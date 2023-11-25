Moto3 Valensiya: Sezonun son pole pozisyonu Veijer'e gitti, Deniz üçüncü oldu
Valensiya'da gerçekleştirilen Moto3 sıralama turlarında pole pozisyonu Collin Veijer'in oldu.
Moto3'ün çaylak isimlerinden olan Collin Veijer cumartesi Valensiya'da gerçekleştirilen 2023 sezonunun son sıralama turlarında en hızlı zamanı yaptı.
Hollandalı sürücü, 1:38.311 dakikalık derecesiyle Spielberg'den sonra ikinci kez pole pozisyonunu kazandı.
Veijer, pole pozisyonunun ardından, "Bugün pole pozisyonu beklemesem de hızlı olacağımı biliyordum."
"Aslında Ayumu ile birlikte sürmeyi planlamamıştım ama bu ikimizin de hızlanmasına yardımcı oldu."
"Sonunda turumu tek başıma tamamladım ve birinci oldum. Hızımdan çok memnunum."
"Yarın için kendime çok güveniyorum ama elbette bir yarış her zaman farklıdır." dedi.
Ayumu Sasaki takım arkadaşının sadece 0.048 saniye ardında ikinci oldu ve "Turumdan dolayı hayal kırıklığı yaşıyorum çünkü hata yaptım." dedi.
İki Husqvarna sürücüsünün arkasında temsilcimiz Deniz Öncü yer aldı. Deniz dünkü antrenmanlarda kaza yapmasının ardından günü erken kapatmıştı. Ağrıları bulunan Türk sürücü, yaralanmadan kurtuldu ve bugünkü tıbbi kontrolleri geçerek mücadeleyi sürdürdü. Deniz böylelikle yılın son yarışına ilk çizgiden başlayacak.
İkinci çizgide PrüstelGP sürücüsü Joel Kelso, David Alonso (GasGas) ve Ivan Ortola (KTM) yer alıyor.
Bu isimleri Jose Antonio Rueda (KTM), dünya şampiyonu Jaume Masia (Honda) ve David Munoz takip ediyor.
20 turluk Moto3 sezon finali Pazar günü saat 12:00'de başlayacak.
Yarış sonucu:
|Sürücü bilgisi
|
|
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Hız Ölçüm Noktası
|1
|
C. Veijer Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|95
|Husqvarna
|9
|
1'38.311
|146.657
|2
|A. Sasaki Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|71
|Husqvarna
|8
|
+0.048
1'38.359
|0.048
|146.585
|3
|D. Öncü Red Bull KTM Factory Racing
|53
|KTM
|7
|
+0.052
1'38.363
|0.004
|146.579
|4
|J. Kelso CFMoto Racing PruestelGP
|66
|CF MOTO
|8
|
+0.319
1'38.630
|0.267
|146.182
|5
|
D. Alonso Valresa GASGAS Aspar Team
|80
|GASGAS
|7
|
+0.392
1'38.703
|0.073
|146.074
|6
|
I. Ortola Angeluss MTA Team
|48
|KTM
|8
|
+0.442
1'38.753
|0.050
|146.000
|7
|
J. Antonio Red Bull KTM Factory Racing
|99
|KTM
|7
|
+0.473
1'38.784
|0.031
|145.954
|8
|J. Masia Leopard Racing
|5
|Honda
|8
|
+0.527
1'38.838
|0.054
|145.875
|9
|D. Munoz BOE Motorsports
|44
|KTM
|6
|
+0.668
1'38.979
|0.141
|145.667
|10
|R. Yamanaka Valresa GASGAS Aspar Team
|6
|GASGAS
|7
|
+0.703
1'39.014
|0.035
|145.615
|11
|S. Nepa Angeluss MTA Team
|82
|KTM
|6
|
+0.784
1'39.095
|0.081
|145.496
|12
|A. Fernandez Leopard Racing
|31
|Honda
|8
|
+0.832
1'39.143
|0.048
|145.426
|13
|V. Perez BOE Motorsports
|21
|KTM
|8
|
+0.837
1'39.148
|0.005
|145.418
|14
|
F. Farioli Red Bull KTM Tech 3
|7
|KTM
|7
|
+0.841
1'39.152
|0.004
|145.413
|15
|R. Rossi SIC58 Squadra Corse
|54
|Honda
|8
|
+0.848
1'39.159
|0.007
|145.402
|16
|T. Furusato Idemitsu Honda Team Asia
|72
|Honda
|7
|
+0.898
1'39.209
|0.050
|145.329
|17
|D. Moreira MT Helmets - MSI
|10
|KTM
|6
|
+1.091
1'39.402
|0.193
|145.047
|18
|D. Holgado Red Bull KTM Tech 3
|96
|KTM
|2
|
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