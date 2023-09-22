MotoGP Hindistan 1. antrenman: Bezzecchi lider, Marquez ikinci, Quartararo sorun yaşadı

Buddh Pisti'nde hafta sonu 70 dakikalık birinci antrenman seansı ile başladı ve seansın ilk bölümünde liderlik Jorge Martin ile Luca Marini arasında el değiştirdi. İki isim de Ducati'lerinde uzun stintler atarak bu yeni ve teknik piste alışmaya çalıştılar.

İlk 10 dakika geride kalırken Martin, 1:49.358 ile 1:50'lerin altına inen ilk isim oldu. Sonrasında Marini turunu attı ve Martin'in 0.017 saniye arkasına yerleşti.

Birkaç dakika sonra Marini iki saniye kadar gelişti ve 1:47.880 ile ilk sıraya yerleşti. Seansın ilk 15 dakikası geride kalırken bu ikilinin dominasyonuna Aleix Espargaro "dur" dedi ve Aprilia'ya uyması beklenen bu pistte 1:47.611 yaparak ilk sıraya çıktı.

Espargaro'nun bu derecesi, seansın orta noktasına kadar geçilemedi ancak sonrasında hem asfaltın kauçuk tutarak hızlanması hem de sürücülerin piste daha da alışmasıyla hızlı dereceler gelmeye başladı.

Derecesini en çok geliştiren isim Martin'di, İspanyol sürücü 1:46.817 yaparak ilk sıraya çıktı. Martin'i piste döndüğünde ilk denemesinin ardından Martin'in 0.023 saniye arkasına yerleşti.

Marini sonraki turunda 1:46.516 yaparak zirveye yükseldi ancak seansın son dakikalarında klasman çok değişti ve Marini'nin 7. sıraya kadar gerilediğini gördük. Tabii bunda Marini'nin en hızlı turunun silinmesinin de etkisi oldu.

Seansın son saniyelerindeki denemelerde Bezzecchi 1:45.990 yaptı ve Marc Marquez'in 0.1sn önünde en hızlı isim oldu.

Fabrika KTM'de Brad Binder, seansın ilk kazasını yapan isimdi ve 1. virajda dışarı taşmasının ardından çakıldı yere düşmüştü. Güney Afrikalı sürücü, bu kazaya rağmen 3. en hızlı zamanı kaydetmeyi başardı.

Onun arkasında Aprilia'lar vardı. RFN Aprilia sürücüsü Raul Fernandez 1:46.371'lik zamanı ile dördüncüydü, fabrika Aprilia'da ise Aleix Espargaro ilk 5'i tamamladı.

Johann Zarco son saniyelerdeki turuyla kendini altıncı sıraya attı ve Marini ile Martin'in önünde yer aldı.

Gresini'de Fabio di Giannantonio dokuzuncuydu, Joan Mir ise ilk 10'u tamamladı ve güçlü bir sabah geçiren Honda iki sürücüsüyle birden ilk 10'da yer almış oldu.

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İlk 10 içerisinde 5 tane Ducati yer alsa da bunlardan hiçbiri fabrika motosikleti değildi ve sakin bir seans geçiren şampiyona lideri Francesco Bagnaia, fabrika girişli GP23 motosikletiyle liderin 1 saniye gerisinde 15. olabildi.

Yamaha hafta sonuna zor bir başlangıç yaptı zira takımın şampiyon sürücüsü Fabio Quartararo'nun iki kez mekanik sorunlar nedeniyle pistte durmak zorunda kaldığını gördük.

Sadece 10 tur tamamlayabilen Quartararo 19. sırada yer aldı, yine de takım arkadaşı Franco Morbidelli'nin iki sıra önündeydi. Fransız sürücü yine de seansın sonunda piste çıkarak start antrenmanı yapabildi.

Sürücüler yeni piste alışmaya çalışırken bazı kazalar gördük, özellikle ilk viraj birçok kurban aldı. Kazalardan en büyüğü LCR Honda'dan Takaaki Nakagami'nin idi. Honda sürücüsü yüksek hızda düşmesinin ardından hızlı bir şekilde çakılların üzerinden uçtu. Neyse ki kazanın ardından Nakagami'nin iyi olduğu söyleniyor.

Tech3 sürücüsü Pol Espargaro seans içerisinde iki kez düştü, Ducati'de Michele Pirro ise seansın başında piste çıkış turunda ufak bir kaza yaptı.

Seans sonucu: