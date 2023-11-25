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Moto3 Valensiya
Sıralama turları raporu

Moto3 Valensiya: Sezonun son pole pozisyonu Veijer'e gitti, Deniz üçüncü oldu

Valensiya'da gerçekleştirilen Moto3 sıralama turlarında pole pozisyonu Collin Veijer'in oldu.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Güncelleme
Collin Veijer, Intact GP

Moto3'ün çaylak isimlerinden olan Collin Veijer cumartesi Valensiya'da gerçekleştirilen 2023 sezonunun son sıralama turlarında en hızlı zamanı yaptı.

Hollandalı sürücü, 1:38.311 dakikalık derecesiyle Spielberg'den sonra ikinci kez pole pozisyonunu kazandı.

Veijer, pole pozisyonunun ardından, "Bugün pole pozisyonu beklemesem de hızlı olacağımı biliyordum."

"Aslında Ayumu ile birlikte sürmeyi planlamamıştım ama bu ikimizin de hızlanmasına yardımcı oldu." 

"Sonunda turumu tek başıma tamamladım ve birinci oldum. Hızımdan çok memnunum."

"Yarın için kendime çok güveniyorum ama elbette bir yarış her zaman farklıdır." dedi.

Ayumu Sasaki takım arkadaşının sadece 0.048 saniye ardında ikinci oldu ve "Turumdan dolayı hayal kırıklığı yaşıyorum çünkü hata yaptım." dedi.

İki Husqvarna sürücüsünün arkasında temsilcimiz Deniz Öncü yer aldı. Deniz dünkü antrenmanlarda kaza yapmasının ardından günü erken kapatmıştı. Ağrıları bulunan Türk sürücü, yaralanmadan kurtuldu ve bugünkü tıbbi kontrolleri geçerek mücadeleyi sürdürdü. Deniz böylelikle yılın son yarışına ilk çizgiden başlayacak. 

İkinci çizgide PrüstelGP sürücüsü Joel Kelso, David Alonso (GasGas) ve Ivan Ortola (KTM) yer alıyor.

Bu isimleri Jose Antonio Rueda (KTM), dünya şampiyonu Jaume Masia (Honda) ve David Munoz takip ediyor.

20 turluk Moto3 sezon finali Pazar günü saat 12:00'de başlayacak.

Yarış sonucu:

 
 
         
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1
C. Veijer Liqui Moly Husqvarna Intact GP
 95 Husqvarna 9

1'38.311

   146.657  
2 Japan A. Sasaki Liqui Moly Husqvarna Intact GP 71 Husqvarna 8

+0.048

1'38.359

 0.048 146.585  
3 Turkey D. Öncü Red Bull KTM Factory Racing 53 KTM 7

+0.052

1'38.363

 0.004 146.579  
4 Australia J. Kelso CFMoto Racing PruestelGP 66 CF MOTO 8

+0.319

1'38.630

 0.267 146.182  
5
D. Alonso Valresa GASGAS Aspar Team
 80 GASGAS 7

+0.392

1'38.703

 0.073 146.074  
6
I. Ortola Angeluss MTA Team
 48 KTM 8

+0.442

1'38.753

 0.050 146.000  
7
J. Antonio Red Bull KTM Factory Racing
 99 KTM 7

+0.473

1'38.784

 0.031 145.954  
8 Spain J. Masia Leopard Racing 5 Honda 8

+0.527

1'38.838

 0.054 145.875  
9 Spain D. Munoz BOE Motorsports 44 KTM 6

+0.668

1'38.979

 0.141 145.667  
10 Japan R. Yamanaka Valresa GASGAS Aspar Team 6 GASGAS 7

+0.703

1'39.014

 0.035 145.615  
11 Italy S. Nepa Angeluss MTA Team 82 KTM 6

+0.784

1'39.095

 0.081 145.496  
12 Mexico A. Fernandez Leopard Racing 31 Honda 8

+0.832

1'39.143

 0.048 145.426  
13 Spain V. Perez BOE Motorsports 21 KTM 8

+0.837

1'39.148

 0.005 145.418  
14
F. Farioli Red Bull KTM Tech 3
 7 KTM 7

+0.841

1'39.152

 0.004 145.413  
15 Italy R. Rossi SIC58 Squadra Corse 54 Honda 8

+0.848

1'39.159

 0.007 145.402  
16 Japan T. Furusato Idemitsu Honda Team Asia 72 Honda 7

+0.898

1'39.209

 0.050 145.329  
17 Brazil D. Moreira MT Helmets - MSI 10 KTM 6

+1.091

1'39.402

 0.193 145.047  
18 Spain D. Holgado Red Bull KTM Tech 3 96 KTM 2

 

      
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