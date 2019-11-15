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Moto3 / Valencia / Antrenman raporu

Moto3 Valencia: Masia lider, Can 18. oldu

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Moto3 Valencia: Masia lider, Can 18. oldu
Ekleyen:
, Editör
15 Kas 2019 13:38

Moto3'te 2019 sezonun son yarışı öncesinde gerçekleştirile ikinci antrenman seansını Jaume Masia ilk sırada tamamladı.

40 dakika üzerinden gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında dereceler sürekli gelişti ve başlangıçta 1:40113 yapan Aron Canet liderdi.

Daha sonra liderlik Jaume Masia'ya geçti ve önce 1:39.743, ardından da 1:39.612 yaparak liderliğini sağlamlaştırdı.

Seansın kalan kısmında Masia'yı geçebilen bir isim çıkmazken, böylelikle hem seansı hem de günü ilk sırada tamamlamış oldu.

Sergio Garcia 1:39.681'le ikinci sırada kendisine yer bulurken, yakın geçen seansta Marcos Ramirez üçüncü ve Xavier Artgas dördüncü oldu.

Lorenzo Dalla Porta'nın beşinci olduğu seansta, Romano Fenati altıncı, ANdrea Migno yedinci ve Niccolo Antonelli sekizinci sırada yer aldı.

İlk onu John McPhee ve Tony Arbolino tamamladı.

Temsilcimiz Can Öncü 1:40.324'lük derecesiyle hem seansı hem de günü 18. sırada bitirdi.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Spain Jaume Masia KTM 18 1'39.612  
2 Spain Sergio Garcia Dols Honda 19 1'39.681 0.069
3 Spain Marcos Ramírez Honda 17 1'39.767 0.155
4 Xavier Artigas Honda 16 1'39.856 0.244
5 Italy Lorenzo Porta Honda 16 1'39.875 0.263
6 Italy Romano Fenati Honda 12 1'39.895 0.283
7 Italy Andrea Migno KTM 17 1'39.958 0.346
8 Italy Niccolò Antonelli Honda 11 1'39.982 0.370
9 United Kingdom John McPhee Honda 13 1'40.053 0.441
10 Italy Tony Arbolino Honda 14 1'40.084 0.472
11 Spain Raul Fernandez KTM 15 1'40.111 0.499
12 Spain Aron Canet KTM 14 1'40.113 0.501
13 Spain Albert Arenas KTM 12 1'40.177 0.565
14 Italy Celestino Vietti Ramus KTM 15 1'40.247 0.635
15 South Africa Darryn Binder KTM 16 1'40.252 0.640
16 Italy Stefano Nepa KTM 15 1'40.256 0.644
17 Czech Republic Filip Salač KTM 15 1'40.309 0.697
18 Turkey Can Öncü KTM 16 1'40.324 0.712
19 Japan Kaito Toba Honda 17 1'40.325 0.713
20 Kazakhstan Makar Yurchenko KTM 14 1'40.360 0.748
21 Italy Dennis Foggia KTM 17 1'40.379 0.767
22 Carlos Tatay KTM 18 1'40.426 0.814
23 Japan Tatsuki Suzuki Honda 15 1'40.443 0.831
24 Czech Republic Jakub Kornfeil KTM 14 1'40.480 0.868
25 Spain Alonso Lopez Honda 16 1'40.604 0.992
26 Japan Kazuki Masaki KTM 16 1'40.646 1.034
27 Japan Ai Ogura Honda 16 1'40.662 1.050
28 Spain Jeremy Alcoba Honda 18 1'40.875 1.263
29 Italy Riccardo Rossi Honda 18 1'40.887 1.275
30 United Kingdom Tom Booth-Amos KTM 16 1'40.934 1.322
31 Japan Ayumu Sasaki Honda 8 1'41.851 2.239
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Seri Moto3
Etkinlik Valencia
Alt-etkinlik FP2
Editör Kemal Şengül

Moto3 Sıradaki seans

Valencia

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