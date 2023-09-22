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MotoGP / Hindistan GP Antrenman raporu

MotoGP Hindistan 1. antrenman: Bezzecchi lider, Marquez ikinci, Quartararo sorun yaşadı

Tarihteki ilk Hindistan MotoGP hafta sonunda 1. antrenman seansını VR46 sürücüsü Marco Bezzecchi ilk sırada tamamladı, onun arkasında ise Honda'dan Marc Marquez yer aldı.

Rachit Thukral
Ekleyen:
Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team

Buddh Pisti'nde hafta sonu 70 dakikalık birinci antrenman seansı ile başladı ve seansın ilk bölümünde liderlik Jorge Martin ile Luca Marini arasında el değiştirdi. İki isim de Ducati'lerinde uzun stintler atarak bu yeni ve teknik piste alışmaya çalıştılar. 

İlk 10 dakika geride kalırken Martin, 1:49.358 ile 1:50'lerin altına inen ilk isim oldu. Sonrasında Marini turunu attı ve Martin'in 0.017 saniye arkasına yerleşti. 

Birkaç dakika sonra Marini iki saniye kadar gelişti ve 1:47.880 ile ilk sıraya yerleşti. Seansın ilk 15 dakikası geride kalırken bu ikilinin dominasyonuna Aleix Espargaro "dur" dedi ve  Aprilia'ya uyması beklenen bu pistte 1:47.611 yaparak ilk sıraya çıktı. 

Espargaro'nun bu derecesi, seansın orta noktasına kadar geçilemedi ancak sonrasında hem asfaltın kauçuk tutarak hızlanması hem de sürücülerin piste daha da alışmasıyla hızlı dereceler gelmeye başladı. 

Derecesini en çok geliştiren isim Martin'di, İspanyol sürücü 1:46.817 yaparak ilk sıraya çıktı. Martin'i piste döndüğünde ilk denemesinin ardından Martin'in 0.023 saniye arkasına yerleşti. 

Marini sonraki turunda 1:46.516 yaparak zirveye yükseldi ancak seansın son dakikalarında klasman çok değişti ve Marini'nin 7. sıraya kadar gerilediğini gördük. Tabii bunda Marini'nin en hızlı turunun silinmesinin de etkisi oldu. 

Seansın son saniyelerindeki denemelerde Bezzecchi 1:45.990 yaptı ve Marc Marquez'in 0.1sn önünde en hızlı isim oldu.

Fabrika KTM'de Brad Binder, seansın ilk kazasını yapan isimdi ve 1. virajda dışarı taşmasının ardından çakıldı yere düşmüştü. Güney Afrikalı sürücü, bu kazaya rağmen 3. en hızlı zamanı kaydetmeyi başardı. 

Onun arkasında Aprilia'lar vardı. RFN Aprilia sürücüsü Raul Fernandez 1:46.371'lik zamanı ile dördüncüydü, fabrika Aprilia'da ise Aleix Espargaro ilk 5'i tamamladı. 

Johann Zarco son saniyelerdeki turuyla kendini altıncı sıraya attı ve Marini ile Martin'in önünde yer aldı. 

Gresini'de Fabio di Giannantonio dokuzuncuydu, Joan Mir ise ilk 10'u tamamladı ve güçlü bir sabah geçiren Honda iki sürücüsüyle birden ilk 10'da yer almış oldu. 

Track and paddock

Track and paddock

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

İlk 10 içerisinde 5 tane Ducati yer alsa da bunlardan hiçbiri fabrika motosikleti değildi ve sakin bir seans geçiren şampiyona lideri Francesco Bagnaia, fabrika girişli GP23 motosikletiyle liderin 1 saniye gerisinde 15. olabildi. 

Yamaha hafta sonuna zor bir başlangıç yaptı zira takımın şampiyon sürücüsü Fabio Quartararo'nun iki kez mekanik sorunlar nedeniyle pistte durmak zorunda kaldığını gördük. 

Sadece 10 tur tamamlayabilen Quartararo 19. sırada yer aldı, yine de takım arkadaşı Franco Morbidelli'nin iki sıra önündeydi. Fransız sürücü yine de seansın sonunda piste çıkarak start antrenmanı yapabildi. 

Sürücüler yeni piste alışmaya çalışırken bazı kazalar gördük, özellikle ilk viraj birçok kurban aldı. Kazalardan en büyüğü LCR Honda'dan Takaaki Nakagami'nin idi. Honda sürücüsü yüksek hızda düşmesinin ardından hızlı bir şekilde çakılların üzerinden uçtu. Neyse ki kazanın ardından Nakagami'nin iyi olduğu söyleniyor. 

Tech3 sürücüsü Pol Espargaro seans içerisinde iki kez düştü, Ducati'de Michele Pirro ise seansın başında piste çıkış turunda ufak bir kaza yaptı. 

Seans sonucu: 

 
 
         
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 26 1'45.990   170.166 346
2 Spain M. Marquez Repsol Honda Team 93 Honda 25 +0.139 0.139 169.944 342
3 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 25 +0.320 0.181 169.654 344
4 Spain R. Fernandez RNF Racing 25 Aprilia 24 +0.381 0.061 169.557 339
5 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 25 +0.488 0.107 169.387 342
6 France J. Zarco Pramac Racing 5 Ducati 24 +0.586 0.098 169.231 342
7 Italy L. Marini Team VR46 10 Ducati 23 +0.619 0.033 169.178 342
8 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 24 +0.620 0.001 169.177 351
9 Italy F. Di Giannantonio Gresini Racing 49 Ducati 23 +0.788 0.168 168.911 338
10 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 24 +0.815 0.027 168.868 341
11 Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 26 +0.837 0.022 168.833 339
12 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 24 +0.976 0.139 168.614 342
13 Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 24 +0.984 0.008 168.601 341
14 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 26 +1.027 0.043 168.533 344
15 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 24 +1.060 0.033 168.482 342
16 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 25 +1.381 0.321 167.978 339
17 Portugal M. Oliveira RNF Racing 88 Aprilia 23 +1.429 0.048 167.903 341
18 Spain P. Espargaro Tech 3 44 KTM 21 +1.490 0.061 167.807 346
19 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 10 +1.524 0.034 167.754 341
20 Italy M. Pirro Ducati Team 51 Ducati 23 +2.038 0.514 166.956 339
21 Italy F. Morbidelli Yamaha Factory Racing 21 Yamaha 17 +2.115 0.077 166.837 342
22 Germany S. Bradl Team LCR 6 Honda 26 +2.755 0.640 165.855 341
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Bagnaia: "Morbidelli, 2024'te fabrika çıkışlı Ducati motosikletini hak ediyor"

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