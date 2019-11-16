Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
28 Kas
-
01 Ara
FP1:
7 gün
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Malezya GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Valencia GP
15 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
WRC
R
WRC
Katalonya Rallisi
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Avustralya Rallisi
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
World SUPERBIKE
R
World SUPERBIKE
Villicum
11 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
World SUPERBIKE
Losail
24 Eki
-
26 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
Formula E
R
Formula E
Ad Diriyah E-prix
22 Kas
-
22 Kas
Sıradaki Etkinlik
03 Saat
:
47 Dakika
:
47 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula E
Santiago E-prix
17 Oca
-
18 Oca
Sıradaki Etkinlik
56 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Moto3 / Valencia / Antrenman raporu

Moto3, Valencia 3. antrenman: Ramirez lider, Can 10. oldu

paylaşım
yorumlar
Moto3, Valencia 3. antrenman: Ramirez lider, Can 10. oldu
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
16 Kas 2019 10:33

Marcos Ramirez, Valencia'da gerçekleştirilecek Moto3 yarışı öncesinde üçüncü antrenman seansını ilk sırada tamamladı.

Üçüncü antrenman seansında sürücüler her zaman olduğu gibi seans başlar başlamaz piste çıktılar.

Bu hafta sonu güçlü bir görüntü çizen Lopard Racing'de Marcos Ramirez 1:39.492'lik derecesiyle seansın en hızlı ismi olmayı başardı.

Lorenzo dalla Porsta 0.029 saniye geride ikinci ve Aron Canet 0.065 saniye geride üçüncü oldu.

Böylelikle ilk üç sadece 0.065 saniye içinde dizildiler.

Tony Arbolino, lider Ramirez'i 0.435 saniye geride dördüncü sıradan takip ederken, John McPhee 0.462 saniye geride beşinci ve Riccardo Rossi 0.466 saniye geride altıncı oldu.

Dünün lideri Jaume Masia ancak yedinci olurken, Filip Salac sekizinci ve Tatsuki Suzuki dokuzuncu oldu. İlk onu temsilcimiz Can Öncü tamamladı.

Can, lider Ramirez'den 0.728 saniye yavaş kaldı.

Üçüncü seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Spain Marcos Ramírez Honda 13 1'39.492     144.916
2 Italy Lorenzo Porta Honda 13 1'39.521 0.029 0.029 144.873
3 Spain Aron Canet KTM 13 1'39.557 0.065 0.036 144.821
4 Italy Tony Arbolino Honda 13 1'39.927 0.435 0.370 144.285
5 United Kingdom John McPhee Honda 10 1'39.954 0.462 0.027 144.246
6 Italy Riccardo Rossi Honda 14 1'39.958 0.466 0.004 144.240
7 Spain Jaume Masia KTM 12 1'40.027 0.535 0.069 144.141
8 Czech Republic Filip Salač KTM 12 1'40.042 0.550 0.015 144.119
9 Japan Tatsuki Suzuki Honda 14 1'40.135 0.643 0.093 143.985
10 Turkey Can Öncü KTM 12 1'40.220 0.728 0.085 143.863
11 Spain Raul Fernandez KTM 16 1'40.227 0.735 0.007 143.853
12 Italy Romano Fenati Honda 12 1'40.284 0.792 0.057 143.771
13 Spain Sergio Garcia Dols Honda 16 1'40.409 0.917 0.125 143.592
14 Spain Alonso Lopez Honda 15 1'40.545 1.053 0.136 143.398
15 Italy Andrea Migno KTM 14 1'40.561 1.069 0.016 143.375
16 Japan Kaito Toba Honda 15 1'40.576 1.084 0.015 143.354
17 Spain Albert Arenas KTM 10 1'40.626 1.134 0.050 143.283
18 Kazakhstan Makar Yurchenko KTM 15 1'40.670 1.178 0.044 143.220
19 Carlos Tatay KTM 15 1'40.721 1.229 0.051 143.147
20 Italy Stefano Nepa KTM 15 1'40.754 1.262 0.033 143.101
21 Xavier Artigas Honda 16 1'40.769 1.277 0.015 143.079
22 Italy Niccolò Antonelli Honda 9 1'40.801 1.309 0.032 143.034
23 Italy Celestino Vietti Ramus KTM 12 1'41.112 1.620 0.311 142.594
24 Italy Dennis Foggia KTM 11 1'41.331 1.839 0.219 142.286
25 Spain Jeremy Alcoba Honda 13 1'41.439 1.947 0.108 142.134
26 Czech Republic Jakub Kornfeil KTM 15 1'41.592 2.100 0.153 141.920
27 Japan Ayumu Sasaki Honda 9 1'41.593 2.101 0.001 141.919
28 Japan Ai Ogura Honda 14 1'41.816 2.324 0.223 141.608
29 Japan Kazuki Masaki KTM 11 1'41.873 2.381 0.057 141.529
30 South Africa Darryn Binder KTM 14 1'42.039 2.547 0.166 141.298
31 United Kingdom Tom Booth-Amos KTM 14 1'42.055 2.563 0.016 141.276
Tüm sonuçları görüntüle
Sonraki haber
Moto3 Valencia: Masia lider, Can 18. oldu

Önceki haber

Moto3 Valencia: Masia lider, Can 18. oldu

Sonraki haber

Moto3 Valencia: Pole Migno'nun, Can kaza yaptı

Moto3 Valencia: Pole Migno'nun, Can kaza yaptı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Moto3
Etkinlik Valencia
Alt-etkinlik FP3
Lokasyon Valencia Circuit Ricardo Tormo
Pilotlar Aron Canet , Marcos Ramírez , Lorenzo Porta
Takımlar Leopard Racing , Max Racing Team
Editör Matteo Nugnes

Moto3 Sıradaki seans

Valencia

Valencia

15 Kas - 17 Kas

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

2
Formula 1

Mercedes, Verstappen ile mücadelede Hamilton’ın bataryasının neden dolu olmadığını açıkladı

3
Formula 1

Ferrari: “Saçma Vettel/Leclerc mücadelesini netleştirmemiz gerekiyor”

4
Formula 1

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"

2s
5
Formula 1

Lehto, Honda ile ilgili ilginç bir komplo teorisi ortaya attı

Son Haberler

Valencia Moto3: Garcia, kırmızı bayraklı son yarışı 0.005 saniye farkla kazandı, Can puan aldı
MOT3

Valencia Moto3: Garcia, kırmızı bayraklı son yarışı 0.005 saniye farkla kazandı, Can puan aldı

Deniz Öncü, 2020'de Moto3'te yarışacak!
MOT3

Deniz Öncü, 2020'de Moto3'te yarışacak!

Moto3 Valencia: Pole Migno'nun, Can kaza yaptı
MOT3

Moto3 Valencia: Pole Migno'nun, Can kaza yaptı

Moto3, Valencia 3. antrenman: Ramirez lider, Can 10. oldu
MOT3

Moto3, Valencia 3. antrenman: Ramirez lider, Can 10. oldu

Moto3 Valencia: Masia lider, Can 18. oldu
MOT3

Moto3 Valencia: Masia lider, Can 18. oldu

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
28 Kas
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.