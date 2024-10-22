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MotoGP

Honda MotoGP, Repsol ayrılığının ardından Castrol ile ortak oluyor

Motorsport.com'un edindiği bilgiye göre Honda MotoGP fabrika takımı 2025 sezonundan itibaren Repsol'ün yerini almak üzere Castrol ile bir anlaşma imzalıyor.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Luca Marini, Repsol Honda Team

Motorsport Business

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Repsol yöneticileri bu yılki San Marino Grand Prix'sinin pazar günü, Honda ile olan sponsorluk anlaşmasını uzatmama niyetlerini resmen bildirdiler.

İspanyol şirket, MotoGP yarışının hemen ardından gönderdiği kısa bir açıklamayla 30 yıllık ilişkiye son verdi.

Repsol'ün HRC'ye mali katkısı, Marquez'in Gresini'ye gidişinin onaylanmasının ardından önemli ölçüde azaldı. Hatta şirketin logosu RC213V motosikletinde görünür bir yerdeyken alt tarafa taşındı. 

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Takımı

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Honda ile Repsol ortaklığı 1995 yılında başladı ve o zamandan bu yana toplam 15 sürücü ve 10 takım şampiyonluğu, 183 yarış zaferi elde etti.

Ayrılığa sadece birkaç ay kala Motorsport.com, Honda'nın gelecek sezondan itibaren Repsol'den kalan boşluğu doldurması için İngiliz yağ şirketi Castrol ile anlaştığını öğrendi.

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