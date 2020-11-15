Valencia Moto3: Arbolino kazandı, Deniz 6. oldu
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Snipers Honda sürücüsü Tony Arbolino Valencia'daki Moto3 yarışını kazanırken seride mücadele eden Türk yarışçı Deniz Öncü 6. olarak iyi bir sonuç elde etti.
Sondan ikinci yarış olan Valencia'da Arbolino kazandı ve son yarış öncesinde lider Albert Arenas ile puan farkını 11'e düşürdü. Arenas'ın 8 puan arkasında ise Ai Ogura yer alıyor.
COVID-19 karantinası nedeniyle Aragon yarışını kaçıran Arbolino, bugünkü zaferle bu sene ilk zaferini kazandı.
Arbolino'nun kazandığı yarışta Sergio Garcia 2. olurken podyumu tamamlayan isim Raul Fernandez oldu.
Yarışa 11. sıradan başlayan Deniz, iyi bir yarış çıkardı ve şampiyona lideri Arenas ile Darryn Binder'ın arkasında 6. oldu.
Yarış sonucu
|Sıra
|#
|Sürücü
|Motosiklet
|Zaman
|1
|14
|Tony Arbolino
|Honda
|38'17.462
|2
|11
|Sergio Garcia Dols
|Honda
|38'18.604
|3
|25
|Raul Fernandez
|KTM
|38'18.759
|4
|75
|Albert Arenas
|KTM
|38'20.287
|5
|40
|Darryn Binder
|KTM
|38'20.461
|6
|53
|Deniz Öncü
|KTM
|38'20.670
|7
|16
|Andrea Migno
|KTM
|38'27.298
|8
|79
|Ai Ogura
|Honda
|38'27.314
|9
|5
|Jaume Masia
|Honda
|38'27.326
|10
|52
|Jeremy Alcoba
|Honda
|38'30.264
|11
|17
|John McPhee
|Honda
|38'30.341
|12
|55
|Romano Fenati
|Husqvarna
|38'31.975
|13
|23
|Niccolò Antonelli
|Honda
|38'33.081
|14
|82
|Stefano Nepa
|KTM
|38'32.802
|15
|6
|Ryusei Yamanaka
|Honda
|38'41.759
|16
|7
|Dennis Foggia
|Honda
|38'41.782
|17
|70
|Barry Baltus
|KTM
|38'42.128
|18
|92
|Yuki Kunii
|Honda
|38'42.152
|19
|71
|Ayumu Sasaki
|KTM
|38'44.946
|20
|9
|Davide Pizzoli
|KTM
|38'45.216
|21
|99
|Carlos Tatay
|KTM
|38'45.555
|22
|50
|Jason Dupasquier
|KTM
|38'45.600
|23
|54
|Riccardo Rossi
|KTM
|38'48.180
|24
|13
|Celestino Vietti Ramus
|KTM
|39'05.555
|89
|Khairul Pawi
|Honda
|35'39.364
|2
|Gabriel Rodrigo
|Honda
|11'48.373
|21
|Alonso Lopez
|Husqvarna
|11'48.607
|27
|Kaito Toba
|KTM
|1'46.777
|24
|Tatsuki Suzuki
|Honda
|1'47.045
|73
|Maximilian Kofler
|KTM
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Moto3
|Etkinlik
|Valencia II
|Alt-etkinlik
|Yarış
|Pilotlar
|Tony Arbolino
|Editör
|Lewis Duncan
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