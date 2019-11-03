Sepang Moto3: Dalla Porta kazandı, Can 20. oldu

Startla birlikte Albert Arena öne çıktı ve ilk virajı ilk sırada dönmeyi başardı. Daha sonra liderliği Tatsuzuki Suzuki alırken, uzun süre liderliğini sürdürdü.

Ancak liderlik mücadelesi veren Suzuki, Alonso Lopez ve Gabriel Rodirigo üçlüsü dördüncü virajda temas yaşayıp kaza yaptılar.

Sonrasında liderliği Celestino Vietti aldı.

Bitime sekiz tur kala Dalla Porta liderliğe yükselmeyi başardı. Son bölümde heyecan verici bir mücadele olsa da Porta liderliğini korumayı başardı ve zafere ulaştı.

Sergio Garcia Dols, 0.410 saniye farkla ikinci olurken, podyumu Jaume Masia tamamladı.

Japon sürücü Ai Ogura'nın dördüncü olduğu yarışta Vietti Ramus beşinci oldu. Bu beş pilot sadece 0.902 saniye içinde finiş gördü.

Marcos Ramirez'in altıncı olduğu yarışta, John McPhee yedinci, Aron Canet sekizinci ve Tony Arbolino dokuzuncu oldu.

İlk onu Niccolo Antonelli tamamladı.

Temsilcimiz Can Öncü, KTM ile 29.3 saniye geride 20. oldu.

Yarış sonuçları: