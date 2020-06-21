Röportaj: Önder, Deniz ve Can Öncü ile Babalar Günü Özel Sohbeti!
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Babalar günü özel sohbetimizde Moto3'ta yarışan Deniz Öncü, Supersport'ta mücadele eden Can Öncü ve babaları Önder Öncü ile karşınızdayız! Sitemizin Kıdemli Editörü Abdullah Çelik ve Editörümüz Emre Baltaoğlu'nun sorup, ikizler ve Önder Öncü'nün cevapladığı sorular sohbet havasında sizlerle.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Moto3
|Editör
|Kemal Şengül
Röportaj: Önder, Deniz ve Can Öncü ile Babalar Günü Özel Sohbeti!
paylaşım
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