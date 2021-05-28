Yamaha ikilisi Mugello MotoGP'yi hasar sınırlama yarışı olarak görmüyor

M1, 2020 yılında maksimum hız açısından en yavaş motosikletlerden biriydi ve bu, COVID-19 yüzünden alınan bütçe kurallarıyla birlikte, kış boyunca motor gelişiminin dondurulması nedeniyle 2021 yılında da böyle kaldı.

Ducati, son üç İtalya Grand Prix'sinde de Mugello'da domine eden takım oldu. Vinales buradaki son podyumunu 2017 yılında ikinci olarak almış, 2018'de sekizinci ve 2019'da altıncı olmuştu.

Ducati bu yıl dördüncü galibiyetlerini almak için kendi ülkesine dönecek ve İtalyan marka, beygir gücü avantajları sayesinde 1.1 kilometrelik düzlükte arka arkaya dördüncü galibiyetlerini alma şansını yakalayabilir.

Ancak Vinales, Ducati'ye karşı beygir gücü dezavantajlarına rağmen, Yamaha'nın Katar'da çifte galibiyet aldığını ve M1'in Mugello'da ''çok büyük bir potansiyeli'' olduğunu düşündüğünü söyledi.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bu hafta ilk çocuğu doğan Vinales şunları söyledi: ''Bence bu, hayatımdaki tüm hafta sonlarından farklı bir tutum sergileyeceğim bir hafta sonu olacak.''

''Yani, motivasyonum çok, çok yüksek ve bunun süper bir hafta sonu olacağını biliyorum çünkü bu pisti çok seviyorum.''

''Motosikletimizin büyük bir potansiyeli olduğunu biliyorum. Le Mans'daki ilk turlarda gerçekten güçlü ve o yarışta özel bir şeyler yapabileceğimi hissetmiştim.''

''Bu yüzden, bu momentumu buraya taşıyacağım ve bence, çok iyi işler çıkarabilecek bir seviyedeyiz.''

''Uzun düzlük dikkat etmemiz gereken bir yer olacak ancak Yamaha sürücüleri olarak Katar'daki iki yarışta da kazandık. Bu yüzden, başarabileceğimize inanıyoruz.''

Autosport tarafından Mugello'daki son virajdaki düşük viteste hızlanma bölgesinin M1'e yardım edip edilmeyeceği sorulan Vinales, ''Kesinlikle. Bunun çok iyi olacağını düşünüyorum çünkü nasıl olduysa, Le Mans'da motosikletimizin güçlü şekilde hızlandığını hissettim.''

''Bu kolay olmayacak çünkü onların çok güçlü olduğunu biliyoruz.''

''Ancak, bunu bir şekilde iyi duruma getirebileceğiz. Şikanlarda olabildiğimizce hızlı olacağız ve son virajda Ducati'lerle en azından bitiş çizgisine kadar baş edebilecek miyiz bakacağız.'' cevabını verdi.

Vinales'in takım arkadaşı ve şampiyonanın şu anki lideri Fabio Quartararo, 2019 senesindeki yarışta 10. olmasına rağmen, Vinales'in, Yamaha'nın bu hafta sonu sahip olabileceği potansiyel hakkındaki sözlerine katıldı.

Quartararo konuyla ilgili şunları söyledi: ''Dürüst olmak gerekirse harika bir yarış bekliyorum.''

''Katar'dayken de biraz benzer hissediyordum çünkü Ducati'ler oradaki son iki yarışı da kazanmıştı ve aslında, motosikletlerimizde çok iyi hissediyorduk. Düzlüklerin güçlü yönümüz olmadığını biliyoruz ancak burada çok fazla viraj var.''

''Çok fazla hızlı viraj var. Bence bu gerçekten çok iyi. Sadece, hafta sonuna normal bir hafta sonuymuşçasına başlamalıyız ve Ducati'nin buradaki son üç yarışı kazanması veya burada uzun bir düzlük olması hakkında çok düşünmemeliyiz. Tempomuzu bulmalıyız ve Pazar günü neler olacağını göreceğiz.''

''Ancak asıl önemli olan şey, motosiklette iyi hissediyor olmamız.''