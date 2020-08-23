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Moto3 / Spielberg II / Yarış raporu

Steiermark Moto3: Deniz kaza yaptı, hastaneye kaldırıldı!

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Steiermark Moto3: Deniz kaza yaptı, hastaneye kaldırıldı!
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Moto3 Dünya Şampiyonası'nın Red Bull Ring'de gerçekleştirilen ikinci yarışında galibiyet mücadelesi veren temsilcimiz Deniz Öncü, yarışın bitmesine 5 tur kala takım arkadaşı Ayumu Sasaki ile çarpıştı. Yarışı kazanan ise Celestino Vietti oldu.

Geçen hafta sonu Red Bull Ring'de gerçekleştirilen yarışta galibiyet mücadelesi veren ancak son 1.5 turda gerilemekten kurtulamayan Deniz, bu hafta sonu yine güçlü bir noktada yarışı götürüyordu.

Yarışa 10. sıradan başlayan Deniz, tüm yarış boyunca galibiyet mücadelesi veren lider grupta yer aldı ve zaman zaman oldukça agresif ve güzel ataklar yaptı.

 

Yarışın bitmesine son 5 tur kala 5. sırada olan Deniz, ilk viraja gelirken atak yapmasa da frenlemede sorun yaşayarak ön tarafı kaybetti ve önündeki takım arkadaşı Sasaki'yle temas yaşadı.

Kaza sonucu birkaç takla atarak yerde kalan Deniz, tıbbi ekip tarafından sedye ile kaldırıldı ve ilk açıklama bilincinin açık olduğu yönünde oldu. Deniz, daha fazla kontrol için tıbbi merkeze götürüldü.

Yarışı Celestino Vietti Ramus kazanırken onu podyumda Tony Arbolino ve Ai Ogura takip ettiler.

Sezonun 7. yarışı olan İtalya GP, 13 Eylül'de Misano pistinde gerçekleştirilecek.

13:25: Yapılan son açıklamada Deniz'in daha fazla kontrol için hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s Puan
  Malaysia Khairul Pawi 0          
1 Italy Celestino Vietti Ramus 23 37'10.319     160.3 25
2 Italy Tony Arbolino 23 37'10.729     160.2 20
3 Japan Ai Ogura 23 37'11.257     160.2 16
4 Argentina Gabriel Rodrigo 23 37'11.501     160.2 13
5 Spain Albert Arenas 23 37'11.699     160.2 11
6 South Africa Darryn Binder 23 37'11.759     160.2 10
7 Japan Tatsuki Suzuki 23 37'11.797     160.1 9
8 Spain Raul Fernandez 23 37'14.584     159.9 8
9 Italy Stefano Nepa 23 37'17.256     159.8 7
10 Spain Sergio Garcia Dols 23 37'18.369     159.7 6
11 Italy Dennis Foggia 23 37'20.979     159.5 5
12 Czech Republic Filip Salač 23 37'20.660     159.5 4
13 Italy Andrea Migno 23 37'24.700     159.2 3
14 Spain Jaume Masia 23 37'24.740     159.2 2
15 Japan Ryusei Yamanaka 23 37'25.143     159.2 1
16 Italy Niccolò Antonelli 23 37'25.280     159.2  
17 Italy Romano Fenati 23 37'26.403     159.1  
18 Belgium Barry Baltus 23 37'27.872     159.0  
19 Switzerland Jason Dupasquier 23 37'28.161     159.0  
20 Spain Alonso Lopez 23 37'31.991     158.7  
21 Spain Carlos Tatay 23 37'32.765     158.7  
22 Japan Yuki Kunii 23 37'33.360     158.6  
23 Italy Davide Pizzoli 23 37'37.852     158.3  
24 Austria Maximilian Kofler 23 38'15.753     155.7  
  Japan Kaito Toba 23 37'56.992     157.0  
  United Kingdom John McPhee 21 33'58.042     160.1  
  Japan Ayumu Sasaki 18 29'07.668     160.1  
  Turkey Deniz Öncü 18 29'07.778     160.0  
  Spain Jeremy Alcoba 13 21'05.954     159.6  
  Italy Riccardo Rossi 2 3'22.222     153.7  
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Steiermark Moto3: Rodrigo pole pozisyonunda, Deniz 11.

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Steiermark Moto3: Rodrigo pole pozisyonunda, Deniz 11.
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Bu Haber Hakkında

Seri Moto3 , TÜRK SPORCULAR
Etkinlik Spielberg II
Pilotlar Deniz Öncü
Editör Abdullah Çelik

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