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Moto3 / Aragon II / Sıralama turları raporu

Teruel Moto3: Pole pozisyonunun sahibi Fernandez, Deniz 18.

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Teruel Moto3: Pole pozisyonunun sahibi Fernandez, Deniz 18.
Ekleyen:
, Editör

Moto3’ün Teruel ayağı öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonunun sahibi Red Bull KTM Ajo sürücüsü Raul Fernandez olurken, temsilcimiz Deniz Öncü 18. sırada yer aldı.

Sıralama turlarının ilk bölümünde ilk dört sırada yer alan Filip Salac, Stefano Nepa, Kaito Toba ve Gabriel Rodrigo ikinci seansa kalmayı başardılar.

İkiinci bölümdeki ilk denemelerde 1:57.535'lik turu ile Raul Fernandez'in liderliği vardı, Rodrigo ise 0.026 saniye geride ikinciydi.

Son denemesinde de 1:57.199'luk bir derece elde eden Fernandez rahat şekilde pole pozisyonunu almayı başardı.

Tony Arbolino son turunda zamının geliiştirip 0.231 saniye geride ikinci olurken, Celestino Vietti ilk çizgiyi tamamlayan isim oldu.

Rodrigo kendisine dördüncü sırada yer bulurken, şampiyona lideri Albert Arenas beşinci, Ayumu Sasaki altıncı, Jaume Masia yedinci oldu.

İlk 10'u Toba, Tatsuki Suzuki ve Ai Ogura tamamladı.

Temsilcimiz ve Red Bull sporcusu Deniz Öncü ise 18. sırada yer aldı.

Q2 sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Spain Raul Fernandez KTM 7 1'57.199    
2 Italy Tony Arbolino Honda 6 1'57.430 0.231 0.231
3 Italy Celestino Vietti Ramus KTM 6 1'57.544 0.345 0.114
4 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 6 1'57.561 0.362 0.017
5 Spain Albert Arenas KTM 6 1'57.676 0.477 0.115
6 Japan Ayumu Sasaki KTM 6 1'57.709 0.510 0.033
7 Spain Jaume Masia Honda 6 1'57.811 0.612 0.102
8 Japan Kaito Toba KTM 7 1'57.822 0.623 0.011
9 Japan Tatsuki Suzuki Honda 6 1'57.837 0.638 0.015
10 Japan Ai Ogura Honda 5 1'57.849 0.650 0.012
11 Czech Republic Filip Salač Honda 7 1'58.011 0.812 0.162
12 Italy Dennis Foggia Honda 8 1'58.022 0.823 0.011
13 Italy Romano Fenati Husqvarna 6 1'58.029 0.830 0.007
14 Spain Jeremy Alcoba Honda 5 1'58.076 0.877 0.047
15 South Africa Darryn Binder KTM 6 1'58.186 0.987 0.110
16 Italy Stefano Nepa KTM 6 1'58.205 1.006 0.019
17 United Kingdom John McPhee Honda 6 1'58.328 1.129 0.123
18 Turkey Deniz Öncü KTM 5 1'58.398 1.199 0.070
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Q1 sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Czech Republic Filip Salač Honda 6 1'57.551    
2 Italy Stefano Nepa KTM 6 1'57.947 0.396 0.396
3 Japan Kaito Toba KTM 6 1'57.971 0.420 0.024
4 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 6 1'58.007 0.456 0.036
5 Italy Niccolò Antonelli Honda 6 1'58.266 0.715 0.259
6 Spain Carlos Tatay KTM 6 1'58.335 0.784 0.069
7 Spain Alonso Lopez Husqvarna 6 1'58.341 0.790 0.006
8 Japan Yuki Kunii Honda 6 1'58.395 0.844 0.054
9 Belgium Barry Baltus KTM 6 1'58.434 0.883 0.039
10 Italy Davide Pizzoli KTM 5 1'58.921 1.370 0.487
11 Japan Ryusei Yamanaka Honda 6 1'58.952 1.401 0.031
12 Italy Andrea Migno KTM 6 1'59.001 1.450 0.049
13 Malaysia Khairul Pawi Honda 7 1'59.722 2.171 0.721
14 Spain Sergio Garcia Dols Honda 6 1'59.785 2.234 0.063
15 Austria Maximilian Kofler KTM 6 1'59.844 2.293 0.059
16 Switzerland Jason Dupasquier KTM 7 2'00.032 2.481 0.188
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Teruel Moto3: Cuma gününün lideri Masia, Deniz 7. sırada

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Teruel Moto3: Cuma gününün lideri Masia, Deniz 7. sırada

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Bu Haber Hakkında

Seri Moto3 , TÜRK SPORCULAR
Etkinlik Aragon II
Alt-etkinlik Q2
Pilotlar Deniz Öncü
Editör Cem Özel

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