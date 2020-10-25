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Moto3 / Aragon II / Yarış raporu

Teruel Moto3: Masia yine kazandı, Deniz 7. oldu!

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Teruel Moto3: Masia yine kazandı, Deniz 7. oldu!
Ekleyen:
, Editör

Moto3 Teruel Grand Prix’sini galibiyete ulaşan isim Jaume Masia olurken, temsilcimiz Deniz Öncü 7. sırada yer aldı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Raul Fernandez, startta Tony Arbolino’ya geçilse de yerini hemen geri almayı başardı.

Ancak ilk turu lider tamamlayan isim, şampiyona lideri Albert Arenas oldu. Red Bull sporcusu ve temsilcimiz Deniz Öncü ise 18. başladığı yarışın ilk turunu 15. tamamladı.

İlk bölümde yaklaşık 20 sürücülük bir lider grup oluşurken liderlik sürekli Fernandez, Arenas, Gabriel Rodrigo arasında el değiştirdi.

Daha sonra liderliğe yükselen isimler arasına Kaito Toba, Ayumu Sasaki ve Jaume Masia da katıldı.

Deniz Öncü de yarış ilerledikçe yükselmeye başladı ve son bölümlere girilirken kendisini ilk 10 içerisine atmayı başardı.

Deniz Oncu, Tech 3

Deniz Oncu, Tech 3

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Çok yakın geçen mücadelede son tura lider giren isim Masia oldu.

Son turda lider gruptaki Sergio Garcia ve Tatsuki Suzuki düşerek yarış dışı kaldılar.

Son ana kadar süren müthiş mücadeleyi kazanan isim ise Masia oldu. İspanyol sürücü aynı pistte geçen haftaki yarışı da kazanmasıyla beraber son iki yarışta maksimum puanı elde etmiş oldu.

Sasaki 0.051 saniye geride ikinci olurken, podyumu 0.152 saniye gerideki Toba tamamladı.

Şampiyona lideri Arenas kendisine dördüncü sırada yer bulurken, Celestino Vietti beşinci, John McPhee altıncı oldu.

Red Bull KTM Tech3 sürücüsü Deniz Öncü 0.583 saniye geride yedinci sırada yer alırken, ilk 10’u Darryn Binder, Ai Ogura ve Tony Arbolino tamamladı.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Puan
1 Spain Jaume Masia Honda 19     25
2 Japan Ayumu Sasaki KTM 19 0.051   20
3 Japan Kaito Toba KTM 19 0.152   16
4 Spain Albert Arenas KTM 19 0.296   13
5 Italy Celestino Vietti Ramus KTM 19 0.331   11
6 United Kingdom John McPhee Honda 19 0.372   10
7 Turkey Deniz Öncü KTM 19 0.583   9
8 South Africa Darryn Binder KTM 19 0.772   8
9 Japan Ai Ogura Honda 19 0.955   7
10 Italy Tony Arbolino Honda 19 2.259   6
11 Spain Alonso Lopez Husqvarna 19 2.489   5
12 Spain Raul Fernandez KTM 19 2.493   4
13 Czech Republic Filip Salač Honda 19 2.520   3
14 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 19 2.686   2
15 Spain Jeremy Alcoba Honda 19 2.745   1
16 Italy Dennis Foggia Honda 19 2.895    
17 Spain Carlos Tatay KTM 19 3.019    
18 Italy Andrea Migno KTM 19 3.622    
19 Italy Romano Fenati Husqvarna 19 5.448    
20 Italy Stefano Nepa KTM 19 5.620    
21 Belgium Barry Baltus KTM 19 5.680    
22 Italy Niccolò Antonelli Honda 19 6.103    
23 Japan Ryusei Yamanaka Honda 19 16.543    
24 Switzerland Jason Dupasquier KTM 19 21.606    
25 Japan Yuki Kunii Honda 19 21.716    
26 Italy Davide Pizzoli KTM 19 21.812    
27 Malaysia Khairul Pawi Honda 19 32.799    
28 Austria Maximilian Kofler KTM 19 33.600    
  Japan Tatsuki Suzuki Honda 18      
  Spain Sergio Garcia Dols Honda 18      
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Teruel Moto3: Pole pozisyonunun sahibi Fernandez, Deniz 18.

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Teruel Moto3: Pole pozisyonunun sahibi Fernandez, Deniz 18.
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Bu Haber Hakkında

Seri Moto3 , TÜRK SPORCULAR
Etkinlik Aragon II
Alt-etkinlik Yarış
Pilotlar Deniz Öncü
Editör Cem Özel

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