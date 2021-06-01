Savcılık Dupasquier'in hayatını kaybettiği kazayla ilgili soruşturma başlattı

Floransa Savcılığı, Jason Dupasquier'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatma kararı aldı. Bu kararla beraber 19 yaşındaki İsviçreli sürücünün trajik ölümüyle ilgili kapsamlı araştırma yapılacak.

Genç sürücü, cumartesi günü gerçekleştirilen Moto3 sıralama turlarının son anlarında motosikletinin kontrolünü kaybetmiş ve dramatik bir kaza yapmıştı. Ardından olay yerinde kendisine müdahale edildi ve durumu ciddi olduğu için ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı. Jason, Pazar sabahı Careggi Hastanesi'nde yaşam savaşını kaybetti.

Dupasquier, ikinci Arrabbiata virajının çıkışında bir anda motosikletinin kontrolünü kaybetti ve o anda arkasında pek çok sürücü vardı. Tech3 KTM sürücüsü Ayumu Sasaki, yere düşen 19 yaşındaki sürücüden kaçamayarak motosikletiyle baş kısmına çarptı. Tanıklara göre Jeremy Alcoba da kendisinin bacaklarına çarptı.

Şimdi davayla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütülüyor ve davaya bakması için Alessandro Piscitelli atandı. Davanın sonucunda İsviçreli sürücünün ölümüne yol açan sebepler ortaya konulacak.

Yarış pistindeki özel kamera ve TV görüntüleri de soruşturmanın bir parçası olacak. Şimdilik 19 yaşındaki sürücüyle ilgili herhangi bir otopsi kararı alınmadı.