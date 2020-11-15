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Moto3 / Valencia II / Yarış raporu

Valencia Moto3: Arbolino kazandı, Deniz 6. oldu

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Valencia Moto3: Arbolino kazandı, Deniz 6. oldu
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Snipers Honda sürücüsü Tony Arbolino Valencia'daki Moto3 yarışını kazanırken seride mücadele eden Türk yarışçı Deniz Öncü 6. olarak iyi bir sonuç elde etti.

Sondan ikinci yarış olan Valencia'da Arbolino kazandı ve son yarış öncesinde lider Albert Arenas ile puan farkını 11'e düşürdü. Arenas'ın 8 puan arkasında ise Ai Ogura yer alıyor.

COVID-19 karantinası nedeniyle Aragon yarışını kaçıran Arbolino, bugünkü zaferle bu sene ilk zaferini kazandı.

Arbolino'nun kazandığı yarışta Sergio Garcia 2. olurken podyumu tamamlayan isim Raul Fernandez oldu.

Yarışa 11. sıradan başlayan Deniz, iyi bir yarış çıkardı ve şampiyona lideri Arenas ile Darryn Binder'ın arkasında 6. oldu.

Yarış sonucu

Sıra # Sürücü Motosiklet Zaman
1 14 Italy Tony Arbolino Honda 38'17.462
2 11 Spain Sergio Garcia Dols Honda 38'18.604
3 25 Spain Raul Fernandez KTM 38'18.759
4 75 Spain Albert Arenas KTM 38'20.287
5 40 South Africa Darryn Binder KTM 38'20.461
6 53 Turkey Deniz Öncü KTM 38'20.670
7 16 Italy Andrea Migno KTM 38'27.298
8 79 Japan Ai Ogura Honda 38'27.314
9 5 Spain Jaume Masia Honda 38'27.326
10 52 Spain Jeremy Alcoba Honda 38'30.264
11 17 United Kingdom John McPhee Honda 38'30.341
12 55 Italy Romano Fenati Husqvarna 38'31.975
13 23 Italy Niccolò Antonelli Honda 38'33.081
14 82 Italy Stefano Nepa KTM 38'32.802
15 6 Japan Ryusei Yamanaka Honda 38'41.759
16 7 Italy Dennis Foggia Honda 38'41.782
17 70 Belgium Barry Baltus KTM 38'42.128
18 92 Japan Yuki Kunii Honda 38'42.152
19 71 Japan Ayumu Sasaki KTM 38'44.946
20 9 Italy Davide Pizzoli KTM 38'45.216
21 99 Spain Carlos Tatay KTM 38'45.555
22 50 Switzerland Jason Dupasquier KTM 38'45.600
23 54 Italy Riccardo Rossi KTM 38'48.180
24 13 Italy Celestino Vietti Ramus KTM 39'05.555
  89 Malaysia Khairul Pawi Honda 35'39.364
  2 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 11'48.373
  21 Spain Alonso Lopez Husqvarna 11'48.607
  27 Japan Kaito Toba KTM 1'46.777
  24 Japan Tatsuki Suzuki Honda 1'47.045
  73 Austria Maximilian Kofler KTM  
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Bu Haber Hakkında

Seri Moto3
Etkinlik Valencia II
Alt-etkinlik Yarış
Pilotlar Tony Arbolino
Editör Lewis Duncan

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