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Moto3 / Valencia / Antrenman raporu

Moto3 Valencia 1. antrenman: Masia lider, Deniz 31.

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Moto3 Valencia 1. antrenman: Masia lider, Deniz 31.
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Valencia'da gerçekleştirilecek Moto3 yarışı öncesinde ilk antrenman seansını Jaume Masia ilk sırada tamamladı.

Valencia'da hafta sonu yağmur altında gerçekleştirilen ilk antrenman seansıyla başladı.

Kapalı hava ve ıslak şartlarda gerçekleştirilen seansta Albert Arenas korkutucu bir kaza yaptı. Ayrıca Jason Dupasquier ve Barry Bltus da kaza yapan isimler arasındalardı.

Jaume Masia, zorlu şartlarda 1:50'nin altına inebilen tek isimdi ve 1:49.840'lık turuyla seansı ilk sırada noktalayan isim oldu.

Tatsuki Suzuki, 1:50.134'lük derecesiyle Masia'yı 0.294 saniye geriden takip etti. Onu da 0.1 saniye geriden vatandaşı Kaito Toba takip etti.

Alonso Lopez, 1:50.345'lik derecesiyle dördüncü, Tony Arbolino beşinci, Andrea Migno altıncı ve John McPhee yedinci oldu.

İlk onu Niccolo Antonelli, C elestino Vietti ve Gabriel Rodrigou tamamladı.

Temsilcimiz Deniz Öncü, 4.1 saniye geride kalmasının ardından 31 sürücü arasında son sırada yer aldı.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Spain Jaume Masia Honda 16 1'49.840  
2 Japan Tatsuki Suzuki Honda 13 1'50.134 0.294
3 Japan Kaito Toba KTM 16 1'50.245 0.405
4 Spain Alonso Lopez Husqvarna 18 1'50.345 0.505
5 Italy Tony Arbolino Honda 15 1'50.522 0.682
6 Italy Andrea Migno KTM 20 1'50.649 0.809
7 United Kingdom John McPhee Honda 17 1'51.170 1.330
8 Italy Niccolò Antonelli Honda 19 1'51.215 1.375
9 Italy Celestino Vietti Ramus KTM 18 1'51.254 1.414
10 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 18 1'51.278 1.438
11 Italy Riccardo Rossi KTM 18 1'51.299 1.459
12 Switzerland Jason Dupasquier KTM 18 1'51.383 1.543
13 Czech Republic Filip Salač Honda 19 1'51.524 1.684
14 Spain Sergio Garcia Dols Honda 18 1'51.614 1.774
15 Spain Carlos Tatay KTM 18 1'51.738 1.898
16 Japan Ryusei Yamanaka Honda 18 1'51.742 1.902
17 Spain Raul Fernandez KTM 16 1'51.754 1.914
18 Italy Dennis Foggia Honda 19 1'51.822 1.982
19 South Africa Darryn Binder KTM 18 1'51.837 1.997
20 Japan Ai Ogura Honda 18 1'51.854 2.014
21 Italy Stefano Nepa KTM 21 1'51.902 2.062
22 Malaysia Khairul Pawi Honda 15 1'51.984 2.144
23 Spain Jeremy Alcoba Honda 18 1'52.242 2.402
24 Belgium Barry Baltus KTM 17 1'52.264 2.424
25 Spain Albert Arenas KTM 15 1'52.341 2.501
26 Italy Davide Pizzoli KTM 16 1'52.515 2.675
27 Austria Maximilian Kofler KTM 18 1'52.640 2.800
28 Japan Ayumu Sasaki KTM 18 1'52.723 2.883
29 Italy Romano Fenati Husqvarna 16 1'52.786 2.946
30 Japan Yuki Kunii Honda 11 1'53.565 3.725
31 Turkey Deniz Öncü KTM 16 1'54.009 4.169
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Teruel Moto3: Masia yine kazandı, Deniz 7. oldu!

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Bu Haber Hakkında

Seri Moto3
Etkinlik Valencia
Pilotlar Jaume Masia
Editör Gerald Dirnbeck

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