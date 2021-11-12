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Moto3 / Valensiya Antrenman raporu

Moto3 Valensiya 1. antrenman: Guevara lider, Deniz 14. oldu

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Valensiya'da gerçekleştirilen 1. antrenman seansında en hızlı isim Izan Guevara olurken, temsilcimiz Deniz Öncü en hızlı 14. isim oldu.

Moto3 Valensiya 1. antrenman: Guevara lider, Deniz 14. oldu

Izan Guevara, Valensiya'daki Circuit Ricardo Tormo'daki Moto3 sezon finali öncesinde ilk antrenmanda en hızlı isim oldu. İspanyol sürücü, başlangıçtan hemen sonra peş peşe hızlı turlar attı ve 1:39.561'le zirveye çıktı. Bu, dereceyle, Darryn Binder'in 0.048 saniye önünde ilk sırada yer aldı.

Sabah çoğunlukla bulutlu bir gökyüzü vardı ve hava sıcaklığı sadece 13 dereceydi. Pist kuruydu ancak son anlarda ilk virajda hafif yağmur vardı.

Sadece altı sürücü 1:40'ın altına inebildi ve lider Guevara ile ikinci sıradaki Binder'i, Andrea Migno takip etti. Filip Salac'ın dördüncü olduğu seansta, dünya şampiyonu Pedro Acosta beşinci sırada yer aldı.

1:40'ın altına inen son isim 1:39.997 ile  Yuki Kunii oldu. Romano Fenati'nin yedinci olduğu seansta, Ayumu Sasaki sekizinci, Sergio Garcia dokuzuncu ve John McPhee 10. sırada yer aldı.

Austin'deki olayın ardından iki yarıştan men edilen temsilcimiz Deniz Öncü, mücadeleye Valencia ile geri döndü ve ilk antrenman seansında 14. sırada yer aldı. Deniz'in turu liderden 0.692 saniye yavaştı.

Şampiyona ikincisi Dennis Foggia hızlı tur denemesi yapmadı ve sabahı 27. sırada tamamladı.

Omuz sakatlığı nedeniyle Portimao'da yarışamayan Gabriel Rodrigo, bu hafta sonu da piste çıkamayacak ve yerini Jose Antonio Rueda alacak.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Spain Izan Guevara GASGAS 18 1'39.561  
2 South Africa Darryn Binder Honda 15 1'39.609 0.048
3 Italy Andrea Migno Honda 17 1'39.754 0.193
4 Czech Republic Filip Salač KTM 18 1'39.770 0.209
5 Spain Pedro Acosta KTM 17 1'39.893 0.332
6 Japan Yuki Kunii Honda 16 1'39.997 0.436
7 Italy Romano Fenati Husqvarna 17 1'40.034 0.473
8 Japan Ayumu Sasaki KTM 18 1'40.039 0.478
9 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 19 1'40.058 0.497
10 United Kingdom John McPhee Honda 14 1'40.082 0.521
11 Italy Niccolò Antonelli KTM 18 1'40.087 0.526
12 Mexico Adrian Fernandez Husqvarna 18 1'40.144 0.583
13 Spain Carlos Tatay KTM 19 1'40.223 0.662
14 Turkey Deniz Öncü KTM 18 1'40.253 0.692
15 Italy Stefano Nepa KTM 19 1'40.294 0.733
16 Indonesia Andi Gilang Honda 18 1'40.366 0.805
17 Italy Riccardo Rossi KTM 18 1'40.421 0.860
18 Spain Jaume Masia KTM 17 1'40.465 0.904
19 Japan Ryusei Yamanaka KTM 17 1'40.591 1.030
20 Joel Kelso KTM 16 1'40.651 1.090
21 Japan Kaito Toba KTM 20 1'40.671 1.110
22 Spain Xavier Artigas Honda 18 1'40.680 1.119
23 Italy Alberto Surra Honda 19 1'40.697 1.136
24 Spain Jeremy Alcoba Honda 18 1'40.766 1.205
25 France Lorenzo Fellon Honda 17 1'40.822 1.261
26 Jose Antonio Honda 17 1'40.864 1.303
27 Italy Dennis Foggia Honda 17 1'40.975 1.414
28 Japan Tatsuki Suzuki Honda 16 1'41.676 2.115
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