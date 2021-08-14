Moto3 Avusturya: Suzuki ve Rodrigo çarpıştı, Fenati pole pozisyonunu kazandı

Moto3'te sezonun 11. yarışı bu hata sonu Red Bull Ring pistinde yapılıyor ve heyecan bugün gerçekleştirilen sıralama turlarıyla devam etti.

Sıralama turlarının ilk bölümünde hava oldukça sıcaktı ve ilk turların ardından Carlos Tatay zaman tablosunun en tepesine çıktı.

Tatay, uzun süre lider gitti fakat son anlarda Ricciardo Rossi ilk sıraya çıktı ve seansın en hızlı ismi olmayı başardı.

Tatay bu bölümü ikinci sırada bitirirken, Stefano Nepa üçüncü ve Kaito Toba dördüncü oldu. Bu dört isim sıralama turlarında son bölüme kaldı.

15 dakikalık ikinci bölüm de yine ilk bölümle benzer şartlarda gerçekleştirildi. Seans başlar başlamaz sürücüler piste çıktılar ve birbirlerinin hava koridoruna girerek düzlüklerde zaman kazanmaya çalıştılar.

Gabriel Rodrigo sabah gerçekleştirilen üçüncü antrenmandaki hareketinden ötürü yarışa pit yolundan başlama cezası almıştı. Buna rağmen sıralama turlarına katıldı.

Seans başladıktan kısa bir süre sonra Tatsuki Suzuki 1:35.921'le ilk sıraya çıktı. Fakat son 10 dakikaya girerken Rodrigo ve Suzuki dokuzuncu virajda temas yaşayarak kaza yaptılar. Bu kazanın ardından her iki sürücü de seansa devam edemedi.

Temsilcimiz Deniz Öncü ise iyi bir turla gelirken rakibi tarafından son virajda engellendi ve neredeyse kaza yapıyordu. Buna rağmen ilk turların ardından dördüncü sıraya kadar çıktı.

Suzuki, kaza yapmasına rağmen, seansın ilk dakikalarda attığı tur sayesinde uzun süre lider gitti. Fakat son iki dakikaya girilirken Romano Fenati'den 1:35.850 geldi ve ilk sırayı eline geçirmiş oldu.

Kalan bölümde zaman tablosunun tepesinde değişiklik olmadı ve Fenati, yarışa pole pozisyonundan başlama hakkı elde etti.

Bu, Fenati'nin 2017'den beri ilk pole pozisyonuydu.

Suzuki kazaya rağmen seansı ikinci sırada tamamladı ve muhtemel bir pole pozisyonunu kaçırmış olsa da ikinci oldu.

Jeremy Alcoba üçüncü olurken, Jaume Masia dördüncü ve son zaman turunda iyi bir iş yapan temsilcimiz Deniz Öncü beşinci oldu.

Deniz, buradaki ilk yarışta pole pozisyonunu kazanmıştı ve bugün de pole pozisyonunu kazanacak hıza sahipti. Ancak hem hava koridoru etkisi hem de trafik nedeniyle temiz bir tur atmanın zor olması nedeniyle beşinci oldu. Buna rağmen, kariyerinin en iyi seanslarından birini geçirdi.

Deniz'in takım arkadaşı Ayumu Sasaki altıncı olurken, şampiyona lideri Pedro Acosta kendisine yedinci sırada yer buldu.

Rodrigo, seansı sekizinci bitirse de yarışa pit yolundan başlayacak.

Dennis Foggia dokuzuncu olurken, Stefano Nepa 10. ve Izan Geuvara 11. oldu. Bu isimlerin her biri birer sıra yükselecek.

İkinci bölüm sonucu:

İlk bölüm sonucu: