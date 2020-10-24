Teruel Moto3: Pole pozisyonunun sahibi Fernandez, Deniz 18.

Sıralama turlarının ilk bölümünde ilk dört sırada yer alan Filip Salac, Stefano Nepa, Kaito Toba ve Gabriel Rodrigo ikinci seansa kalmayı başardılar.

İkiinci bölümdeki ilk denemelerde 1:57.535'lik turu ile Raul Fernandez'in liderliği vardı, Rodrigo ise 0.026 saniye geride ikinciydi.

Son denemesinde de 1:57.199'luk bir derece elde eden Fernandez rahat şekilde pole pozisyonunu almayı başardı.

Tony Arbolino son turunda zamının geliiştirip 0.231 saniye geride ikinci olurken, Celestino Vietti ilk çizgiyi tamamlayan isim oldu.

Rodrigo kendisine dördüncü sırada yer bulurken, şampiyona lideri Albert Arenas beşinci, Ayumu Sasaki altıncı, Jaume Masia yedinci oldu.

İlk 10'u Toba, Tatsuki Suzuki ve Ai Ogura tamamladı.

Temsilcimiz ve Red Bull sporcusu Deniz Öncü ise 18. sırada yer aldı.

Q2 sonucu:

Q1 sonucu: