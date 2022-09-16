Resmi: Deniz Öncü, sezon sonunda KTM Tech3 Racing'den ayrılacak

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2003 doğumlu genç sporcumuz Deniz, Red Bull KTM Tech3 ile yarışmaya 2020'de başlamıştı ve son 3 sezon boyunca bu ekiple mücadele etti.

2021 yılında 3 kez podyuma çıkan ancak istikrarlı performanslar göstermekte zorlanan Deniz, bu yıl ise belki de griddeki en istikrarlı sürücülerden birisi haline geldi ve neredeyse her yarış podyum mücadelesinin içerisinde yer aldı. Temsilcimiz, Aragon'da gerçekleştirilecek 15. yarış öncesinde şampiyonada 140 puanla 5. sıra sırada yer alıyor.

Bu sezon gerçekleştirilen 14 yarışın hepsinde puan alan Deniz, bu 14 yarışın 9'unda ilk 5'te yer aldı ve Britanya'da podyuma çıktı.

Bu yıl ayrıca Portekiz, Mugello ve Misano'da pole pozisyonuna ulaşan temsilcimiz; yıl sonunda Tech3 Racing'den ayrılacağını duyurdu.

Deniz, sosyal medya hesaplarında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "2022’nin sonunda Tech3 Racing takımımdan ayrılacağım. Bu beraber geçirdiğimiz 3 senelik serüven gerçekten çok güzeldi. Birlikte eğlenceli ve çok zor anlar yaşasak da her şeyin üstesinden gelebildik."

"Şimdilik yaptıklarımızdan sadece gurur duyup sezonun son maratonunda güzel derecelerle veda etmek istiyorum. Teşekkür ederim."

Bu noktada Deniz'in Moto2'ye geçip geçmeyeceği net değil. Temsilcimiz bu sezon gösterdiği güçlü performanslarla Moto2'de kendine koltuk bulabilir. Moto2'de koltuk bulunamaması durumunda diğer serilerdeki seçeneklere göz atılabilir.

Deniz Oncu, Red Bull KTM Tech3 Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images