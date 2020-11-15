Valencia Moto3: Arbolino kazandı, Deniz 6. oldu

Sondan ikinci yarış olan Valencia'da Arbolino kazandı ve son yarış öncesinde lider Albert Arenas ile puan farkını 11'e düşürdü. Arenas'ın 8 puan arkasında ise Ai Ogura yer alıyor.

COVID-19 karantinası nedeniyle Aragon yarışını kaçıran Arbolino, bugünkü zaferle bu sene ilk zaferini kazandı.

Arbolino'nun kazandığı yarışta Sergio Garcia 2. olurken podyumu tamamlayan isim Raul Fernandez oldu.

Yarışa 11. sıradan başlayan Deniz, iyi bir yarış çıkardı ve şampiyona lideri Arenas ile Darryn Binder'ın arkasında 6. oldu.

Yarış sonucu