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2020 MotoGP şampiyonu Mir'in önceliği Suzuki ile kontrat yenilemek

Joan Mir, Suzuki'nin 2022 MotoGP motosikletinde kaydettiği ilerlemenin ardından 2023 için Japon üretici ile kontrat imzalamayı bir "öncelik" haline getirdiğini söyledi.

2020 MotoGP şampiyonu Mir'in önceliği Suzuki ile kontrat yenilemek
Oriol Puigdemont
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
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İspanyol sürücü, 2019 yılında Suzuki ile MotoGP'de yarışmaya başlamış ve 2020 yılında Japon üreticiye 20 yıl sonra ilk şampiyonluğunu getirmişti.

Fakat 2021 sezonu Mir için zor geçti çünkü GSX-RR'da gelişim eksikliği vardı ve bu da yılı galibiyetsiz şekilde üçüncü bitirebildiği anlamına geldi. 

Suzuki, 2021'e başlarken takım menajeri Davide Brivio'yu Formula 1 takımlarından Alpine'e kaptırdı ve o günden bu yana yeni bir takım yöneticisi atamadı.

Mevcut sözleşmesi 2022'de sona erecek Mir, Suzuki'nin testlerde kaydettiği ilerlemeyi ve takım yöneticisi pozisyonu için ne yapacağını görene kadar herhangi bir anlaşma imzalamak istemediğini söylüyordu.

Fakat güçlü sezon öncesi testi ve eski Honda patronu Livio Suppo'nun 2022 için takım yöneticisi olarak Suzuki'ye katılmasıyla Mir, önceliğinin Suzuki'de kalmak olduğunu doğruladı.

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP

Photo by: MotoGP

Mir, "Sezon öncesinde söylediğim şekilde, kontrat yenilemeyi düşünmeden önce yeni motosikletin nasıl olduğunu ve takım yönetimi kısmında neler olup bittiğini görmek istiyordum."

“Suzuki'nin taleplerimizi karşılamak için büyük çaba sarf ettiğini görüyorum ve bu nedenle önceliğim kontrat yenilemek olacak."

"Menajerim, ayrıntıları görüşmek için Livio ve Sahara ile görüşecek." dedi.

Mir'in adı son dönemde Honda ile anılıyordu.

Bu konuda Mir, "Bu söylentiler tamamen asılsız."

“Kimseyle görüşmedik ve herhangi bir teklif de almadım."

"Suzuki'den motosikletin gelişmesini ve işte bir takım yöneticisinin alınmasını istedim. Marka da benim taleplerime yanıt verdi."

"Bu yüzden takıma öncelik vereceğim ancak bu, her şeyin bittiği anlamına gelmez."

"Acelem yok ve potansiyelime güvendiğim için gelecek konusunda endişelenmiyorum. 2023'te iyi bir takımda olacağıma eminim." dedi.

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