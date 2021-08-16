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Moto3 / Spielberg II Haberler

Tech3, Deniz Öncü'nün gelişiminden gurur duyuyor

Ekleyen:
, Reporter
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Temsilcimiz Deniz Öncü'nün Red Bull Ring'de gösterdiği güçlü performans takım patronu Herve Poncharal tarafından övgü aldı.

Tech3, Deniz Öncü'nün gelişiminden gurur duyuyor

Gururumuz Deniz Öncü, Avusturya'da gerçekleştirilen Moto3 yarışında baştan sona galibiyet mücadelesinin içerisinde yer aldı ve Sergio Garcia'nın 0.027 saniye gerisinde ikinci olarak kariyerinin en iyi sonucunu aldı.

Red Bull KTM Tech3 takımının patronu Poncharal, yarışı kazanamamasına rağmen temsilcimizin ortaya koyduğu güçlü performansı övdü.

Yarış boyunca neredeyse hiç hata yapmayan temsilcimiz, oldukça cesur ataklar yaptı ve kendisine yapılan her atağa yanıt verdi.

Bu sonuç aynı zamanda Steiermark GP'de olası bir galibiyeti kaçıran Deniz için bir tür telafi de oldu.

Deniz yarışa pole pozisyonundan başlayacaktı ancak takım lastik değişiminde geç kalınca, yarışa son sıradan başlamak zorunda kaldı.

Yarışın ardından açıklamalarda bulunan temsilcimiz, Speedweek'e şöyle konuştu: “Bu hafta sonu motosiklet ayarlarını belirleme sürecine tamamen dahil oldum. Her seansta ilk beş içerisindeyim. Pazar sabahı ısınma seansındaki hızım çok iyiydi. Yarışta daha geç fren yapabiliyordum."

“Yarışın çoğunu ilk sırada götürdüm. Ayrıca frenleme bölgesinde ve viraj çıkışında oldukça güçlüydüm. Fakat Sergio son turda beni geçmeyi başardı ve ilk sırayı kaybettim."

"Bundan ötürü biraz öfkeliyim çünkü kazanmak istiyordum. Ancak sonunda ikinci oldum ve hem Red Bull hem KTM'nin kendi ülkesinde podyuma çıktığım için çok mutluyum.”

Herve Poncharal ise takımın Avusturya'daki ilk yarış hafta sonunda  hata yaptığını kabul ediyor ve Deniz'in gelişimini övdü.

Poncharal, "Geçen hafta Deniz'in başına gelen talihsizlikten sonra bu hafta sonu durumu telafi etmeye çalıştık."

"Deniz zihinsel olarak çok ama çok güçlü. İkinci podyumundan dolayı gerçekten mutluyuz."

“Deniz büyük bir gelişim kaydetti ve hem Kenan Sofuoğlu hem Toprak Razgatlıoğlu'nun gelişimini desteklemek ve görmek için Spielberg'e (Avusturya) gelmelerine de çok şaşırdım."

"Onunla gerçekten çok gurur duyuyoruz. Çok iyi gidiyor ve giderek hem büyüyor hem de gelişiyor." dedi.

Deniz Oncu, Red Bull KTM Tech 3

Deniz Oncu, Red Bull KTM Tech 3

Foto oleh: Gold and Goose / Motorsport Images

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