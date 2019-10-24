2020 MotoGP'de Binder KTM'de, Lecuona Tech 3'te yarışacak

Moto2'de ön sıralar için mücadele eden Binder'ın gelecek sene MotoGP'ye girmesi ama bunun KTM'nin uydu takımı Tech 3'te olması bekleniyordu.

Ancak Johann Zarco'nun KTM'den erken gönderilmesinin ardından takım, MotoGP planlarında bazı değişiklikler yapmak zorunda kaldı. Tech 3'ün mevcut çaylağı Miguel Oliveira'nın iyi iş çıkarması ve takımın onu tutmak istemesi üzerine KTM, Binder'ı Tech 3 yerine fabrika takımıyla MotoGP'ye sokmuş olacak. Tech 3'te Hafizh Syahrin'den boşalacak koltuğa ise Lecuona oturacak.

KTM motor sporları patronu Pit Beirer "Sezon ortasındaki Zarco açıklamasının ardından, 2020 planlarımızda değişiklik olmasının gerektiği açıktı."

"Biraz düşünmenin ve toplantıların ardından, bu yönde ilerleyip, MotoGP'nin diğer serilerinde iyi deneyime sahip genç ve başarıya aç isimlerin bize neler yapabileceklerini göstermelerini istedik." dedi.

Oliveira dışında KTM test sürücüsü Dani Pedrosa'ya teklif sundu ancak İspanyol sürücü yarışlara dönmek istemediğini belirtti. Pedrosa'nın ardından takımın diğer test sürücüsü Mika Kallio ve Bradley Smith'in seçenek olabileceği düşünülüyordu.

KTM, Zarco'nun erken gönderilmesinin ardından son yarışlar için Kallio'yu çağırdı ancak 36 yaşındaki sürücüye tam sezon mücadele şansı verilmedi.

2016'da Moto3'te şampiyon olan Binder, yazın KTM'nin RC16 MotoGP motosikletini denemişti. Moto2'de mücadele eden Binder'ın matematiksel olarak şampiyonluk şansı sürse de lider Alex Marquez 50 puan fark açmış durumda.

19 yaşındaki Lecuona, 2020'de Ajo Motorsport KTM Moto2 takımı ile mücadele edecekti ancak KTM, Moto2 programını derhal durduracağını duyurdu.

2016'dan bu yana Moto2'de mücadele eden Lecuona'nın ilk podyumu geçen sezonun Valencia'daki final yarışında gelmişti. Lecuona şu anda şampiyonada 11. sırada ve Binder'ın ardından en iyi KTM sürücüsü konumunda.