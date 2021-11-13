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Moto3 / Valensiya Antrenman raporu

Moto3 Valencia 3. antrenman: Deniz Öncü en hızlısı!

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Valensiya'da gerçekleştirilen üçüncü Moto3 antrenman seansında temsilcimiz Deniz Öncü ilk sırada yer aldı.

Moto3 Valencia 3. antrenman: Deniz Öncü en hızlısı!

Temsilcimiz Deniz Öncü, Valensiya'daki güzel şartlarda gerçekleştirilen son antrenman seansında zirvede yer aldı. Deniz'in en hızlı turu 1:39.256 olurken, onu Pedro Acosta ve Joel Kelso takip etti.

Hava, cuma gününe kıyasla daha iyiydi. Gökyüzü kısmen bulutluydu ve hava 14 dereceydi. Yine de pist kuruydu ve gün boyunca yağmur beklentisi bulunmuyor.

Sürücüler, verimsiz geçen cuma gününün ardından bu seansı yoğun şekilde kullandılar. Seans, ikinci virajda kaza yapan Andi Farid Izdihar için pek de iyi başlamadı. Ayağa kalkan Izdihar, sol bileğini tutarken görüldü.

Seansın son bölümünde en hızlı tur denemeleri yapıldı ve zaman tablosu tamamen değişti.

Temsilcimiz Deniz Öncü 1:39.256 yaparak bu hafta sonunun şimdiye kadarki en iyi zaman turunu ortaya koydu ve dünya şampiyonu Pedro Acosta'nın 0.099 saniye önünde birinci oldu.

Joel Kelso, kaza yapmasına rağmen 0.147 saniye geride üçüncü olurken, Andrea Migno dördüncü ve Carlos Tatay beşinci oldu.

İlk onu Dennis Foggia (Honda), Izan Guevara (GasGas), Stefano Nepa (KTM), Tatsuki Suzuki (Honda) ve Romano Fenati (Husqvarna) tamamladı.

Doğrudan sıralama turlarının son bölümüne kalan diğer isimler John McPhee (Honda), Jeremy Alcoba (Honda), Niccolo Antonelli (KTM) ve Lorenzo Fellon (Honda) oldu.

Sergio Garcia (GasGas), Xavier Artigas (Honda) ve Filip Salac (KTM)  ise sıralama turlarının ilk bölümünde mücadele edecek

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Turkey Deniz Öncü KTM 16 1'39.256  
2 Spain Pedro Acosta KTM 15 1'39.355 0.099
3 Joel Kelso KTM 11 1'39.403 0.147
4 Italy Andrea Migno Honda 15 1'39.424 0.168
5 Spain Carlos Tatay KTM 19 1'39.440 0.184
6 Italy Dennis Foggia Honda 19 1'39.461 0.205
7 Spain Izan Guevara GASGAS 19 1'39.461 0.205
8 Italy Stefano Nepa KTM 17 1'39.535 0.279
9 Japan Tatsuki Suzuki Honda 18 1'39.618 0.362
10 Italy Romano Fenati Husqvarna 18 1'39.695 0.439
11 United Kingdom John McPhee Honda 14 1'39.904 0.648
12 Spain Jeremy Alcoba Honda 17 1'39.905 0.649
13 Italy Niccolò Antonelli KTM 19 1'39.729 0.473
14 France Lorenzo Fellon Honda 17 1'40.025 0.769
15 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 15 1'40.168 0.912
16 Spain Xavier Artigas Honda 14 1'40.239 0.983
17 Jose Antonio Honda 15 1'40.290 1.034
18 Japan Ryusei Yamanaka KTM 13 1'40.407 1.151
19 Italy Alberto Surra Honda 15 1'40.452 1.196
20 Italy Riccardo Rossi KTM 15 1'40.480 1.224
21 Czech Republic Filip Salač KTM 16 1'40.487 1.231
22 Japan Yuki Kunii Honda 19 1'40.115 0.859
23 Japan Ayumu Sasaki KTM 15 1'40.902 1.646
24 Spain Jaume Masia KTM 15 1'40.970 1.714
25 Japan Kaito Toba KTM 15 1'41.155 1.899
26 South Africa Darryn Binder Honda 16 1'41.530 2.274
27 Mexico Adrian Fernandez Husqvarna 14 1'41.861 2.605
28 Indonesia Andi Gilang Honda 9 1'42.299 3.043
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