takımlar Red Bull KTM Factory Racing , Tech 3
Editör Valentin Khorounzhiy

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