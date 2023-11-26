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Moto3 Valensiya
Yarış raporu

Moto3 Valensiya: Yılın son mücadelesini Sasaki kazandı, Deniz Moto3'e beşincilikle veda etti

2023 Moto3 Dünya Şampiyonası'nın 20. ve son ayağı olan Valensiya Grand Prix'sini Ayumu Sasaki kazanırken, temsilcimiz Deniz Öncü beşinci sırayı aldı.

Can Çarpıcı
Editör Can Çarpıcı
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Ayumu Sasaki, Intact GP

MotoGP padoğu sezonun 20. ve son yarışı için Valensiya'ya gelirken; sezonun son Pazar gününde perde Moto3 yarışı ile açıldı. 

Kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesine sahne olan ve sezon boyunca bize muazzam yarışlar izleten Moto3'te, şampiyon geçtiğimiz hafta sonu Katar'da belli olmuştu ve Leopard Racing sürücüsü Jaume Masia şampiyonluğunu ilan etmişti. Yani MotoGP'nin aksine, bugün Moto3'te şampiyon belirlenmeyecekti. 

Sezonun son yarışı öncesinde daha ışıklar sönmeden drama yaşanmaya başlamıştı zira yarışa pole pozisyonundan başlayacak olan Collin Veijer, piste çıkış turunda ciddi bir kaza yaptı. 

Hollandalı çaylak, bu kazaya rağmen hummalı bir çalışmanın ardından yarışa başlayabildi. 

Veijer, piste çıkış turunda kaza yapmıştı: 

 

Veijer'in takım arkadaşı Ayumu Sasaki gridde ikinciydi, temsilcimiz Deniz Öncü ise 3. sıradan start alıyordu. 

İkinci çizgide Joel Kelso, David Alonso, Ivan Ortola vardı. Deniz'in takım arkadaşı Jose Antonio Rueda yedinciydi, şampiyon isim Jaume Masia ise sekizinci cepteydi. David Munoz da üçüncü çizgiyi tamamlıyordu. 

Formasyon turunun sorunsuz bir şekilde tamamlanmasıyla sürücüler gride yerleşti ve yılın son Moto3 mücadelesi başladı. 

Sasaki, takım arkadaşından daha iyi bir start aldı ve ilk virajı lider döndü. Deniz ise sırasını korudu ve üçüncü sırada yoluna devam etti. 

İlk tur Moto3 standartlarına göre oldukça sakin bir şekilde geçti ve ilk turu Sasaki, Veijer, Deniz, Joel Kelso, Ivan Ortola ilk 5'i ile tamamladık. 

İkinci turda Sasaki üçüncü sıraya geriledi. Hem Veijer hem de Deniz, Japon sürücüyü geçerek birer sıra kazandılar. 

Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

Sonraki turlarda öndeki üçlü birbirini takip etmeye devam etti. Onuncu tura, yani yarışın orta noktasına geldiğimizde de durum aynıydı. 

Veijer, Deniz, Sasaki, David Alonso, Ortola, Kelso ve Rueda'dan oluşan yedi kişilik ön grup arka arkaya ilerlemeye devam ediyordu.  

Son 5 tura girerken, artık ön grup 5 sürücüden oluşuyordu: Veijer, Ortola, Alonso, Sasaki ve Deniz; ön tarafta arka arkaya ilerliyorlardı. 

Deniz, Cuma günkü kazasından kaynaklanan ağrılara rağmen hâlâ ön grupla ilerlemeye devam ediyordu. 

Son tura da Sasaki, Alonso, Ortola, Veijer, Deniz ilk 5'i ile girdik. Sasaki son turda da önde kalmayı başardı ve bu sezonki ilk galibiyetini, sezonun son yarışında almış oldu. 

 

Yılın çaylağı Alonso damalı bayrağı ikinci sırada gördü ve şampiyonada da 3. sırayı almış oldu. Ortola ise podyumu tamamladı. 

Pole pozisyonundan başlayan Veijer dördüncü olurken, Deniz ağrılarına rağmen beşinci sırayı almayı başardı. 

Önümüzdeki sezon Moto2'ye geçecek olan Deniz, böylelikle Moto3'ten mezun oldu diyebiliriz. 

Sadece bu sezon özelinde bakacak olursak; kendisini bir basamak daha geliştiren ve çok daha komple bir sürücü olan Deniz, motor sporlarındaki belki de en rekabetçi serilerden birinde şampiyonluk mücadelesi verdi ve sürekli ilk sıralar için savaştı.

Temsilcimiz, aldığı galibiyetler ve istikrarlı podyumlar ile ilk yarıştan itibaren şampiyonluk mücadelesinin ortağı oldu ve son iki yarışa matematiksel olarak şampiyon olabilecek isimlerden birisi olarak girdi.

Ancak özellikle sezonun son çeyreğinde alınan talihsiz sonuçlar ve kazalar, Deniz'in bu mücadelede ne yazık ki geriye düşmesine neden oldu. 

Bu sezon birçok şanssızlık yaşasa da Deniz, sezon boyunca MotoGP padoğuna ne kadar hızlı olabileceğini gösterdi ve Moto2'deki en iyi koltuklardan birini de kaptı. 

Bu yıl Almanya, Avusturya ve Avustralya'da hepsi birbirinden zorlu zaferler alan Deniz; 8 kez ise podyuma çıkmayı başardı. 

Moto3'teki süresini dolduran temsilcimiz, şimdi ağırlığı yüzünden dezavantaj yaşamayacağı ve kendisine küçük gelmeyecek bir motosikletle yarışacağı Moto2'ye geçecek. 

Moto2'deki en iyi koltuklardan birinde yetenekli temsilcimizin neler yapacağını görmek için şimdiden sabırsızlanıyoruz ve kendisine bu sezon bizi gururlandığı için teşekkür ediyoruz. 

Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

Rueda, Kelso, Holgado, Munoz ve Yamanaka ilk 10'u tamamladı. Şampiyon Masia ise 15. sırayı aldı. 

Böylelikle 2023 Moto3 sezonunu tamamlamış olduk. Bu sezonu bizimle takip eden tüm okuyucularımıza teşekkürler, önümüzdeki sezon görüşmek üzere! 

Yarış sonucu: 

 
 
         
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1 Japan A. Sasaki Liqui Moly Husqvarna Intact GP 71 Husqvarna 20

-

       25
2
D. Alonso Valresa GASGAS Aspar Team
 80 GASGAS 20

+0.082

0.082

 0.082     20
3
I. Ortola Angeluss MTA Team
 48 KTM 20

+0.128

0.128

 0.046     16
4
C. Veijer Liqui Moly Husqvarna Intact GP
 95 Husqvarna 20

+0.266

0.266

 0.138     13
5 Turkey D. Öncü Red Bull KTM Factory Racing 53 KTM 20

+0.384

0.384

 0.118     11
6
J. Antonio Red Bull KTM Factory Racing
 99 KTM 20

+3.589

3.589

 3.205     10
7 Australia J. Kelso CFMoto Racing PruestelGP 66 CF MOTO 20

+4.623

4.623

 1.034     9
8 Spain D. Holgado Red Bull KTM Tech 3 96 KTM 20

+6.105

6.105

 1.482     8
9 Spain D. Munoz BOE Motorsports 44 KTM 20

+6.305

6.305

 0.200     7
10 Japan R. Yamanaka Valresa GASGAS Aspar Team 6 GASGAS 20

+6.907

6.907

 0.602     6
11 Japan T. Furusato Idemitsu Honda Team Asia 72 Honda 20

+9.166

9.166

 2.259     5
12
F. Farioli Red Bull KTM Tech 3
 7 KTM 20

+9.663

9.663

 0.497     4
13 Spain J. Masia Leopard Racing 5 Honda 20

+10.446

10.446

 0.783     3
14 Mexico A. Fernandez Leopard Racing 31 Honda 20

+10.556

10.556

 0.110     2
15 Italy S. Nepa Angeluss MTA Team 82 KTM 20

+11.462

11.462

 0.906     1
16 Italy R. Fenati Rivacold Snipers Team 55 Honda 20

+13.966

13.966

 2.504      
17 Italy R. Rossi SIC58 Squadra Corse 54 Honda 20

+14.000

14.000

 0.034      
18 Italy M. Bertelle Rivacold Snipers Team 18 Honda 20

+25.472

25.472

 11.472      
19 Spain X. Artigas CFMoto Racing PruestelGP 43 CF MOTO 20

+28.354

28.354

 2.882      
20 Japan K. Toba SIC58 Squadra Corse 27 Honda 20

+28.420

28.420

 0.066      
21
D. Salvador CIP
 38 KTM 20

+33.908

33.908

 5.488      
22
M. Ruda Finetwork Intact GP
 69 Husqvarna 20

+36.632

36.632

 2.724      
23 Indonesia M. Aji Idemitsu Honda Team Asia 64 Honda 20

+36.785

36.785

 0.153      
dnf France L. Fellon CIP 20 KTM 2

 

     Yarış dışı  
dns Spain V. Perez BOE Motorsports 21 KTM 0

 

        
dns Brazil D. Moreira MT Helmets - MSI 10 KTM 0

 

        
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