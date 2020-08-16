Red Bull Ring Moto3: Arenas kazandı, Deniz 8. oldu!
Red Bull Ring’de gerçekleştirilen Moto3 yarışını şampiyona lideri Albert Arenas kazanırken, temsilcimiz Deniz Öncü 8. olarak iyi puanlar aldı.
23 tur üzerinden gerçekleştirilen Moto3 yarışında liderlik neredeyse her tur el değiştirdi.
Aspar sürücüsü Arenas, yarışa pole pozisyonundan başlayan Raul Fernandez’i ve John McPhee’yi startta geçerek liderliğe yükseldi. Ancak dördüncü virajda liderliğe bu sefer McPhee yükseldi.
Birkaç tur sonra ise temsilcimiz Deniz Öncü iyi bir yükselişle liderliğe çıktı.
Yarış boyunca liderlik Deniz, Darryn Binder, Celestino Vietti, Jaume Masia ve Ayumu Sasaki arasında sürekli el değiştirdi.
Sondan ikinci virajda liderliği ele geçiren Arenas, yarışı da kazanmayı başardı.
Son ana kadar Arenas’ı zorlayan Masia ikinci olurken, podyumu McPhee tamamladı.
McPhee normalde altıncı olmasına rağmen Ai Ogura, Binder ve Vietti’nin son virajda pist sınırlarını aşıp birer sıra geriye düşürülmeleriyle beraber üçüncü olmayı başardı.
Cezalarla beraber Ogura 4, Binder 5, Vietti 6. sırada yer aldı.
Tony Arbolino yedinci olurken, uzun süre podyum mücadelesi veren temsilcimiz Deniz Öncü 8. olarak iyi bir sonuç aldı.
İlk 10’u ise Raul Fernandez ve Tatsuki Suzuki tamamladı.
Yarış sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|Puan
|1
|Albert Arenas
|KTM
|23
|37'25.323
|25
|2
|Jaume Masia
|Honda
|23
|37'25.372
|0.049
|0.049
|20
|3
|John McPhee
|Honda
|23
|37'25.770
|0.447
|0.398
|16
|4
|Ai Ogura
|Honda
|23
|37'25.444
|0.121
|13
|5
|Celestino Vietti Ramus
|KTM
|23
|37'25.615
|0.292
|0.171
|11
|6
|Darryn Binder
|KTM
|23
|37'25.598
|0.275
|10
|7
|Tony Arbolino
|Honda
|23
|37'25.810
|0.487
|0.212
|9
|8
|Deniz Öncü
|KTM
|23
|37'26.406
|1.083
|0.596
|8
|9
|Raul Fernandez
|KTM
|23
|37'26.459
|1.136
|0.053
|7
|10
|Tatsuki Suzuki
|Honda
|23
|37'26.500
|1.177
|0.041
|6
|11
|Gabriel Rodrigo
|Honda
|23
|37'27.544
|2.221
|1.044
|5
|12
|Andrea Migno
|KTM
|23
|37'27.247
|1.924
|4
|13
|Ayumu Sasaki
|KTM
|23
|37'27.919
|2.596
|0.672
|3
|14
|Jeremy Alcoba
|Honda
|23
|37'27.551
|2.228
|2
|15
|Stefano Nepa
|KTM
|23
|37'27.932
|2.609
|0.381
|1
|16
|Sergio Garcia Dols
|Honda
|23
|37'28.189
|2.866
|0.257
|17
|Romano Fenati
|Husqvarna
|23
|37'28.243
|2.920
|0.054
|18
|Riccardo Rossi
|KTM
|23
|37'28.809
|3.486
|0.566
|19
|Niccolò Antonelli
|Honda
|23
|37'29.599
|4.276
|0.790
|20
|Kaito Toba
|KTM
|23
|37'29.632
|4.309
|0.033
|21
|Dennis Foggia
|Honda
|23
|37'31.099
|5.776
|1.467
|22
|Carlos Tatay
|KTM
|23
|37'33.808
|8.485
|2.709
|23
|Alonso Lopez
|Husqvarna
|23
|37'36.286
|10.963
|2.478
|24
|Ryusei Yamanaka
|Honda
|23
|37'48.886
|23.563
|12.600
|25
|Maximilian Kofler
|KTM
|23
|37'49.137
|23.814
|0.251
|26
|Yuki Kunii
|Honda
|23
|37'49.293
|23.970
|0.156
|27
|Davide Pizzoli
|KTM
|23
|37'49.252
|23.929
|28
|Jason Dupasquier
|KTM
|23
|37'49.387
|24.064
|0.135
|Filip Salač
|Honda
|22
|36'16.923
|1 Lap
|1 Lap
|Barry Baltus
|KTM
|6
|9'51.778
|17 Laps
|16 Laps
|Khairul Pawi
|Honda
|0
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Bu Haber Hakkında
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|Moto3
|Etkinlik
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|Yarış
|Pilotlar
|Deniz Öncü
|Editör
|Cem Özel