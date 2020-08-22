Steiermark Moto3: Rodrigo pole pozisyonunda, Deniz 11.

Açık bir havada gerçekleştirilen sıralama turlarının ilk seansında ilk dört sırada yer alan Jaume Masia, Niccolo Antonelli, temsilcimiz Deniz Öncü ve Darryn Binder ikinci seansa kalmayı başardılar.

Ancak son turunda kaza yapan Masia, garaja geri dönmeye çalışırken motosikletinden sızan yağ yüzünden bazı sürücüler yerde kaldı ve ikinci seansın başlangıcı ertelendi.

Bu olayın ardından Masia’nın ikinci seansa katılmasına izin verilmedi.

Uzun bir temizlik arasının ardından başlayan ikinci seansta ilk denemelerin ardından Gabriel Rodrigo 1:36.689 ile ilk sıradaydı.

Son denemelerde Celestino Vietti kısa süreliğine ilk sıraya yükselse de, Rodrigo 1:36.470 ile yeniden en hızlı turu kaydetti ve pole pozisyonunu almayı başardı.

Red Bull KTM Ajo’dan Raul Fernandez 0.075 saniye geride ikinci olurken, ilk çizgiyi 0.064 saniye gerideki Tatsuki Suzuki tamamladı.

Tony Arbolino’nun dördüncü olduğu sıralama turlarında Vietti beşinci, John McPhee altıncı, Dennis Foggia yedinci sırada yer aldı.

İlk 10’u tamamlayan isimler Ai Ogura, şampiyona lideri Albert Arenas ve Darryn Binder oldu.

Temsilcimiz Deniz Öncü ise 0.801 saniye geride 11. sırada kendisine yer buldu.

Yarış yarın TSİ 12:00’de başlayacak.

Q2 sonucu:

Q1 sonucu: