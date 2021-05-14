Vinales, Yamaha'nın MotoGP'de gelişebileceği alanları anlattı

Katar Grand Prix galibi Vinales, frenlemedeki güç eksikliği nedeniyle İspanya Grand Prix'sini yedinci sırada tamamlasa da, Yamaha'dan genel olarak memnun.

Jerez'deki yarış sonrası testlerini birinci sırada tamamlayan İspanyol sürücü, takımın yarıştan sonra bir adımı atabildiğini, ancak kullandıkları ayarları bulmanın çok da ''zor olmadığını'' söyledi.

Sonuç olarak, Vinales, Yamaha'nın aşması gereken en büyük sorunun, yarışlara daha hazır olabildiklerinden emin olmak için yeni ayar fikirlerini hızlıca değerlendirmek olduğunu düşünüyor.

Autosport'a konuşan Vinales, Jerez testlerinde neler kazandığı ve Fransa Grand Prix'sinde önlerde olup olamayacağı sorusuna, ''Evet, kesinlikle çok iyi hissediyorum.''

''Doğru noktada olduğumu hissediyorum, ki bu en önemli şey. Çok hızlı sürüşler yaptık ve özellikle akşam üstü karşılaştığımız koşullardan dolayı, mükemmel değildik. Çok rüzgar vardı ve zorlayıcıydı.''