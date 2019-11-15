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Moto3 / Valencia / Antrenman raporu

Moto3 Valencia 1. antrenman: Ramirez lider, Can 10. oldu

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Moto3 Valencia 1. antrenman: Ramirez lider, Can 10. oldu
Ekleyen:
, Editör
15 Kas 2019 09:07

Valencia'da gerçekleştirilecek 2019 Moto3 Şampiyonası'nın son yarışı öncesinde ilk antrenman seansında Marcos Ramirez en hızlı isim oldu.

Leopard Racing sürücüleri, Valencia'daki ilk antrenman seansının yıldızlarıydı ve Marcos Ramirez ilk sırada yer alırken, dünya şampiyonu Lorenzo dalla Porta üçüncü oldu.

Ramirez'in 1:40.291'lik derecesi, Filip Salac'tan 0.158 saniye daha iyiydi ve hafta sonuna hızlı bir başlangıç yapmış oldu.

Dalla Porta ise, ikinci Slac'ın 0.099 saniye gerisinde kaldı.

Sergio Garcia'nın dördüncü olduğu seansta, orta bölüm birbirine çok yakındı.

Garcia'nin sadece 0.047 saniye gerisinde Andrea Mgino yer alırken, onu da 0.042 saniye geriden Kaito Toba takip etti.

Aron Canet, Toba'nın 0.009 saniye gerisinde yedinci olurken, onu 0.026 saniye geriden Celestino Vietti takip etti.

İlk onu Dennis Foggia ve temsilcimiz Can Öncü tamamladı.

İlk antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Spain Marcos Ramírez Honda 15 1'40.291     143.761
2 Czech Republic Filip Salač KTM 17 1'40.449 0.158 0.158 143.535
3 Italy Lorenzo Porta Honda 13 1'40.548 0.257 0.099 143.394
4 Spain Sergio Garcia Dols Honda 19 1'40.594 0.303 0.046 143.328
5 Italy Andrea Migno KTM 19 1'40.641 0.350 0.047 143.261
6 Japan Kaito Toba Honda 17 1'40.683 0.392 0.042 143.201
7 Spain Aron Canet KTM 13 1'40.692 0.401 0.009 143.189
8 Italy Celestino Vietti Ramus KTM 18 1'40.718 0.427 0.026 143.152
9 Italy Dennis Foggia KTM 17 1'40.801 0.510 0.083 143.034
10 Turkey Can Öncü KTM 17 1'40.875 0.584 0.074 142.929
11 Spain Jaume Masia KTM 15 1'40.912 0.621 0.037 142.876
12 Spain Albert Arenas KTM 17 1'40.916 0.625 0.004 142.871
13 Italy Romano Fenati Honda 12 1'40.941 0.650 0.025 142.835
14 United Kingdom John McPhee Honda 13 1'40.947 0.656 0.006 142.827
15 Carlos Tatay KTM 18 1'40.992 0.701 0.045 142.763
16 Italy Tony Arbolino Honda 14 1'41.020 0.729 0.028 142.724
17 Spain Raul Fernandez KTM 18 1'41.040 0.749 0.020 142.695
18 Italy Riccardo Rossi Honda 17 1'41.057 0.766 0.017 142.671
19 Italy Stefano Nepa KTM 15 1'41.065 0.774 0.008 142.660
20 Czech Republic Jakub Kornfeil KTM 17 1'41.178 0.887 0.113 142.501
21 Japan Tatsuki Suzuki Honda 13 1'41.447 1.156 0.269 142.123
22 Kazakhstan Makar Yurchenko KTM 17 1'41.456 1.165 0.009 142.110
23 Japan Kazuki Masaki KTM 16 1'41.501 1.210 0.045 142.047
24 Italy Niccolò Antonelli Honda 14 1'41.588 1.297 0.087 141.926
25 South Africa Darryn Binder KTM 15 1'41.604 1.313 0.016 141.903
26 Xavier Artigas Honda 17 1'41.731 1.440 0.127 141.726
27 Spain Alonso Lopez Honda 19 1'42.008 1.717 0.277 141.341
28 United Kingdom Tom Booth-Amos KTM 14 1'42.493 2.202 0.485 140.673
29 Japan Ai Ogura Honda 20 1'42.497 2.206 0.004 140.667
30 Spain Jeremy Alcoba Honda 18 1'42.525 2.234 0.028 140.629
31 Japan Ayumu Sasaki Honda 13 1'42.704 2.413 0.179 140.384
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Seri Moto3
Etkinlik Valencia
Editör Kemal Şengül

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Valencia

Valencia

15 Kas - 17 Kas

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