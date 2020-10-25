Teruel Moto3: Masia yine kazandı, Deniz 7. oldu!

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Raul Fernandez, startta Tony Arbolino’ya geçilse de yerini hemen geri almayı başardı.

Ancak ilk turu lider tamamlayan isim, şampiyona lideri Albert Arenas oldu. Red Bull sporcusu ve temsilcimiz Deniz Öncü ise 18. başladığı yarışın ilk turunu 15. tamamladı.

İlk bölümde yaklaşık 20 sürücülük bir lider grup oluşurken liderlik sürekli Fernandez, Arenas, Gabriel Rodrigo arasında el değiştirdi.

Daha sonra liderliğe yükselen isimler arasına Kaito Toba, Ayumu Sasaki ve Jaume Masia da katıldı.

Deniz Öncü de yarış ilerledikçe yükselmeye başladı ve son bölümlere girilirken kendisini ilk 10 içerisine atmayı başardı.

Deniz Oncu, Tech 3 Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Çok yakın geçen mücadelede son tura lider giren isim Masia oldu.

Son turda lider gruptaki Sergio Garcia ve Tatsuki Suzuki düşerek yarış dışı kaldılar.

Son ana kadar süren müthiş mücadeleyi kazanan isim ise Masia oldu. İspanyol sürücü aynı pistte geçen haftaki yarışı da kazanmasıyla beraber son iki yarışta maksimum puanı elde etmiş oldu.

Sasaki 0.051 saniye geride ikinci olurken, podyumu 0.152 saniye gerideki Toba tamamladı.

Şampiyona lideri Arenas kendisine dördüncü sırada yer bulurken, Celestino Vietti beşinci, John McPhee altıncı oldu.

Red Bull KTM Tech3 sürücüsü Deniz Öncü 0.583 saniye geride yedinci sırada yer alırken, ilk 10’u Darryn Binder, Ai Ogura ve Tony Arbolino tamamladı.

Yarış sonucu: