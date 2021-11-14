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Moto3 / Valensiya Yarış raporu

Moto3 Valensiya: Artigas ilk zaferini aldı, Deniz cezaya rağmen beşinci

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2021 Moto3 sezonunun son yarışı olan Valensiya yarışını Leopard Racing sürücüsü Xavier Artigas kazandı.

Moto3 Valensiya: Artigas ilk zaferini aldı, Deniz cezaya rağmen beşinci

Pedro Acosta, Valensiya'daki yarışa çok iyi başladı ve ilk virajda liderliğini korumayı başardı. Izan Guevara ise Tatsuki Suzuki'yi geçerek ikinci sıraya çıktı. 

İki yarış aradan sonra pistlere dönen ve yarışa 13. sıradan başlayan temsilcimiz Deniz Öncü ise ilk turun ardından altıncı sıraya kadar çıktı.

Ertesi tur Acosta hata yapıp geriye düşse de, kısa süre içerisinde kendisine toparladı ve yeniden liderliği aldı.

İlk turların ardından sıralama Acosta, Izan Guevara, Filip Salac ve Andrea Migno şeklinde oluştu.

Son 19 tura  girildiğinde Guevara, ilk viraja gelirken liderliği Acosta'dan aldı. Fakat İspanyol sürücü kendisine bir kez daha yanıt verdi ve liderlik tekrar Acosta'ya geçti. Deniz ise üçüncülüğü Salac'tan aldı.

Sonrasındaki birkaç turda ön bölümdeki grupta değişiklikler oldu ve son 16 tura girildiğinde Acosta'nın ardında Deniz vardı. Temsilcimiz ertesi tur ilk viraja gelirken Acosta'yı geçti ve liderliği İspanyol sürücüden aldı. Sonrasında Acosta hemen kendisine yanıt verip tekrar liderliğe oturdu.

Sonraki turda, çok iyi bir hava koridoru yakalayan Deniz, tekrar  Acosta'yı geçti ve ilk sıraya oturdu.

İkili birkaç tur boyunca yer değiştirirken, sonrasında aralarındaki mücadeleye Jaume Masia dahil oldu ve son 12 tura girerken liderliği aldı. Fakat onun liderliği de kısa sürdü çünkü Artigas ilk sıraya oturdu.

Son 10 tura girerken Deniz, ilk virajda liderliği aldı ve yeni sıralama Deniz, Acosta, Artigas, Masia ve Guevara şeklinde oldu.

Ne yazık ki Deniz, pist limitlerini aştığı için uzun tur cezası aldı ve liderliği vermek zorunda kaldı. Temsilcimiz bu cezayı  çekmesinin ardından 11. sıraya geriledi.

Deniz, cezaya rağmen ön bölümü hemen yakalayıp altıncı sıraya çıksa da, yaptığı hatanın ardından dokuzuncu sıraya geriledi.

Bitime dört tur kala  Dennis Foggia lider, Acosta ikinci, Artigas üçüncü ve Sergio Garcia dördüncü sıradaydı. Deniz ise harika bir geri dönüşe daha imza atıp dördüncü sıraya çıktı.

Deniz Oncu, Red Bull KTM Tech 3

Deniz Oncu, Red Bull KTM Tech 3

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Heyecan yarışın kalan bölümünde devam etti ve iki tur sonra Foggia ilk sırayı Acosta'dan aldı.

2021 Moto3 şampiyonu Acosta, son tura girerken liderliği aldı. Sonrasında Foggia kendisine yanıt verdi ve ikili temas yaşadı.

Bunun üzerine Acosta  yere düştü ve yarışa veda etti. Foggia ise geriye düştü.

Liderlik Garcia'ya geçerken, Artigas son anlarda yaptığı güzel atakla liderliği aldı ve son metrelerde yerini koruyarak galibiyete ulaştı.

Kariyerinin ilk zaferini alan Artigas'ı Garcia takip ederken, podyumu Masia tamamladı.

Salac'ın dördüncü olduğu yarışta Deniz, aldığı cezaya ve sonrasında ufak bir hata yapıp geriye düşmesine rağmen beşinci oldu. Böylelikle Deniz, iki yarış aradan sonra katıldığı ilk yarışta harika performans göstermiş oldu.

Foggia temasın ardından altıncı olurken, Stefano Nepa yedinci, Guevara sekizinci, Carlos Tatay dokuzuncu ve Niccolo Antonelli 10. oldu.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Spain Xavier Artigas Honda 23 -    
2 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 23 0.043 0.043 0.043
3 Spain Jaume Masia KTM 23 0.232 0.232 0.189
4 Czech Republic Filip Salač KTM 23 0.443 0.443 0.211
5 Turkey Deniz Öncü KTM 23 0.540 0.540 0.097
6 Italy Dennis Foggia Honda 23 0.819 0.819 0.279
7 Italy Stefano Nepa KTM 23 1.156 1.156 0.337
8 Spain Izan Guevara GASGAS 23 1.209 1.209 0.053
9 Spain Carlos Tatay KTM 23 2.109 2.109 0.900
10 Italy Niccolò Antonelli KTM 23 2.185 2.185 0.076
11 Japan Ayumu Sasaki KTM 23 2.322 2.322 0.137
12 United Kingdom John McPhee Honda 23 2.791 2.791 0.469
13 Italy Romano Fenati Husqvarna 23 2.461 2.461  
14 Mexico Adrian Fernandez Husqvarna 23 13.298 13.298 10.837
15 Spain Jeremy Alcoba Honda 23 13.348 13.348 0.050
16 Italy Riccardo Rossi KTM 23 13.369 13.369 0.021
17 Japan Kaito Toba KTM 23 17.249 17.249 3.880
18 Italy Andrea Migno Honda 23 45.581 45.581 28.332
19 Japan Ryusei Yamanaka KTM 18 33.756 5 Laps 5 Laps
  Spain Pedro Acosta KTM 22      
  Italy Alberto Surra Honda 20      
  Japan Tatsuki Suzuki Honda 17      
  Japan Yuki Kunii Honda 12      
  Joel Kelso KTM 4      
  Jose Antonio Honda 4      
  France Lorenzo Fellon Honda 0      
  South Africa Darryn Binder Honda 0      
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