Moto3 Valencia 1. antrenman: Ramirez lider, Can 10. oldu

Leopard Racing sürücüleri, Valencia'daki ilk antrenman seansının yıldızlarıydı ve Marcos Ramirez ilk sırada yer alırken, dünya şampiyonu Lorenzo dalla Porta üçüncü oldu.

Ramirez'in 1:40.291'lik derecesi, Filip Salac'tan 0.158 saniye daha iyiydi ve hafta sonuna hızlı bir başlangıç yapmış oldu.

Dalla Porta ise, ikinci Slac'ın 0.099 saniye gerisinde kaldı.

Sergio Garcia'nın dördüncü olduğu seansta, orta bölüm birbirine çok yakındı.

Garcia'nin sadece 0.047 saniye gerisinde Andrea Mgino yer alırken, onu da 0.042 saniye geriden Kaito Toba takip etti.

Aron Canet, Toba'nın 0.009 saniye gerisinde yedinci olurken, onu 0.026 saniye geriden Celestino Vietti takip etti.

İlk onu Dennis Foggia ve temsilcimiz Can Öncü tamamladı.

İlk antrenman sonucu: