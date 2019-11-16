Moto3, Valencia 3. antrenman: Ramirez lider, Can 10. oldu

Üçüncü antrenman seansında sürücüler her zaman olduğu gibi seans başlar başlamaz piste çıktılar.

Bu hafta sonu güçlü bir görüntü çizen Lopard Racing'de Marcos Ramirez 1:39.492'lik derecesiyle seansın en hızlı ismi olmayı başardı.

Lorenzo dalla Porsta 0.029 saniye geride ikinci ve Aron Canet 0.065 saniye geride üçüncü oldu.

Böylelikle ilk üç sadece 0.065 saniye içinde dizildiler.

Tony Arbolino, lider Ramirez'i 0.435 saniye geride dördüncü sıradan takip ederken, John McPhee 0.462 saniye geride beşinci ve Riccardo Rossi 0.466 saniye geride altıncı oldu.

Dünün lideri Jaume Masia ancak yedinci olurken, Filip Salac sekizinci ve Tatsuki Suzuki dokuzuncu oldu. İlk onu temsilcimiz Can Öncü tamamladı.

Can, lider Ramirez'den 0.728 saniye yavaş kaldı.

Üçüncü seans sonucu: