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Moto3 / Spielberg / Yarış raporu

Red Bull Ring Moto3: Arenas kazandı, Deniz 8. oldu!

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Red Bull Ring Moto3: Arenas kazandı, Deniz 8. oldu!
Ekleyen:
, Editör
16 Ağu 2020 11:06

Red Bull Ring’de gerçekleştirilen Moto3 yarışını şampiyona lideri Albert Arenas kazanırken, temsilcimiz Deniz Öncü 8. olarak iyi puanlar aldı.

23 tur üzerinden gerçekleştirilen Moto3 yarışında liderlik neredeyse her tur el değiştirdi.

Aspar sürücüsü Arenas, yarışa pole pozisyonundan başlayan Raul Fernandez’i ve John McPhee’yi startta geçerek liderliğe yükseldi. Ancak dördüncü virajda liderliğe bu sefer McPhee yükseldi.

Birkaç tur sonra ise temsilcimiz Deniz Öncü iyi bir yükselişle liderliğe çıktı.

Yarış boyunca liderlik Deniz, Darryn Binder, Celestino Vietti, Jaume Masia ve Ayumu Sasaki arasında sürekli el değiştirdi.

Sondan ikinci virajda liderliği ele geçiren Arenas, yarışı da kazanmayı başardı.

Son ana kadar Arenas’ı zorlayan Masia ikinci olurken, podyumu McPhee tamamladı.

McPhee normalde altıncı olmasına rağmen Ai Ogura, Binder ve Vietti’nin son virajda pist sınırlarını aşıp birer sıra geriye düşürülmeleriyle beraber üçüncü olmayı başardı.

Cezalarla beraber Ogura 4, Binder 5, Vietti 6. sırada yer aldı.

Tony Arbolino yedinci olurken, uzun süre podyum mücadelesi veren temsilcimiz Deniz Öncü 8. olarak iyi bir sonuç aldı.

İlk 10’u ise Raul Fernandez ve Tatsuki Suzuki tamamladı.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara Puan
1 Spain Albert Arenas KTM 23 37'25.323     25
2 Spain Jaume Masia Honda 23 37'25.372 0.049 0.049 20
3 United Kingdom John McPhee Honda 23 37'25.770 0.447 0.398 16
4 Japan Ai Ogura Honda 23 37'25.444 0.121   13
5 Italy Celestino Vietti Ramus KTM 23 37'25.615 0.292 0.171 11
6 South Africa Darryn Binder KTM 23 37'25.598 0.275   10
7 Italy Tony Arbolino Honda 23 37'25.810 0.487 0.212 9
8 Turkey Deniz Öncü KTM 23 37'26.406 1.083 0.596 8
9 Spain Raul Fernandez KTM 23 37'26.459 1.136 0.053 7
10 Japan Tatsuki Suzuki Honda 23 37'26.500 1.177 0.041 6
11 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 23 37'27.544 2.221 1.044 5
12 Italy Andrea Migno KTM 23 37'27.247 1.924   4
13 Japan Ayumu Sasaki KTM 23 37'27.919 2.596 0.672 3
14 Spain Jeremy Alcoba Honda 23 37'27.551 2.228   2
15 Italy Stefano Nepa KTM 23 37'27.932 2.609 0.381 1
16 Spain Sergio Garcia Dols Honda 23 37'28.189 2.866 0.257  
17 Italy Romano Fenati Husqvarna 23 37'28.243 2.920 0.054  
18 Italy Riccardo Rossi KTM 23 37'28.809 3.486 0.566  
19 Italy Niccolò Antonelli Honda 23 37'29.599 4.276 0.790  
20 Japan Kaito Toba KTM 23 37'29.632 4.309 0.033  
21 Italy Dennis Foggia Honda 23 37'31.099 5.776 1.467  
22 Spain Carlos Tatay KTM 23 37'33.808 8.485 2.709  
23 Spain Alonso Lopez Husqvarna 23 37'36.286 10.963 2.478  
24 Japan Ryusei Yamanaka Honda 23 37'48.886 23.563 12.600  
25 Austria Maximilian Kofler KTM 23 37'49.137 23.814 0.251  
26 Japan Yuki Kunii Honda 23 37'49.293 23.970 0.156  
27 Italy Davide Pizzoli KTM 23 37'49.252 23.929    
28 Switzerland Jason Dupasquier KTM 23 37'49.387 24.064 0.135  
  Czech Republic Filip Salač Honda 22 36'16.923 1 Lap 1 Lap  
  Belgium Barry Baltus KTM 6 9'51.778 17 Laps 16 Laps  
  Malaysia Khairul Pawi Honda 0        
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Red Bull Ring Moto3: Pole pozisyonu Fernandez’in, Deniz 10. oldu!

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Bu Haber Hakkında

Seri Moto3
Etkinlik Spielberg
Alt-etkinlik Yarış
Pilotlar Deniz Öncü
Editör Cem Özel

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