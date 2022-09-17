Quartararo: "Marquez, yarışta galibiyet mücadelesi verecek"

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Marquez, 29 Mayıs'taki Mugello yarışının ardından sağ kolundan 4. kez ameliyat olmak için Amerika'ya gitmişti. Bu ameliyat başarılı geçmişti ve İspanyol sürücü, sonrasında rehabilitasyon sürecine girdi.

Pek çok kişi, Marquez'i en erken 2023 yılında görmeyi bekliyordu ancak İspanyol sürücü, başarılı tedavi sürecinin ardından ilk olarak yol motosikletleriyle iki test gerçekleştirdi ve yaklaşık 10 gün önce de Misano testlerinde MotoGP motosikletine geri döndü.

Misano'daki testlerin ardından Aragon'da yarışmaya karar veren Marquez, bugün Honda'nın yeni Kalex salıncağıyla birlikte güçlü bir tempo sergiledi.

Şampiyona lideri Quartararo, İspanyol pilotun bu pazar günü galibiyet mücadelesinde önemli bir rol oynayabileceğini düşünüyor.

"Size Perşembe günü de söylemiştim: Marc, pazar günü galibiyet için savaşacak. Buna şaşırmıyorum çünkü onun ne durumda olduğunu biliyoruz. Misano'daki testte en hızlı zamandan sadece 0.6 saniye yavaştı. Biz o pistte bir grand prix hafta sonu tamamlamıştık, piste alışıktık. O iki gün sürdü ve sadece 0.6 saniye gerideydi."

"Onun beni en çok etkileyen yönü kesinlikle mantalitesi. Son iki yılda ciddi sakatlıklar yaşadı. Bence birçok insan ve sporcu, Marc'ın mental gücünü örnek alabilir."

Marc Marquez, Repsol Honda Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo'nun kendisi de iyi bir gün geçirdi ve günü ikinci sırada tamamladı. Aragon'un pist yapısı ve Yamaha'nın azami sürat konusundaki zayıflığı düşünüldüğünde, bu sonuç Fransız sürücü için oldukça iyiydi.

Son 4 yarışta Francesco Bagnaia'ya 61 puan kaybeden Quartararo, Misano testlerinde denediği şasiyi bu hafta sonu kullanıyor ve hafta sonunun geri kalanında da kullanmaya devam edecek.

"Yeni şasi, eski şasiye kıyasla çok farklı değil ama kullanmaya devam edeceğiz. Çünkü negatif bir yönünü bulmadık. Sorun hızlı olmak değil, sorun yarışta hızlı olabilmek. Yani geçiş yapabilmek. Düzlük hızımızdan dolayı yarışa kesinlikle ilk çizgiden başlamam gerek."