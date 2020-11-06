Moto3 Valencia 1. antrenman: Masia lider, Deniz 31.

Valencia'da hafta sonu yağmur altında gerçekleştirilen ilk antrenman seansıyla başladı.

Kapalı hava ve ıslak şartlarda gerçekleştirilen seansta Albert Arenas korkutucu bir kaza yaptı. Ayrıca Jason Dupasquier ve Barry Bltus da kaza yapan isimler arasındalardı.

Jaume Masia, zorlu şartlarda 1:50'nin altına inebilen tek isimdi ve 1:49.840'lık turuyla seansı ilk sırada noktalayan isim oldu.

Tatsuki Suzuki, 1:50.134'lük derecesiyle Masia'yı 0.294 saniye geriden takip etti. Onu da 0.1 saniye geriden vatandaşı Kaito Toba takip etti.

Alonso Lopez, 1:50.345'lik derecesiyle dördüncü, Tony Arbolino beşinci, Andrea Migno altıncı ve John McPhee yedinci oldu.

İlk onu Niccolo Antonelli, C elestino Vietti ve Gabriel Rodrigou tamamladı.

Temsilcimiz Deniz Öncü, 4.1 saniye geride kalmasının ardından 31 sürücü arasında son sırada yer aldı.

Seans sonucu: