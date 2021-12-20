Ducati, elektrikli MotoE motosikletiyle ilk testini tamamladı

Bu yılın başlarında MotoGP'nin son markalar şampiyonu Ducati'nin 2023 sezonundan itibaren MotoE Şampiyonası motosiklet tedarikini devralacağı duyurulmuştu. Böylelikle serinin tek motosiklet tedarikçisi Ducati olacak.

MotoE, ilk kez 2019 yılında gerçekleşti ve o günden bu yana seriye İtalyan firma Energica motosiklet tedarik ediyordu. Fakat gelecek yılın ardından bu görevi Ducati devralacak.

Kod adı V21L olan motosiklet, ilk kez bu hafta Misano'da piste çıkarıldı ve Pirro, gücü azaltılmış motosikletle ilk sürüşünü yaptı.

Ducati test sürücüsü, V21L'nin gaz pedalı bağlantısının ve ergonomisinin Desmosedici MotoGP motosikletininkine "çok benzer olduğunu" söyledi.

Pirro, "MotoE prototipini pistte test etmek büyük bir heyecandı çünkü Ducati tarihinde önemli bir bölümün başlangıcını işaret ediyor."

"Motosiklet hafif ve aynı zamanda iyi bir dengeye sahip.

"Ayrıca gaz pedalının ilk açıştaki bağlantısı ve ergonomi, bir MotoGP motosikletine çok benziyor."

"Sessizlik ve bu testte gücün sadece %70'ini sınırlamaya karar vermemiz olmasaydı, kolayca MotoGP motosikletini sürdüğümü düşünürdüm." dedi.

Bu yılki MotoE şampiyonası eski Moto2 ve Dünya Superbike sürücüsü Jordi Tores tarafından kazanılmıştı.

Hikari Okubo, Avant Ajo MotoE Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images