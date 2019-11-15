Moto3 Valencia: Masia lider, Can 18. oldu

40 dakika üzerinden gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında dereceler sürekli gelişti ve başlangıçta 1:40113 yapan Aron Canet liderdi.

Daha sonra liderlik Jaume Masia'ya geçti ve önce 1:39.743, ardından da 1:39.612 yaparak liderliğini sağlamlaştırdı.

Seansın kalan kısmında Masia'yı geçebilen bir isim çıkmazken, böylelikle hem seansı hem de günü ilk sırada tamamlamış oldu.

Sergio Garcia 1:39.681'le ikinci sırada kendisine yer bulurken, yakın geçen seansta Marcos Ramirez üçüncü ve Xavier Artgas dördüncü oldu.

Lorenzo Dalla Porta'nın beşinci olduğu seansta, Romano Fenati altıncı, ANdrea Migno yedinci ve Niccolo Antonelli sekizinci sırada yer aldı.

İlk onu John McPhee ve Tony Arbolino tamamladı.

Temsilcimiz Can Öncü 1:40.324'lük derecesiyle hem seansı hem de günü 18. sırada bitirdi.

Seans sonucu: