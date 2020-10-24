Teruel Moto3: Pole pozisyonunun sahibi Fernandez, Deniz 18.
Moto3’ün Teruel ayağı öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonunun sahibi Red Bull KTM Ajo sürücüsü Raul Fernandez olurken, temsilcimiz Deniz Öncü 18. sırada yer aldı.
Sıralama turlarının ilk bölümünde ilk dört sırada yer alan Filip Salac, Stefano Nepa, Kaito Toba ve Gabriel Rodrigo ikinci seansa kalmayı başardılar.
İkiinci bölümdeki ilk denemelerde 1:57.535'lik turu ile Raul Fernandez'in liderliği vardı, Rodrigo ise 0.026 saniye geride ikinciydi.
Son denemesinde de 1:57.199'luk bir derece elde eden Fernandez rahat şekilde pole pozisyonunu almayı başardı.
Tony Arbolino son turunda zamının geliiştirip 0.231 saniye geride ikinci olurken, Celestino Vietti ilk çizgiyi tamamlayan isim oldu.
Rodrigo kendisine dördüncü sırada yer bulurken, şampiyona lideri Albert Arenas beşinci, Ayumu Sasaki altıncı, Jaume Masia yedinci oldu.
İlk 10'u Toba, Tatsuki Suzuki ve Ai Ogura tamamladı.
Temsilcimiz ve Red Bull sporcusu Deniz Öncü ise 18. sırada yer aldı.
Q2 sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|1
|Raul Fernandez
|KTM
|7
|1'57.199
|2
|Tony Arbolino
|Honda
|6
|1'57.430
|0.231
|0.231
|3
|Celestino Vietti Ramus
|KTM
|6
|1'57.544
|0.345
|0.114
|4
|Gabriel Rodrigo
|Honda
|6
|1'57.561
|0.362
|0.017
|5
|Albert Arenas
|KTM
|6
|1'57.676
|0.477
|0.115
|6
|Ayumu Sasaki
|KTM
|6
|1'57.709
|0.510
|0.033
|7
|Jaume Masia
|Honda
|6
|1'57.811
|0.612
|0.102
|8
|Kaito Toba
|KTM
|7
|1'57.822
|0.623
|0.011
|9
|Tatsuki Suzuki
|Honda
|6
|1'57.837
|0.638
|0.015
|10
|Ai Ogura
|Honda
|5
|1'57.849
|0.650
|0.012
|11
|Filip Salač
|Honda
|7
|1'58.011
|0.812
|0.162
|12
|Dennis Foggia
|Honda
|8
|1'58.022
|0.823
|0.011
|13
|Romano Fenati
|Husqvarna
|6
|1'58.029
|0.830
|0.007
|14
|Jeremy Alcoba
|Honda
|5
|1'58.076
|0.877
|0.047
|15
|Darryn Binder
|KTM
|6
|1'58.186
|0.987
|0.110
|16
|Stefano Nepa
|KTM
|6
|1'58.205
|1.006
|0.019
|17
|John McPhee
|Honda
|6
|1'58.328
|1.129
|0.123
|18
|Deniz Öncü
|KTM
|5
|1'58.398
|1.199
|0.070
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Q1 sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|1
|Filip Salač
|Honda
|6
|1'57.551
|2
|Stefano Nepa
|KTM
|6
|1'57.947
|0.396
|0.396
|3
|Kaito Toba
|KTM
|6
|1'57.971
|0.420
|0.024
|4
|Gabriel Rodrigo
|Honda
|6
|1'58.007
|0.456
|0.036
|5
|Niccolò Antonelli
|Honda
|6
|1'58.266
|0.715
|0.259
|6
|Carlos Tatay
|KTM
|6
|1'58.335
|0.784
|0.069
|7
|Alonso Lopez
|Husqvarna
|6
|1'58.341
|0.790
|0.006
|8
|Yuki Kunii
|Honda
|6
|1'58.395
|0.844
|0.054
|9
|Barry Baltus
|KTM
|6
|1'58.434
|0.883
|0.039
|10
|Davide Pizzoli
|KTM
|5
|1'58.921
|1.370
|0.487
|11
|Ryusei Yamanaka
|Honda
|6
|1'58.952
|1.401
|0.031
|12
|Andrea Migno
|KTM
|6
|1'59.001
|1.450
|0.049
|13
|Khairul Pawi
|Honda
|7
|1'59.722
|2.171
|0.721
|14
|Sergio Garcia Dols
|Honda
|6
|1'59.785
|2.234
|0.063
|15
|Maximilian Kofler
|KTM
|6
|1'59.844
|2.293
|0.059
|16
|Jason Dupasquier
|KTM
|7
|2'00.032
|2.481
|0.188
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Moto3 , TÜRK SPORCULAR
|Etkinlik
|Aragon II
|Alt-etkinlik
|Q2
|Pilotlar
|Deniz Öncü
|Editör
|Cem Özel