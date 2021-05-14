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Vinales, Yamaha'nın MotoGP'de gelişebileceği alanları anlattı

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Maverick Vinales, kendisinin ve Yamaha'nın MotoGP'deki çalışma şeklinin gelişmesi gerektiğini düşündüğünü ve bazı şeyleri şimdikinden daha hızlı yapabileceklerini hissettiğini söyledi.

Vinales, Yamaha'nın MotoGP'de gelişebileceği alanları anlattı

Katar Grand Prix galibi Vinales, frenlemedeki güç eksikliği nedeniyle İspanya Grand Prix'sini yedinci sırada tamamlasa da, Yamaha'dan genel olarak memnun.

Jerez'deki yarış sonrası testlerini birinci sırada tamamlayan İspanyol sürücü, takımın yarıştan sonra bir adımı atabildiğini, ancak kullandıkları ayarları bulmanın çok da ''zor olmadığını'' söyledi.

Sonuç olarak, Vinales, Yamaha'nın aşması gereken en büyük sorunun, yarışlara daha hazır olabildiklerinden emin olmak için yeni ayar fikirlerini hızlıca değerlendirmek olduğunu düşünüyor.

Autosport'a konuşan Vinales, Jerez testlerinde neler kazandığı ve Fransa Grand Prix'sinde önlerde olup olamayacağı sorusuna, ''Evet, kesinlikle çok iyi hissediyorum.''

''Doğru noktada olduğumu hissediyorum, ki bu en önemli şey. Çok hızlı sürüşler yaptık ve özellikle akşam üstü karşılaştığımız koşullardan dolayı, mükemmel değildik. Çok rüzgar vardı ve zorlayıcıydı.''

''Ancak yarış ayarlarımızla, çok hızlı sürüşler çıkarabildik. Bu yüzden, testleri yüksek özgüvenle bitirdik. Bu, her zaman çok önemli ve olumludur.''

''Birçok şey bulduk, özellikle hafta sonları kullanmamız gereken ayarları bulduk.''

''Yani, bu bizim çalışma şeklimiz. Ayarları bulurken biraz daha hızlı olmalıyız ve yarış hafta sonlarında daha hızlı olma fırsatına sahip olmalıyız. Çünkü, bir ayar bulduk ve bunu bulması çok da zor değildi fakat bunu tüm hafta sonu boyunca denemedik.''

''Bu üzerinde çalışmamız gereken bir konu.'' dedi.

Vinales'in takım arkadaşı Fabio Quartararo, Jerez'de yaşadığı kol şişmesi sorunundan sonra yarışı 13. sırada bitirebildi.

Quartararo, sağlık probleminden sonra ameliyata girdi ancak bu operasyonun, ona ülkesindeki, Le Mans'ta gerçekleştirilecek olan Fransa GP'de bir sorun çıkaracağını düşünmediğini belirtti.

Fransız sürücü şu ifadeleri kullandı: ''Yarış boyunca çok korkutucu bir durumdu çünkü bunu yapacak hızınız var ancak bunu yapacak gücünüz yok. Artık gücüm kalmayana kadar frenlemede zorluklar çektim ve gücüm bittiğinde hâlâ 10 turumuz kalmıştı.''

''İlk başta, galibiyet fırsatını kaçırmıştım fakat sonrasında, yarışı puan barajında tamamlamaya çalışıyordum.''

''Bu noktada, kolumdan ikinci bir ameliyat olmam gerekiyordu ve şu anda harika hissediyorum.''

''Yaram biraz kaşınıyor. Tekrar sürüş yapmak için sabırsızlanıyorum ve harika hissediyorum. Bence sürüşlerimde bir sorun çıkmayacak.''

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MotoGP Fransa 1. antrenman: Miller, Zarco'nun önünde lider

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MotoGP Fransa 1. antrenman: Miller, Zarco'nun önünde lider
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