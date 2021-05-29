Mugello'daki kaza sonrası Moto3 sürücüsü Dupasquier'in durumu kritik

19 yaşındaki sürücü, Mugello'daki Moto3 sıralama turlarında dokuzuncu virajda motosikletinin kontrolünü kaybetti.

O noktada Dupasquier'i Tech3 KTM sürücüsü Ayumu Sasaki takip ediyordu ve kazadan kaçınmak için yapabileceği hiçbir şey yoktu.

Gresini sürücüsü Jeremy Alcoba da olaya dahil oldu.

Sasaki ve Alcoba olaydan yara almadan kurtulsalar da, Dupasquier'e olay yerinde müdahale yapıldı ve ardından Floransa'daki Careggi Hastanesine kaldırıldı.

Dupasquier'in durumu hakkında resmi olarak pek bir şey bilinmese de MotoGP FIM sağlık görevlisi Giancarlo de Filippo konu hakkında ilk bilgileri paylaştı.

De Filippo, “#50 ile yarışan Jason Dupasquier, ikinci Moto3 sıralama turlarında çok ciddi bir kazaya karıştı."

“FIM tıbbi müdahale ekibi araçla beraber hemen kaza yerine geldi ve olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Sürücü stabil hale getirildi ve ardından helikopterle Floransa'daki Careggi hastanesine transfer edildi. Şimdi hastaneden gelecek açıklamayı bekliyoruz."

“Şu anda durumunun son derece ciddi olduğunu biliyoruz ve dediğim gibi hastaneden gelecek bilgileri bekliyoruz.” dedi.

FIM, sürücünün durumu hakkında bilgi vermedi ancak Floransa'daki Careggi Hastanesi'nden bir sözcü şunları söyledi: "Sürücünün ciddi yaraları var ve durumu kritik. Doktorlar durumunu değerlendirmeye ve mevcut durumu daha iyi şekilde görene kadar hemen ameliyat etmemeye karar verdiler."

Geçen yıl Moto3'e katılan 2001 doğumlu İsviçreli sürücü, bu yıl şimdiye kadarki beş yarışta da puan almayı başarmıştı.

Jason Dupasquier, Carxpert PruestelGP Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images