Sepang Moto3: Dalla Porta kazandı, Can 20. oldu
Moto3 şampiyonu Lorenzo Dalla Porta, Sepang'daki Moto3 yarışında zafere ulaşmayı başardı.
Startla birlikte Albert Arena öne çıktı ve ilk virajı ilk sırada dönmeyi başardı. Daha sonra liderliği Tatsuzuki Suzuki alırken, uzun süre liderliğini sürdürdü.
Ancak liderlik mücadelesi veren Suzuki, Alonso Lopez ve Gabriel Rodirigo üçlüsü dördüncü virajda temas yaşayıp kaza yaptılar.
Sonrasında liderliği Celestino Vietti aldı.
Bitime sekiz tur kala Dalla Porta liderliğe yükselmeyi başardı. Son bölümde heyecan verici bir mücadele olsa da Porta liderliğini korumayı başardı ve zafere ulaştı.
Sergio Garcia Dols, 0.410 saniye farkla ikinci olurken, podyumu Jaume Masia tamamladı.
Japon sürücü Ai Ogura'nın dördüncü olduğu yarışta Vietti Ramus beşinci oldu. Bu beş pilot sadece 0.902 saniye içinde finiş gördü.
Marcos Ramirez'in altıncı olduğu yarışta, John McPhee yedinci, Aron Canet sekizinci ve Tony Arbolino dokuzuncu oldu.
İlk onu Niccolo Antonelli tamamladı.
Temsilcimiz Can Öncü, KTM ile 29.3 saniye geride 20. oldu.
Yarış sonuçları:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Fark
|1
|Lorenzo Porta
|Honda
|2
|Sergio Garcia Dols
|Honda
|00.410
|3
|Jaume Masia
|KTM
|00.803
|4
|Ai Ogura
|Honda
|00.885
|5
|Celestino Vietti Ramus
|KTM
|00.902
|6
|Marcos Ramírez
|Honda
|01.095
|7
|John McPhee
|Honda
|01.342
|8
|Aron Canet
|KTM
|02.253
|9
|Tony Arbolino
|Honda
|03.035
|10
|Niccolò Antonelli
|Honda
|07.726
|11
|Romano Fenati
|Honda
|08.008
|12
|Albert Arenas
|KTM
|10.521
|13
|Filip Salač
|KTM
|15.542
|14
|Raul Fernandez
|KTM
|15.873
|15
|Riccardo Rossi
|Honda
|15.950
|16
|Makar Yurchenko
|KTM
|16.064
|17
|Jakub Kornfeil
|KTM
|16.497
|18
|Kazuki Masaki
|KTM
|16.567
|19
|Dennis Foggia
|KTM
|24.161
|20
|Can Öncü
|KTM
|29.330
|21
|Tom Booth-Amos
|KTM
|01'22.202
|Darryn Binder
|KTM
|7 Laps
|Ayumu Sasaki
|Honda
|9 Laps
|Andrea Migno
|KTM
|9 Laps
|Kaito Toba
|Honda
|9 Laps
|Stefano Nepa
|KTM
|10 Laps
|Tatsuki Suzuki
|Honda
|12 Laps
|Gabriel Rodrigo
|Honda
|12 Laps
|Alonso Lopez
|Honda
|12 Laps
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Moto3 , TÜRK SPORCULAR
|Etkinlik
|Sepang
|Pilotlar
|Can Öncü
|Editör
|Rachit Thukral
Sepang Moto3: Dalla Porta kazandı, Can 20. oldu
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