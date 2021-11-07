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Portimao Moto3: Acosta kazandı ve çaylak sezonunda şampiyon oldu!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2021 Moto3 Dünya Şampiyonası'nın Algarve'de gerçekleştirilen yarışını Pedro Acosta kazandı ve 2021 Moto3 şampiyonu oldu.

Portimao Moto3: Acosta kazandı ve çaylak sezonunda şampiyon oldu!

Portimao'da gerçekleştirilen Moto3 yarışına Sergio Garcia ilk sıradan başladı. Garcia, ilk çizgiyi John McPhee ve Adrian Fernandez ile paylaşıyordu.

Son yarışların formda ismi ve Pedro Acosta'nın şampiyonadaki ana rakibi Dennis Foggia dördüncü başlarken, Acosta 14. sıradan başladı.

Formasyon turunun ardından yarış başladığında Garcia ilk virajı lider dönmeyi başardı. İlk metrelerin ardından Garcia lider, Fernandez ikinci, McPhee üçüncüydü.

Ancak ertesi turun başında Foggia ilk virajda gerilerden gelip liderliğe yükselen isim oldu. Acosta bu noktada peş peşe ataklar yaparak yedinci sıraya kadar çıkmıştı.

Foggia, ilk iki turun ardından 0.6 saniyelik bir farkla liderdi. Darryn Binder ve Fernandez onu takip ediyordu.

Acosta öndeki isimleri birer bire geçti ve bitime 13 tur kala lider Foggia'nın ardına geldi. Acosta, sonraki turda ilk virajda liderliği alsa da Foggia kendisine yanıt verdi. Ardından kendisini Binder de geçti.

Fakat Binder kısa sürede birden fazla pozisyon kaybetti. Son 11 tura girerken Jaume Masia da Acosta'nın gerisinde üçüncü sıraya çıktı.

Son 10 tura girerken hem Acosta hem de Masia, lider Foggia'yı geçerek ilk iki sıraya yükseldiler. Böylelikle yeni sıralama Acosta, Masia, Foggia ve Garcia şeklinde oldu.

Fakat Acosta'nın liderliği de pek uzun sürmedi çünkü iyi bir tempo yakalayan Masia, ilk sırayı kendisinden aldı. Acosta daha sonra beş sıra birden geriledi ve altıncı sıraya düştü.

Son bölüme girerken sıralama her tur değişiyordu. Foggia, bitime yedi tur kala liderliği Masia'dan aldı ve ikinci sıraya da Binder yükseldi.  

Acosta ardından yeniden ritim yakalayarak üçüncülüğe  yükseldi ve ilk iki sırayı zorlamaya başladı. Son dört tura girerken de Binder'dan ikinciliği alıp, liderlik için tekrar Foggia'yı zorlamaya başladı. Ertesi tur da liderliği ilk sırada Foggia'dan aldı.

Bir tur boyunca rakibini kovalayan Foggia, bitime iki tur kala Acosta'yı geçerek yarışın liderliğini tekrar eline geçirdi.

Yarışın son turunda Acosta liderliği Foggia'dan alırken, Garcia, Binder ve Foggia arasında korkutucu bir kaza yaşandı. Binder frenajda Foggia'ya çarptı ve yere düştü. Garcia da Foggia'nın motosikletinin kendisine çarpmasıyla yere düştü. Sürücüler iyiydi ancak hem Foggia hem de Garcia yarışa veda etti.

Acosta'nın şampiyon olması için gereken tek şey, damalı bayrağı görmesiydi ve damalı bayrağı ilk sırada görerek hem yarışı kazandı hem de şampiyon oldu.

Gelecek yıl Moto2'ye geçecek olan Acosta, böylelikle serideki ilk ve tek yılında şampiyon oldu.

Kazaların ardından Andrea Migno damalı bayrağı ikinci sırada görüp podyuma çıkarken, Niccolo Antonelli üçüncü oldu ve böylelikle podyumu tamamladı.

Binder, temasın ardından pist üstünde kaldı ve damalı bayrağı dördüncü sırada gördü. Fakat hakem kararıyla, yarıştan diskalifiye edildi.

Jeremy Alcoba dördüncü olurken, Izan Guevara beşinci, Ayumu Sasaki altıncı, Romano Fenati yedinci, Xavier Artigas sekizinci ve Tatsuki Suzuki dokuzuncu oldu.

İlk onu Filip Salac tamamladı.

Temsilcimiz Deniz Öncü, Amerika GP'de kazaya sebebiyet verdiği gerekçesiyle iki yarış men cezası almıştı ve bu yüzden Portimao yarışında da yer almadı.

Sezonun son yarışı 14 Kasım'da Valencia'da yapılacak.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Spain Pedro Acosta KTM 21 -  
2 Italy Andrea Migno Honda 21 0.354 0.354
3 Italy Niccolò Antonelli KTM 21 0.880 0.880
4 Spain Jeremy Alcoba Honda 21 1.768 1.768
5 Spain Izan Guevara GASGAS 21 1.839 1.839
6 Japan Ayumu Sasaki KTM 21 1.874 1.874
7 Italy Romano Fenati Husqvarna 21 1.972 1.972
8 Spain Xavier Artigas Honda 21 2.333 2.333
9 Japan Tatsuki Suzuki Honda 21 3.423 3.423
10 Czech Republic Filip Salač KTM 21 6.591 6.591
11 Mexico Adrian Fernandez Husqvarna 21 6.940 6.940
12 Spain Carlos Tatay KTM 21 9.392 9.392
13 Daniel Holgado KTM 21 9.930 9.930
14 Joel Kelso KTM 21 9.996 9.996
15 Italy Alberto Surra Honda 21 10.416 10.416
16 Italy Stefano Nepa KTM 21 11.650 11.650
17 France Lorenzo Fellon Honda 21 11.695 11.695
18 Italy Riccardo Rossi KTM 21 11.736 11.736
19 Spain Jaume Masia KTM 21 13.616 13.616
20 Japan Yuki Kunii Honda 21 30.001 30.001
21 Japan Ryusei Yamanaka KTM 21 30.183 30.183
22 Indonesia Andi Gilang Honda 21 30.249 30.249
  Japan Kaito Toba KTM 13 1'26.641 8 Laps
  Italy Dennis Foggia Honda 20    
  Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 20 0.206 1 Lap
  United Kingdom John McPhee Honda 4    
  South Africa Darryn Binder Honda 21    
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Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo

Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

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