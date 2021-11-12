Moto3 Valensiya 1. antrenman: Guevara lider, Deniz 14. oldu

Izan Guevara, Valensiya'daki Circuit Ricardo Tormo'daki Moto3 sezon finali öncesinde ilk antrenmanda en hızlı isim oldu. İspanyol sürücü, başlangıçtan hemen sonra peş peşe hızlı turlar attı ve 1:39.561'le zirveye çıktı. Bu, dereceyle, Darryn Binder'in 0.048 saniye önünde ilk sırada yer aldı.

Sabah çoğunlukla bulutlu bir gökyüzü vardı ve hava sıcaklığı sadece 13 dereceydi. Pist kuruydu ancak son anlarda ilk virajda hafif yağmur vardı.

Sadece altı sürücü 1:40'ın altına inebildi ve lider Guevara ile ikinci sıradaki Binder'i, Andrea Migno takip etti. Filip Salac'ın dördüncü olduğu seansta, dünya şampiyonu Pedro Acosta beşinci sırada yer aldı.

1:40'ın altına inen son isim 1:39.997 ile Yuki Kunii oldu. Romano Fenati'nin yedinci olduğu seansta, Ayumu Sasaki sekizinci, Sergio Garcia dokuzuncu ve John McPhee 10. sırada yer aldı.

Austin'deki olayın ardından iki yarıştan men edilen temsilcimiz Deniz Öncü, mücadeleye Valencia ile geri döndü ve ilk antrenman seansında 14. sırada yer aldı. Deniz'in turu liderden 0.692 saniye yavaştı.

Şampiyona ikincisi Dennis Foggia hızlı tur denemesi yapmadı ve sabahı 27. sırada tamamladı.

Omuz sakatlığı nedeniyle Portimao'da yarışamayan Gabriel Rodrigo, bu hafta sonu da piste çıkamayacak ve yerini Jose Antonio Rueda alacak.

Seans sonucu: