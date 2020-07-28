2020 sezonunun ikinci yarışında hava sıcaklığı 40 dereceye kadar ulaşırken, pist üstü sıcaklığının 60 dereceye kadar çıkmasıyla beraber pist koşulları daha karmaşık bir hale geldi ve yarışa çıkan 21 sürücüden sadece 13'ü finişe ulaşabildi.

Sıralamada yaptığı kaza sebebiyle yarışa 12. sıradan başlayan Espargaro, yarışın ilk turunun son virajında yaptığı hata sonrasında Ducati pilotu Danilo Petrucci ve Aprilia pilotu olan kardeşi Aleix Espargaro'nun arkasında takılı kaldı.

KTM sürücüsü, öndeki motosikletlerden gelen sıcaklığın, hava koşullarıyla birleşmesiyle beraber, iki pilotun arkasında geçirdiği birkaç tur sonra enerjisinin tükendiğini söyledi.

Yarışı yedinci sırada tamamlayan Espargaro şunları söyledi: "Yarışın başlarında öndeki pilotlardan pek uzak değildim; aslında onları görecek kadar yakınlarındaydım."

"Ancak Petrucci'yi geçmeye çalışırken hata yaptım ve Zarco ile beraber abim beni geride bıraktı. Onlar ile 5-6 tur boyunca mücadele ettim, onları geçmeye çalıştım ve sadece abimin arkasında kalarak bile çok fazla yoruldum."

"Etrafımda çok büyük bir sıcak hava dalgası vardı ve bunu yönetemedim, yarışın ortasında da sıcaklığın beni yendiği hissiyatına kapıldım."

"[Andrea] Dovizioso'nun [altıncı] çok ileride olduğunu gördüm ve arkamda bulunan Alex [Marquez] ile iyi bir farka sahiptim, yarışı da 1.37'li dereceler yaparak bitirebilecektim."

"Aynı zamanda etrafımda bir sürü kaza oldu: abim önümde yere düştü, Petrucci de önümde kaza yaptı. Bu yüzden yarış sonuna kadar gitmenin ve bu kısa şampiyonada puan almanın daha iyi olacağını hissettim. Ancak bu yarış, kesinlikle hayatımın en zor yarışıydı."

Espargaro, Cuma yaptığı sürüşten sonra, Endülüs GP'sinde "daha büyük" bir sonuç için yarışabileceğini söyledi, ancak dördüncü cepten başlamasına neden olan, sıralamalarda yaptığı hatanın yarışına mal olduğunu söyledi.

"Yarışın ilk turunu, yarışta yarışmamamız gereken sürücülerle mücadele ederek geçirdim ve daha sonrasında, sanırım ilk 5-6 tur içerisinde beş veya altı saniye kaybettim."

"Bu koşullar altında, bir fabrika motosikleti sizden yarış başında altı saniye daha öndeyse, bu arayı nasıl kapatırsınız? Ve mücadele etmeye devam ettikçe, normale göre daha çok kendinizi yoruyorsunuz, ancak bu benim hatamdı. Cumartesi günü olanlar benim hatamdı."

"Cumartesi günü büyük bir hata yaptım ve bunun zararını yarışta gördük."

Espargaro, takım arkadaşı Brad Binder'ın 13. turun 13. virajında kaza yapması, ve iki Tech 3'nın birden yarış dışı kalması sebebiyle yarışı tamamlayan tek KTM motosikletiydi.

Startta Binder, Petrucci ile olan teması sonrasında Tech 3 sürücüsü Miguel Oliveira ile çarptı - ancak Petrucci, bu bakış açısına katılmadığını söyledi ve Güney Afrikalı pilotun viraja girerken "çok iyimser" davrandığını söyledi.