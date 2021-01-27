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Moto3 / Haberler

Poncharal: "Deniz Öncü şampiyon olabilecek yetenekte"

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Poncharal: "Deniz Öncü şampiyon olabilecek yetenekte"
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Red Bull KTM Tech3 takımının sahibi Herve Poncharal, temsilcimiz Deniz Öncü hakkında övgü dolu sözler söylerken, gelişmeye devam etmesi halinde gelecekte şampiyon olabileceğini söyledi.

Temsilcimiz Deniz Öncü, alt kategorilerde elde ettiği başarıların arından 2020 yılında Moto3'e geçiş yapmış ve burada serinin en iyi takımlarından bir tanesi olan Red Bull KTM Tech3 için mücadele etmeye başlamıştı.

Deniz, son beş yarışın tamamında puan almayı başardı ve zaman zaman podyum mücadelesinin içinde yer aldı.

Üç kez yarış dışı kalmasına rağmen sezonu 20 yaşındaki takım arkadaşı Ayumu Sasaki'nin iki puan ardında tamamlayan 17 yaşındaki temsilcimiz, performansıyla yılın en iyi çaylaklarından bir tanesi oldu.

Takımın sahibi Herve Poncharal, Deniz'in son beş yarışta puan almasının kendilerini şaşırttığını söylerken sözlerine şöyle devam etti: "O çok genç bir sürücü ve sık sık hatalar yapıyor. Ancak Deniz Öncü çok yetenekli bir sürücü. Onu iyi yönlendirir ve pek çok şey öğretebilirsek o zaman dünya şampiyonu olabilir."

"Geçen sezona bakarsanız, çok hızlı şekilde büyüdüğünü görebilirsiniz. 17 yaşına henüz 26 Temmuz'da girdi. Bu yüzden deneyimi yeterli değilse şaşırmamak lazım."

Poncharal'a Ayumu Sasaki de soruldu ve bununla ilgili şöyle dedi: "Ayumu, pek çok yarış kazanabilecek hıza ve yeteneğe sahip. Moto3'te pek çok sürücü sıralama turlarında çılgın stratejiler seçiyor ve Ayumu da o isimlerden biri."

Poncharal'ın takımı Tech3 aynı zamanda MotoGP'de de yer alıyor ve yeni sezonda Danilo Petrucci/Iker Lecuona kadrosuyla mücadele edecek.

Duet pembalap Red Bull KTM Tech3, Deniz Öncü (depan) dan Ayumu Sasaki, saat turun di FP2 pada Moto3 GP Qatar di Sirkuit Losail tahun lalu.

Duet pembalap Red Bull KTM Tech3, Deniz Öncü (depan) dan Ayumu Sasaki, saat turun di FP2 pada Moto3 GP Qatar di Sirkuit Losail tahun lalu.

Foto oleh: Gold and Goose / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Moto3
Pilotlar Deniz Öncü , Ayumu Sasaki
Takımlar Tech 3
Editör Tri Cahyo Nugroho

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