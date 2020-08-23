Steiermark Moto3: Deniz kaza yaptı, hastaneye kaldırıldı!

Geçen hafta sonu Red Bull Ring'de gerçekleştirilen yarışta galibiyet mücadelesi veren ancak son 1.5 turda gerilemekten kurtulamayan Deniz, bu hafta sonu yine güçlü bir noktada yarışı götürüyordu.

Yarışa 10. sıradan başlayan Deniz, tüm yarış boyunca galibiyet mücadelesi veren lider grupta yer aldı ve zaman zaman oldukça agresif ve güzel ataklar yaptı.

Yarışın bitmesine son 5 tur kala 5. sırada olan Deniz, ilk viraja gelirken atak yapmasa da frenlemede sorun yaşayarak ön tarafı kaybetti ve önündeki takım arkadaşı Sasaki'yle temas yaşadı.

Kaza sonucu birkaç takla atarak yerde kalan Deniz, tıbbi ekip tarafından sedye ile kaldırıldı ve ilk açıklama bilincinin açık olduğu yönünde oldu. Deniz, daha fazla kontrol için tıbbi merkeze götürüldü.

Yarışı Celestino Vietti Ramus kazanırken onu podyumda Tony Arbolino ve Ai Ogura takip ettiler.

Sezonun 7. yarışı olan İtalya GP, 13 Eylül'de Misano pistinde gerçekleştirilecek.

13:25: Yapılan son açıklamada Deniz'in daha fazla kontrol için hastaneye kaldırıldığı bildirildi.