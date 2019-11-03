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Moto3 / Sepang / Yarış raporu

Sepang Moto3: Dalla Porta kazandı, Can 20. oldu

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Sepang Moto3: Dalla Porta kazandı, Can 20. oldu
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
3 Kas 2019 06:35

Moto3 şampiyonu Lorenzo Dalla Porta, Sepang'daki Moto3 yarışında zafere ulaşmayı başardı.

Startla birlikte Albert Arena öne çıktı ve ilk virajı ilk sırada dönmeyi başardı. Daha sonra liderliği Tatsuzuki Suzuki alırken, uzun süre liderliğini sürdürdü.

Ancak liderlik mücadelesi veren Suzuki, Alonso Lopez ve Gabriel Rodirigo üçlüsü dördüncü virajda temas yaşayıp kaza yaptılar.

Sonrasında liderliği Celestino Vietti aldı.

Bitime sekiz tur kala Dalla Porta liderliğe yükselmeyi başardı. Son bölümde heyecan verici bir mücadele olsa da Porta liderliğini korumayı başardı ve zafere ulaştı.

Sergio Garcia Dols, 0.410 saniye farkla ikinci olurken, podyumu Jaume Masia tamamladı.

Japon sürücü Ai Ogura'nın dördüncü olduğu yarışta Vietti Ramus beşinci oldu. Bu beş pilot sadece 0.902 saniye içinde finiş gördü.

Marcos Ramirez'in altıncı olduğu yarışta, John McPhee yedinci, Aron Canet sekizinci ve Tony Arbolino dokuzuncu oldu.

İlk onu Niccolo Antonelli tamamladı.

Temsilcimiz Can Öncü, KTM ile 29.3 saniye geride 20. oldu.

Yarış sonuçları:

Sıra Sürücü Motosiklet Fark
1 Italy Lorenzo Porta Honda  
2 Spain Sergio Garcia Dols Honda 00.410
3 Spain Jaume Masia KTM 00.803
4 Japan Ai Ogura Honda 00.885
5 Italy Celestino Vietti Ramus KTM 00.902
6 Spain Marcos Ramírez Honda 01.095
7 United Kingdom John McPhee Honda 01.342
8 Spain Aron Canet KTM 02.253
9 Italy Tony Arbolino Honda 03.035
10 Italy Niccolò Antonelli Honda 07.726
11 Italy Romano Fenati Honda 08.008
12 Spain Albert Arenas KTM 10.521
13 Czech Republic Filip Salač KTM 15.542
14 Spain Raul Fernandez KTM 15.873
15 Italy Riccardo Rossi Honda 15.950
16 Kazakhstan Makar Yurchenko KTM 16.064
17 Czech Republic Jakub Kornfeil KTM 16.497
18 Japan Kazuki Masaki KTM 16.567
19 Italy Dennis Foggia KTM 24.161
20 Turkey Can Öncü KTM 29.330
21 United Kingdom Tom Booth-Amos KTM 01'22.202
  South Africa Darryn Binder KTM 7 Laps
  Japan Ayumu Sasaki Honda 9 Laps
  Italy Andrea Migno KTM 9 Laps
  Japan Kaito Toba Honda 9 Laps
  Italy Stefano Nepa KTM 10 Laps
  Japan Tatsuki Suzuki Honda 12 Laps
  Argentina Gabriel Rodrigo Honda 12 Laps
  Spain Alonso Lopez Honda 12 Laps
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Seri Moto3 , TÜRK SPORCULAR
Etkinlik Sepang
Pilotlar Can Öncü
Editör Rachit Thukral

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