Moto3 Valencia 1. antrenman: Ramirez lider, Can 10. oldu
Valencia'da gerçekleştirilecek 2019 Moto3 Şampiyonası'nın son yarışı öncesinde ilk antrenman seansında Marcos Ramirez en hızlı isim oldu.
Leopard Racing sürücüleri, Valencia'daki ilk antrenman seansının yıldızlarıydı ve Marcos Ramirez ilk sırada yer alırken, dünya şampiyonu Lorenzo dalla Porta üçüncü oldu.
Ramirez'in 1:40.291'lik derecesi, Filip Salac'tan 0.158 saniye daha iyiydi ve hafta sonuna hızlı bir başlangıç yapmış oldu.
Dalla Porta ise, ikinci Slac'ın 0.099 saniye gerisinde kaldı.
Sergio Garcia'nın dördüncü olduğu seansta, orta bölüm birbirine çok yakındı.
Garcia'nin sadece 0.047 saniye gerisinde Andrea Mgino yer alırken, onu da 0.042 saniye geriden Kaito Toba takip etti.
Aron Canet, Toba'nın 0.009 saniye gerisinde yedinci olurken, onu 0.026 saniye geriden Celestino Vietti takip etti.
İlk onu Dennis Foggia ve temsilcimiz Can Öncü tamamladı.
İlk antrenman sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Marcos Ramírez
|Honda
|15
|1'40.291
|143.761
|2
|Filip Salač
|KTM
|17
|1'40.449
|0.158
|0.158
|143.535
|3
|Lorenzo Porta
|Honda
|13
|1'40.548
|0.257
|0.099
|143.394
|4
|Sergio Garcia Dols
|Honda
|19
|1'40.594
|0.303
|0.046
|143.328
|5
|Andrea Migno
|KTM
|19
|1'40.641
|0.350
|0.047
|143.261
|6
|Kaito Toba
|Honda
|17
|1'40.683
|0.392
|0.042
|143.201
|7
|Aron Canet
|KTM
|13
|1'40.692
|0.401
|0.009
|143.189
|8
|Celestino Vietti Ramus
|KTM
|18
|1'40.718
|0.427
|0.026
|143.152
|9
|Dennis Foggia
|KTM
|17
|1'40.801
|0.510
|0.083
|143.034
|10
|Can Öncü
|KTM
|17
|1'40.875
|0.584
|0.074
|142.929
|11
|Jaume Masia
|KTM
|15
|1'40.912
|0.621
|0.037
|142.876
|12
|Albert Arenas
|KTM
|17
|1'40.916
|0.625
|0.004
|142.871
|13
|Romano Fenati
|Honda
|12
|1'40.941
|0.650
|0.025
|142.835
|14
|John McPhee
|Honda
|13
|1'40.947
|0.656
|0.006
|142.827
|15
|Carlos Tatay
|KTM
|18
|1'40.992
|0.701
|0.045
|142.763
|16
|Tony Arbolino
|Honda
|14
|1'41.020
|0.729
|0.028
|142.724
|17
|Raul Fernandez
|KTM
|18
|1'41.040
|0.749
|0.020
|142.695
|18
|Riccardo Rossi
|Honda
|17
|1'41.057
|0.766
|0.017
|142.671
|19
|Stefano Nepa
|KTM
|15
|1'41.065
|0.774
|0.008
|142.660
|20
|Jakub Kornfeil
|KTM
|17
|1'41.178
|0.887
|0.113
|142.501
|21
|Tatsuki Suzuki
|Honda
|13
|1'41.447
|1.156
|0.269
|142.123
|22
|Makar Yurchenko
|KTM
|17
|1'41.456
|1.165
|0.009
|142.110
|23
|Kazuki Masaki
|KTM
|16
|1'41.501
|1.210
|0.045
|142.047
|24
|Niccolò Antonelli
|Honda
|14
|1'41.588
|1.297
|0.087
|141.926
|25
|Darryn Binder
|KTM
|15
|1'41.604
|1.313
|0.016
|141.903
|26
|Xavier Artigas
|Honda
|17
|1'41.731
|1.440
|0.127
|141.726
|27
|Alonso Lopez
|Honda
|19
|1'42.008
|1.717
|0.277
|141.341
|28
|Tom Booth-Amos
|KTM
|14
|1'42.493
|2.202
|0.485
|140.673
|29
|Ai Ogura
|Honda
|20
|1'42.497
|2.206
|0.004
|140.667
|30
|Jeremy Alcoba
|Honda
|18
|1'42.525
|2.234
|0.028
|140.629
|31
|Ayumu Sasaki
|Honda
|13
|1'42.704
|2.413
|0.179
|140.384
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Moto3
|Etkinlik
|Valencia
|Editör
|Kemal Şengül
Moto3 Valencia 1. antrenman: Ramirez lider, Can 10. oldu
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