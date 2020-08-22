Öne çıkan etkinlikler
TOSFED Dijital Şampiyonası
R
TOSFED Dijital Şampiyonası
TDPŞ Raund VII: Circuit de Catalunya
15 Ağu
Etkinlik Bitti
R
TOSFED Dijital Şampiyonası
TDPŞ Raund VIII: Spa
29 Ağu
Yarış:
7 gün
Tüm programı gör
Formula 1
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
FP1:
5 gün
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Avusturya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Styrian GP
21 Ağu
Q1 devam ediyor . . .
En son alt etkinlikler Son sonuçlar
WRC
R
WRC
Kenya Rallisi
16 Tem
Postponed
R
WRC
Estonya Rallisi
04 Eyl
Shakedown:
12 gün
Tüm programı gör
World Superbike
R
World Superbike
Algarve
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
World Superbike
Assen
21 Ağu
Postponed
Formula E
R
Formula E
Berlin ePrix V
12 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Berlin ePrix VI
13 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Moto3 / Spielberg II / Sıralama turları raporu

Steiermark Moto3: Rodrigo pole pozisyonunda, Deniz 11.

paylaşım
yorumlar
Steiermark Moto3: Rodrigo pole pozisyonunda, Deniz 11.
Ekleyen:
, Editör

Moto3 Steiermark Grand Prix’si öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu Gabriel Rodrigo’nun olurken, temsilcimiz Deniz Öncü 11. sırada yer aldı.

Açık bir havada gerçekleştirilen sıralama turlarının ilk seansında ilk dört sırada yer alan Jaume Masia, Niccolo Antonelli, temsilcimiz Deniz Öncü ve Darryn Binder ikinci seansa kalmayı başardılar.

Ancak son turunda kaza yapan Masia, garaja geri dönmeye çalışırken motosikletinden sızan yağ yüzünden bazı sürücüler yerde kaldı ve ikinci seansın başlangıcı ertelendi.

Bu olayın ardından Masia’nın ikinci seansa katılmasına izin verilmedi.

Uzun bir temizlik arasının ardından başlayan ikinci seansta ilk denemelerin ardından Gabriel Rodrigo 1:36.689 ile ilk sıradaydı.

Son denemelerde Celestino Vietti kısa süreliğine ilk sıraya yükselse de, Rodrigo 1:36.470 ile yeniden en hızlı turu kaydetti ve pole pozisyonunu almayı başardı.

Red Bull KTM Ajo’dan Raul Fernandez 0.075 saniye geride ikinci olurken, ilk çizgiyi 0.064 saniye gerideki Tatsuki Suzuki tamamladı.

Tony Arbolino’nun dördüncü olduğu sıralama turlarında Vietti beşinci, John McPhee altıncı, Dennis Foggia yedinci sırada yer aldı.

İlk 10’u tamamlayan isimler Ai Ogura, şampiyona lideri Albert Arenas ve Darryn Binder oldu.

Temsilcimiz Deniz Öncü ise 0.801 saniye geride 11. sırada kendisine yer buldu.

Yarış yarın TSİ 12:00’de başlayacak.

Q2 sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 7 1'36.470    
2 Spain Raul Fernandez KTM 6 1'36.482 0.012 0.012
3 Japan Tatsuki Suzuki Honda 6 1'36.534 0.064 0.052
4 Italy Tony Arbolino Honda 7 1'36.575 0.105 0.041
5 Italy Celestino Vietti Ramus KTM 6 1'36.645 0.175 0.070
6 United Kingdom John McPhee Honda 7 1'36.812 0.342 0.167
7 Italy Dennis Foggia Honda 5 1'36.965 0.495 0.153
8 Japan Ai Ogura Honda 7 1'37.029 0.559 0.064
9 Spain Albert Arenas KTM 6 1'37.072 0.602 0.043
10 South Africa Darryn Binder KTM 6 1'37.139 0.669 0.067
11 Turkey Deniz Öncü KTM 5 1'37.271 0.801 0.132
12 Czech Republic Filip Salač Honda 5 1'37.361 0.891 0.090
13 Spain Sergio Garcia Dols Honda 6 1'37.444 0.974 0.083
14 Spain Jeremy Alcoba Honda 7 1'37.523 1.053 0.079
15 Italy Niccolò Antonelli Honda 5 1'37.544 1.074 0.021
16 Italy Stefano Nepa KTM 7 1'37.620 1.150 0.076
17 Japan Kaito Toba KTM 5 1'38.034 1.564 0.414
18 Spain Jaume Masia Honda 0      
Tüm sonuçları görüntüle

Q1 sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Spain Jaume Masia Honda 6 1'36.921    
2 Italy Niccolò Antonelli Honda 7 1'37.014 0.093 0.093
3 Turkey Deniz Öncü KTM 6 1'37.150 0.229 0.136
4 South Africa Darryn Binder KTM 6 1'37.267 0.346 0.117
5 Japan Ayumu Sasaki KTM 6 1'37.314 0.393 0.047
6 Italy Riccardo Rossi KTM 6 1'37.420 0.499 0.106
7 Italy Romano Fenati Husqvarna 5 1'37.431 0.510 0.011
8 Italy Andrea Migno KTM 5 1'37.519 0.598 0.088
9 Spain Carlos Tatay KTM 6 1'37.585 0.664 0.066
10 Spain Alonso Lopez Husqvarna 9 1'37.609 0.688 0.024
11 Switzerland Jason Dupasquier KTM 6 1'37.670 0.749 0.061
12 Italy Davide Pizzoli KTM 6 1'37.687 0.766 0.017
13 Japan Ryusei Yamanaka Honda 6 1'37.826 0.905 0.139
14 Japan Yuki Kunii Honda 5 1'37.830 0.909 0.004
15 Austria Maximilian Kofler KTM 5 1'38.199 1.278 0.369
  Belgium Barry Baltus KTM 0      
Tüm sonuçları görüntüle
Moto3 Steiermark 3. antrenman: Silinen zamanların ardından Garcia lider

Önceki haber

Moto3 Steiermark 3. antrenman: Silinen zamanların ardından Garcia lider
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Moto3
Etkinlik Spielberg II
Alt-etkinlik Q2
Pilotlar Deniz Öncü
Editör Cem Özel

Çok Okunanlar Bugün

Binotto: "Ferrari, Concorde Anlaşması'yla istediğini aldı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Ferrari, Concorde Anlaşması'yla istediğini aldı"

Verstappen: "11 haftada 9 F1 yarışı gerçekten sınır"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "11 haftada 9 F1 yarışı gerçekten sınır"

21-23 Ağustos Yarış Programı
GENEL GENEL / Ön Bakış

21-23 Ağustos Yarış Programı

Vettel: "Ferrari için elimden geleni yapmaya devam edeceğim"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Ferrari için elimden geleni yapmaya devam edeceğim"

Marko: "Verstappen'i en genç şampiyon yapabiliriz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Marko: "Verstappen'i en genç şampiyon yapabiliriz"

Ferrari, araç kopyalama konusunda "açıklık ve netlik" istiyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, araç kopyalama konusunda "açıklık ve netlik" istiyor

Resmi: F1 motor modları yasağı, İtalya GP'sine kadar ertelendi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Resmi: F1 motor modları yasağı, İtalya GP'sine kadar ertelendi

Dorilton Capital, Williams Racing'i almak için 152 milyon euro ödedi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Dorilton Capital, Williams Racing'i almak için 152 milyon euro ödedi

Son Haberler

Steiermark Moto3: Rodrigo pole pozisyonunda, Deniz 11.
MOT3 Moto3 / Sıralama turları raporu

Steiermark Moto3: Rodrigo pole pozisyonunda, Deniz 11.

Moto3 Steiermark 3. antrenman: Silinen zamanların ardından Garcia lider
MOT3 Moto3 / Son dakika

Moto3 Steiermark 3. antrenman: Silinen zamanların ardından Garcia lider

Moto3, Steiermark GP 2. antrenman: Suzuki lider, Deniz 20. oldu
MOT3 Moto3 / Antrenman raporu

Moto3, Steiermark GP 2. antrenman: Suzuki lider, Deniz 20. oldu

Moto3, Steiermark 1. antrenman: Vietti lider, Deniz altıncı!
MOT3 Moto3 / Antrenman raporu

Moto3, Steiermark 1. antrenman: Vietti lider, Deniz altıncı!

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Binotto: "Ferrari, Concorde Anlaşması'yla istediğini aldı"

1s
2
Formula 1

Verstappen: "11 haftada 9 F1 yarışı gerçekten sınır"

2s
3
GENEL

21-23 Ağustos Yarış Programı

3s
4
Formula 1

Vettel: "Ferrari için elimden geleni yapmaya devam edeceğim"

3s
5
Formula 1

Marko: "Verstappen'i en genç şampiyon yapabiliriz"

Son Haberler

Steiermark Moto3: Rodrigo pole pozisyonunda, Deniz 11.
MOT3

Steiermark Moto3: Rodrigo pole pozisyonunda, Deniz 11.

Moto3 Steiermark 3. antrenman: Silinen zamanların ardından Garcia lider
MOT3

Moto3 Steiermark 3. antrenman: Silinen zamanların ardından Garcia lider

Moto3, Steiermark GP 2. antrenman: Suzuki lider, Deniz 20. oldu
MOT3

Moto3, Steiermark GP 2. antrenman: Suzuki lider, Deniz 20. oldu

Moto3, Steiermark 1. antrenman: Vietti lider, Deniz altıncı!
MOT3

Moto3, Steiermark 1. antrenman: Vietti lider, Deniz altıncı!

Red Bull Ring Moto3: Arenas kazandı, Deniz 8. oldu!
MOT3

Red Bull Ring Moto3: Arenas kazandı, Deniz 8. oldu!

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.