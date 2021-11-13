Moto3 Valencia 3. antrenman: Deniz Öncü en hızlısı!

Temsilcimiz Deniz Öncü, Valensiya'daki güzel şartlarda gerçekleştirilen son antrenman seansında zirvede yer aldı. Deniz'in en hızlı turu 1:39.256 olurken, onu Pedro Acosta ve Joel Kelso takip etti.

Hava, cuma gününe kıyasla daha iyiydi. Gökyüzü kısmen bulutluydu ve hava 14 dereceydi. Yine de pist kuruydu ve gün boyunca yağmur beklentisi bulunmuyor.

Sürücüler, verimsiz geçen cuma gününün ardından bu seansı yoğun şekilde kullandılar. Seans, ikinci virajda kaza yapan Andi Farid Izdihar için pek de iyi başlamadı. Ayağa kalkan Izdihar, sol bileğini tutarken görüldü.

Seansın son bölümünde en hızlı tur denemeleri yapıldı ve zaman tablosu tamamen değişti.

Temsilcimiz Deniz Öncü 1:39.256 yaparak bu hafta sonunun şimdiye kadarki en iyi zaman turunu ortaya koydu ve dünya şampiyonu Pedro Acosta'nın 0.099 saniye önünde birinci oldu.

Joel Kelso, kaza yapmasına rağmen 0.147 saniye geride üçüncü olurken, Andrea Migno dördüncü ve Carlos Tatay beşinci oldu.

İlk onu Dennis Foggia (Honda), Izan Guevara (GasGas), Stefano Nepa (KTM), Tatsuki Suzuki (Honda) ve Romano Fenati (Husqvarna) tamamladı.

Doğrudan sıralama turlarının son bölümüne kalan diğer isimler John McPhee (Honda), Jeremy Alcoba (Honda), Niccolo Antonelli (KTM) ve Lorenzo Fellon (Honda) oldu.

Sergio Garcia (GasGas), Xavier Artigas (Honda) ve Filip Salac (KTM) ise sıralama turlarının ilk bölümünde mücadele edecek

Seans sonucu: