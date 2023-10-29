Moto3 Tayland: Yılın çaylağı Alonso kazandı, Deniz 5. oldu
2023 Moto3 Şampiyonası'nın Tayland ayağında kazanan isim David Alonso olurken temsilcimiz Deniz Öncü 5. oldu.
Yarışa pole pozisyonundan başlayan Deniz Öncü, startta yerini korusa da hafta sonu boyunca zayıf kaldığı ilk iki sektörde gerilemekten kurtulamadı.
Deniz ilk turlardaki karambolde bir ara 9. sıraya kadar geriledi ancak David Munoz'un yavaşlaması sonrası Ayumu Sasaki'nin arkadan çarptığı büyük kazada yeniden 7. sıraya yükseldi ve öndeki grup içerisinde kalmaya devam etti.
İlk turlar Collin Veijer ve Jaume Masia kontrolünde geçerken Deniz de toparladı ve onları yakın takibe aldı. Bu arada ön bölüm, son 10 tura girilirken arkadan kopamadı.
Son 5 tura doğru ön bölüm bir miktar kopsa da son bölümde sürücüler birbirlerini bir kez daha yakaladılar ve oldukça karışık ve mücadele dolu son turlar izledik.
Veijer son tura lider girse de hata yapıp geriledi ve liderlik Alonso'ya geçti. Alonso, şampiyona lideri Jaume Masia'dan gelen baskıya çok iyi cevap vererek damalı bayrağı ilk sırada gördü ve yılın çaylağı oldu.
Son virajlardaki mücadelede Taiyo Furusato 2. olarak Moto3'teki ilk podyumunu elde ederken, Veijer son anda Masia'yı avlayarak podyumu tamamlayan isim oldu.
Masia, son virajlarda zafer için zorlasa da sonunda dördüncülükten daha ileriye gidemedi ancak yine de şampiyona liderliğinde puan farkını açmayı başardı.
Deniz Öncü galibiyet grubundaydı ancak son iki tur kala ufak bir hata yapınca fark açıldı. Buna rağmen Deniz, Masia'nın arkasında 5. olmayı başardı.
Daniel Holgado yarışın başında yaşanan olayda çok gerilese de güçlü bir yükselişin ardından 6. olmayı başardı.
Tayland yarışının ardından Masia 230 puana ulaşırken onu bu yarışı puansız kapatan ve 17 puan geriye düşen Sasaki takip ediyor. Sasaki'nin arkasında 205 puanla Alonso ve Holgado yer alırken Deniz 191 puanla 5. sırada yer alıyor.
|Sürücü bilgisi
|
|
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Yarış dışı
|Puan
|1
|
D. Alonso GAVIOTA GASGAS Aspar Team
|80
|GASGAS
|19
|
32'45.307
|158.4
|25
|2
|T. Furusato Idemitsu Honda Team Asia
|72
|Honda
|19
|
+0.266
32'45.573
|0.266
|158.4
|20
|3
|
C. Veijer Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|95
|Husqvarna
|19
|
+0.359
32'45.666
|0.093
|158.4
|16
|4
|J. Masia Leopard Racing
|5
|Honda
|19
|
+0.382
32'45.689
|0.023
|158.4
|13
|5
|D. Öncü Red Bull KTM Factory Racing
|53
|KTM
|19
|
+0.557
32'45.864
|0.175
|158.4
|11
|6
|D. Holgado Red Bull KTM Tech 3
|96
|KTM
|19
|
+1.133
32'46.440
|0.576
|158.4
|10
|7
|M. Bertelle Rivacold Snipers Team
|18
|Honda
|19
|
+1.288
32'46.595
|0.155
|158.3
|9
|8
|R. Rossi SIC58 Squadra Corse
|54
|Honda
|19
|
+1.307
32'46.614
|0.019
|158.3
|8
|9
|R. Yamanaka GAVIOTA GASGAS Aspar Team
|6
|GASGAS
|19
|
+1.413
32'46.720
|0.106
|158.3
|7
|10
|K. Toba SIC58 Squadra Corse
|27
|Honda
|19
|
+1.445
32'46.752
|0.032
|158.3
|6
|11
|
I. Ortola Angeluss MTA Team
|48
|KTM
|19
|
+1.468
32'46.775
|0.023
|158.3
|5
|12
|J. Kelso CFMoto Racing PruestelGP
|66
|CF MOTO
|19
|
+2.337
32'47.644
|0.869
|158.3
|4
|13
|D. Moreira MT Helmets - MSI
|10
|KTM
|19
|
+2.409
32'47.716
|0.072
|158.3
|3
|14
|X. Artigas CFMoto Racing PruestelGP
|43
|CF MOTO
|19
|
+6.497
32'51.804
|4.088
|157.9
|2
|15
|A. Fernandez Leopard Racing
|31
|Honda
|19
|
+6.663
32'51.970
|0.166
|157.9
|1
|16
|
J. Antonio Red Bull KTM Factory Racing
|99
|KTM
|19
|
+6.813
32'52.120
|0.150
|157.9
|17
|S. Nepa Angeluss MTA Team
|82
|KTM
|19
|
+6.972
32'52.279
|0.159
|157.9
|18
|V. Perez BOE Motorsports
|21
|KTM
|19
|
+14.484
32'59.791
|7.512
|157.3
|19
|
F. Farioli Red Bull KTM Tech 3
|7
|KTM
|19
|
+15.922
33'01.229
|1.438
|157.2
|20
|S. Ogden VisionTrack Racing Team
|19
|Honda
|19
|
+16.441
33'01.748
|0.519
|157.1
|21
|L. Fellon CIP
|20
|KTM
|19
|
+18.035
33'03.342
|1.594
|157.0
|22
|
N. Fabio Rivacold Snipers Team
|9
|Honda
|19
|
+28.738
33'14.045
|10.703
|156.2
|23
|J. Whatley VisionTrack Racing Team
|70
|Honda
|19
|
+31.758
33'17.065
|3.020
|155.9
|24
|
S. Azman MT Helmets - MSI
|63
|KTM
|19
|
+33.894
33'19.201
|2.136
|155.8
|25
|
D. Salvador CIP
|38
|KTM
|19
|
+34.011
33'19.318
|0.117
|155.7
|26
|M. Aji Idemitsu Honda Team Asia
|64
|Honda
|19
|
+34.104
33'19.411
|0.093
|155.7
|27
|
K. Keankum Yamaha Thailand Racing - BOE
|32
|KTM
|19
|
+1'15.028
34'00.335
|40.924
|152.6
|28
|
T. Buasri Idemitsu Honda Team Asia
|33
|Honda
|18
|
+1 Lap
33'56.311
|1 Lap
|144.9
|dnf
|D. Munoz BOE Motorsports
|44
|KTM
|9
|
+10 Laps
23'21.699
|9 Laps
|105.2
|Yarış dışı
|dnf
|A. Sasaki Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|71
|Husqvarna
|8
|
+11 Laps
21'27.150
|1 Lap
|101.8
|Yarış dışı
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