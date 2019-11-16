Valencia MotoE: İlk yarışı Granado kazandı, Ferrari'nin avantajı azaldı

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Granado, iyi bir start almasına rağmen Bradley Smith’e geçilmekten kurtulamadı.

Smith, ilk turun sonunda farkı 0.8 saniyeye kadar çıkartmayı başarsa da Granado yaklaşmaya başladı.

Brezilyalı sürücü Granado, üçüncü sıradaki Hector Garzo ile beraber bitime iki tur kala Smith’e yetişti ve bu ikili sondan ikinci tura girilirken Smith’i geride bıraktı.

Granado son iki turda arayı biraz açmayı başararak galibiyete ulaşırken, serideki ilk galibiyetini aldı.

Son iki turda birçok kez yer değiştiren Smith ile Garzo arasındaki savaşı Garzo kazandı. Smith ise podyumu tamamlayan isim oldu.

Ferrari, yarışa ilk çizgiden başlasa da ilk turda 5. sıraya kadar geriledi. Ancak daha sonra Granado’nun takım arkadaşı Xavier Simeon’u geçip yarışı dördüncü sırada tamamladı.

Böylece şampiyona lideri Ferrari ile ikinci Garzo arasındaki fark 12 puana düştü. Ancak pazar günkü son yarışta Ferrari ilk dörde girdiği takdirde şampiyonluğa ulaşmış olacak. Ayrıca matematiksel olarak Smith’in de şampiyonluk şansı devam ediyor.

Pramac’tan Alex de Angelis altıncı sırada yarışı tamamlarken, LCR’dan Niccolo Canepa yedinci, Intact sürücüsü Jesko Raffin sekizinci, de Angelis’in takım arkadaşı Josh Hook dokuzuncu, SIC 58 sürücüsü Mattia Casadei onuncu sırada yer aldı.