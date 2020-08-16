Red Bull Ring Moto3: Arenas kazandı, Deniz 8. oldu!

23 tur üzerinden gerçekleştirilen Moto3 yarışında liderlik neredeyse her tur el değiştirdi.

Aspar sürücüsü Arenas, yarışa pole pozisyonundan başlayan Raul Fernandez’i ve John McPhee’yi startta geçerek liderliğe yükseldi. Ancak dördüncü virajda liderliğe bu sefer McPhee yükseldi.

Birkaç tur sonra ise temsilcimiz Deniz Öncü iyi bir yükselişle liderliğe çıktı.

Yarış boyunca liderlik Deniz, Darryn Binder, Celestino Vietti, Jaume Masia ve Ayumu Sasaki arasında sürekli el değiştirdi.

Sondan ikinci virajda liderliği ele geçiren Arenas, yarışı da kazanmayı başardı.

Son ana kadar Arenas’ı zorlayan Masia ikinci olurken, podyumu McPhee tamamladı.

McPhee normalde altıncı olmasına rağmen Ai Ogura, Binder ve Vietti’nin son virajda pist sınırlarını aşıp birer sıra geriye düşürülmeleriyle beraber üçüncü olmayı başardı.

Cezalarla beraber Ogura 4, Binder 5, Vietti 6. sırada yer aldı.

Tony Arbolino yedinci olurken, uzun süre podyum mücadelesi veren temsilcimiz Deniz Öncü 8. olarak iyi bir sonuç aldı.

İlk 10’u ise Raul Fernandez ve Tatsuki Suzuki tamamladı.

Yarış sonucu: