Moto3, Valencia 3. antrenman: Ramirez lider, Can 10. oldu
Marcos Ramirez, Valencia'da gerçekleştirilecek Moto3 yarışı öncesinde üçüncü antrenman seansını ilk sırada tamamladı.
Üçüncü antrenman seansında sürücüler her zaman olduğu gibi seans başlar başlamaz piste çıktılar.
Bu hafta sonu güçlü bir görüntü çizen Lopard Racing'de Marcos Ramirez 1:39.492'lik derecesiyle seansın en hızlı ismi olmayı başardı.
Lorenzo dalla Porsta 0.029 saniye geride ikinci ve Aron Canet 0.065 saniye geride üçüncü oldu.
Böylelikle ilk üç sadece 0.065 saniye içinde dizildiler.
Tony Arbolino, lider Ramirez'i 0.435 saniye geride dördüncü sıradan takip ederken, John McPhee 0.462 saniye geride beşinci ve Riccardo Rossi 0.466 saniye geride altıncı oldu.
Dünün lideri Jaume Masia ancak yedinci olurken, Filip Salac sekizinci ve Tatsuki Suzuki dokuzuncu oldu. İlk onu temsilcimiz Can Öncü tamamladı.
Can, lider Ramirez'den 0.728 saniye yavaş kaldı.
Üçüncü seans sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Marcos Ramírez
|Honda
|13
|1'39.492
|144.916
|2
|Lorenzo Porta
|Honda
|13
|1'39.521
|0.029
|0.029
|144.873
|3
|Aron Canet
|KTM
|13
|1'39.557
|0.065
|0.036
|144.821
|4
|Tony Arbolino
|Honda
|13
|1'39.927
|0.435
|0.370
|144.285
|5
|John McPhee
|Honda
|10
|1'39.954
|0.462
|0.027
|144.246
|6
|Riccardo Rossi
|Honda
|14
|1'39.958
|0.466
|0.004
|144.240
|7
|Jaume Masia
|KTM
|12
|1'40.027
|0.535
|0.069
|144.141
|8
|Filip Salač
|KTM
|12
|1'40.042
|0.550
|0.015
|144.119
|9
|Tatsuki Suzuki
|Honda
|14
|1'40.135
|0.643
|0.093
|143.985
|10
|Can Öncü
|KTM
|12
|1'40.220
|0.728
|0.085
|143.863
|11
|Raul Fernandez
|KTM
|16
|1'40.227
|0.735
|0.007
|143.853
|12
|Romano Fenati
|Honda
|12
|1'40.284
|0.792
|0.057
|143.771
|13
|Sergio Garcia Dols
|Honda
|16
|1'40.409
|0.917
|0.125
|143.592
|14
|Alonso Lopez
|Honda
|15
|1'40.545
|1.053
|0.136
|143.398
|15
|Andrea Migno
|KTM
|14
|1'40.561
|1.069
|0.016
|143.375
|16
|Kaito Toba
|Honda
|15
|1'40.576
|1.084
|0.015
|143.354
|17
|Albert Arenas
|KTM
|10
|1'40.626
|1.134
|0.050
|143.283
|18
|Makar Yurchenko
|KTM
|15
|1'40.670
|1.178
|0.044
|143.220
|19
|Carlos Tatay
|KTM
|15
|1'40.721
|1.229
|0.051
|143.147
|20
|Stefano Nepa
|KTM
|15
|1'40.754
|1.262
|0.033
|143.101
|21
|Xavier Artigas
|Honda
|16
|1'40.769
|1.277
|0.015
|143.079
|22
|Niccolò Antonelli
|Honda
|9
|1'40.801
|1.309
|0.032
|143.034
|23
|Celestino Vietti Ramus
|KTM
|12
|1'41.112
|1.620
|0.311
|142.594
|24
|Dennis Foggia
|KTM
|11
|1'41.331
|1.839
|0.219
|142.286
|25
|Jeremy Alcoba
|Honda
|13
|1'41.439
|1.947
|0.108
|142.134
|26
|Jakub Kornfeil
|KTM
|15
|1'41.592
|2.100
|0.153
|141.920
|27
|Ayumu Sasaki
|Honda
|9
|1'41.593
|2.101
|0.001
|141.919
|28
|Ai Ogura
|Honda
|14
|1'41.816
|2.324
|0.223
|141.608
|29
|Kazuki Masaki
|KTM
|11
|1'41.873
|2.381
|0.057
|141.529
|30
|Darryn Binder
|KTM
|14
|1'42.039
|2.547
|0.166
|141.298
|31
|Tom Booth-Amos
|KTM
|14
|1'42.055
|2.563
|0.016
|141.276
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Moto3
|Etkinlik
|Valencia
|Alt-etkinlik
|FP3
|Lokasyon
|Valencia Circuit Ricardo Tormo
|Pilotlar
|Aron Canet , Marcos Ramírez , Lorenzo Porta
|Takımlar
|Leopard Racing , Max Racing Team
|Editör
|Matteo Nugnes
Moto3, Valencia 3. antrenman: Ramirez lider, Can 10. oldu
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