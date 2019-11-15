Moto3 Valencia: Masia lider, Can 18. oldu
Moto3'te 2019 sezonun son yarışı öncesinde gerçekleştirile ikinci antrenman seansını Jaume Masia ilk sırada tamamladı.
40 dakika üzerinden gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında dereceler sürekli gelişti ve başlangıçta 1:40113 yapan Aron Canet liderdi.
Daha sonra liderlik Jaume Masia'ya geçti ve önce 1:39.743, ardından da 1:39.612 yaparak liderliğini sağlamlaştırdı.
Seansın kalan kısmında Masia'yı geçebilen bir isim çıkmazken, böylelikle hem seansı hem de günü ilk sırada tamamlamış oldu.
Sergio Garcia 1:39.681'le ikinci sırada kendisine yer bulurken, yakın geçen seansta Marcos Ramirez üçüncü ve Xavier Artgas dördüncü oldu.
Lorenzo Dalla Porta'nın beşinci olduğu seansta, Romano Fenati altıncı, ANdrea Migno yedinci ve Niccolo Antonelli sekizinci sırada yer aldı.
İlk onu John McPhee ve Tony Arbolino tamamladı.
Temsilcimiz Can Öncü 1:40.324'lük derecesiyle hem seansı hem de günü 18. sırada bitirdi.
Seans sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|1
|Jaume Masia
|KTM
|18
|1'39.612
|2
|Sergio Garcia Dols
|Honda
|19
|1'39.681
|0.069
|3
|Marcos Ramírez
|Honda
|17
|1'39.767
|0.155
|4
|Xavier Artigas
|Honda
|16
|1'39.856
|0.244
|5
|Lorenzo Porta
|Honda
|16
|1'39.875
|0.263
|6
|Romano Fenati
|Honda
|12
|1'39.895
|0.283
|7
|Andrea Migno
|KTM
|17
|1'39.958
|0.346
|8
|Niccolò Antonelli
|Honda
|11
|1'39.982
|0.370
|9
|John McPhee
|Honda
|13
|1'40.053
|0.441
|10
|Tony Arbolino
|Honda
|14
|1'40.084
|0.472
|11
|Raul Fernandez
|KTM
|15
|1'40.111
|0.499
|12
|Aron Canet
|KTM
|14
|1'40.113
|0.501
|13
|Albert Arenas
|KTM
|12
|1'40.177
|0.565
|14
|Celestino Vietti Ramus
|KTM
|15
|1'40.247
|0.635
|15
|Darryn Binder
|KTM
|16
|1'40.252
|0.640
|16
|Stefano Nepa
|KTM
|15
|1'40.256
|0.644
|17
|Filip Salač
|KTM
|15
|1'40.309
|0.697
|18
|Can Öncü
|KTM
|16
|1'40.324
|0.712
|19
|Kaito Toba
|Honda
|17
|1'40.325
|0.713
|20
|Makar Yurchenko
|KTM
|14
|1'40.360
|0.748
|21
|Dennis Foggia
|KTM
|17
|1'40.379
|0.767
|22
|Carlos Tatay
|KTM
|18
|1'40.426
|0.814
|23
|Tatsuki Suzuki
|Honda
|15
|1'40.443
|0.831
|24
|Jakub Kornfeil
|KTM
|14
|1'40.480
|0.868
|25
|Alonso Lopez
|Honda
|16
|1'40.604
|0.992
|26
|Kazuki Masaki
|KTM
|16
|1'40.646
|1.034
|27
|Ai Ogura
|Honda
|16
|1'40.662
|1.050
|28
|Jeremy Alcoba
|Honda
|18
|1'40.875
|1.263
|29
|Riccardo Rossi
|Honda
|18
|1'40.887
|1.275
|30
|Tom Booth-Amos
|KTM
|16
|1'40.934
|1.322
|31
|Ayumu Sasaki
|Honda
|8
|1'41.851
|2.239
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Moto3
|Etkinlik
|Valencia
|Alt-etkinlik
|FP2
|Editör
|Kemal Şengül
Moto3 Valencia: Masia lider, Can 18. oldu
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