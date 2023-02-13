Bastianini: "GP23 ile ilgili hissiyatım, Pecco ile aynı"
Ducati fabrika takımı sürücü Enea Bastianini, GP23 ile ilgili hislerinin Francesco Bagnaia ile benzer olduğunu söyledi.
Bu sadece bir test ama Enea Bastianini için iyi bir başlangıç olduğunu söylemek mümkün. İtalyan sürücü, Sepang'da üç yoğun gün geçirdi fakat hissiyatı gayet iyiydi.
Motosikletin genel dengesinden memnun görünen Bastianini, testin ardından yaptığı açıklama şöyle dedi: "Fabrika takımına geçiş konusunda hiçbir zaman endişe duymadım. Her şeyin plana uygun gittiğini söyleyebilirim."
"Bir fabrika takımı için çalışmanın, uydu takımına kıyasla farklı olduğunu söylemem lazım fakat bundan keyif aldım."
"Başlangıçta yeni motosiklet çok farklı geldi, bu yüzden tempo yakalamakta zorluk çekiyordum ve küçük farklılıklara uyum sağlayıp, benim için neyin en iyi olduğunu bulmam gerekiyordu."
"Benim şansım Pecco'nun da benimle aynı şeyleri deniyor olması ve aynı hislere sahip olmamızdı."
"Böylece mühendislerin takip etmesi gereken yön, kolaylaşmış oldu. Bu da çok gelişmemizi sağladı."
Enea Bastianini, Ducati Team
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
"Bu üç gün içinde her şeyin tamamen çözüldüğünü söyleyemem ama neredeyse hallettik."
"Ducati'de çalışanlara ve potansiyelimize gerçekten inanıyorum, bu yüzden hiç endişelenmedim. Sonuçta bu testte pek çok sorunu çözdük: Henüz %100 değiliz ama eski motosikletle olduğumuz yerdeyiz, bu iyi bir şey."
"Eski motosiklette her şeyin daha kolay olduğunu düşünüyorum çünkü onu iyi tanıyoruz ve referans motosiklet olabileceğini biliyoruz."
"Ancak şu anda tamamen yeni bir proje olan GP23 ile de hızlıyız."
"Motosikletin yanı sıra Ducati'nin sürücü kadrosunun da çok iyi olduğuna inanıyorum."
Enea Bastianini, Ducati Team
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
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