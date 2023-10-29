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Moto3 Chang
Yarış raporu

Moto3 Tayland: Yılın çaylağı Alonso kazandı, Deniz 5. oldu

2023 Moto3 Şampiyonası'nın Tayland ayağında kazanan isim David Alonso olurken temsilcimiz Deniz Öncü 5. oldu.

Abdullah Çelik
Editör Abdullah Çelik
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David Alonso, GasGas Aspar Team

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Deniz Öncü, startta yerini korusa da hafta sonu boyunca zayıf kaldığı ilk iki sektörde gerilemekten kurtulamadı.

Deniz ilk turlardaki karambolde bir ara 9. sıraya kadar geriledi ancak David Munoz'un yavaşlaması sonrası Ayumu Sasaki'nin arkadan çarptığı büyük kazada yeniden 7. sıraya yükseldi ve öndeki grup içerisinde kalmaya devam etti.

İlk turlar Collin Veijer ve Jaume Masia kontrolünde geçerken Deniz de toparladı ve onları yakın takibe aldı. Bu arada ön bölüm, son 10 tura girilirken arkadan kopamadı.

Son 5 tura doğru ön bölüm bir miktar kopsa da son bölümde sürücüler birbirlerini bir kez daha yakaladılar ve oldukça karışık ve mücadele dolu son turlar izledik. 

Veijer son tura lider girse de hata yapıp geriledi ve liderlik Alonso'ya geçti. Alonso, şampiyona lideri Jaume Masia'dan gelen baskıya çok iyi cevap vererek damalı bayrağı ilk sırada gördü ve yılın çaylağı oldu.

Son virajlardaki mücadelede Taiyo Furusato 2. olarak Moto3'teki ilk podyumunu elde ederken, Veijer son anda Masia'yı avlayarak podyumu tamamlayan isim oldu.

Masia, son virajlarda zafer için zorlasa da sonunda dördüncülükten daha ileriye gidemedi ancak yine de şampiyona liderliğinde puan farkını açmayı başardı.

Deniz Öncü galibiyet grubundaydı ancak son iki tur kala ufak bir hata yapınca fark açıldı. Buna rağmen Deniz, Masia'nın arkasında 5. olmayı başardı.

Daniel Holgado yarışın başında yaşanan olayda çok gerilese de güçlü bir yükselişin ardından 6. olmayı başardı.

Tayland yarışının ardından Masia 230 puana ulaşırken onu bu yarışı puansız kapatan ve 17 puan geriye düşen Sasaki takip ediyor. Sasaki'nin arkasında 205 puanla Alonso ve Holgado yer alırken Deniz 191 puanla 5. sırada yer alıyor.

 
 
         
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1
D. Alonso GAVIOTA GASGAS Aspar Team
 80 GASGAS 19

32'45.307

   158.4   25
2 Japan T. Furusato Idemitsu Honda Team Asia 72 Honda 19

+0.266

32'45.573

 0.266 158.4   20
3
C. Veijer Liqui Moly Husqvarna Intact GP
 95 Husqvarna 19

+0.359

32'45.666

 0.093 158.4   16
4 Spain J. Masia Leopard Racing 5 Honda 19

+0.382

32'45.689

 0.023 158.4   13
5 Turkey D. Öncü Red Bull KTM Factory Racing 53 KTM 19

+0.557

32'45.864

 0.175 158.4   11
6 Spain D. Holgado Red Bull KTM Tech 3 96 KTM 19

+1.133

32'46.440

 0.576 158.4   10
7 Italy M. Bertelle Rivacold Snipers Team 18 Honda 19

+1.288

32'46.595

 0.155 158.3   9
8 Italy R. Rossi SIC58 Squadra Corse 54 Honda 19

+1.307

32'46.614

 0.019 158.3   8
9 Japan R. Yamanaka GAVIOTA GASGAS Aspar Team 6 GASGAS 19

+1.413

32'46.720

 0.106 158.3   7
10 Japan K. Toba SIC58 Squadra Corse 27 Honda 19

+1.445

32'46.752

 0.032 158.3   6
11
I. Ortola Angeluss MTA Team
 48 KTM 19

+1.468

32'46.775

 0.023 158.3   5
12 Australia J. Kelso CFMoto Racing PruestelGP 66 CF MOTO 19

+2.337

32'47.644

 0.869 158.3   4
13 Brazil D. Moreira MT Helmets - MSI 10 KTM 19

+2.409

32'47.716

 0.072 158.3   3
14 Spain X. Artigas CFMoto Racing PruestelGP 43 CF MOTO 19

+6.497

32'51.804

 4.088 157.9   2
15 Mexico A. Fernandez Leopard Racing 31 Honda 19

+6.663

32'51.970

 0.166 157.9   1
16
J. Antonio Red Bull KTM Factory Racing
 99 KTM 19

+6.813

32'52.120

 0.150 157.9    
17 Italy S. Nepa Angeluss MTA Team 82 KTM 19

+6.972

32'52.279

 0.159 157.9    
18 Spain V. Perez BOE Motorsports 21 KTM 19

+14.484

32'59.791

 7.512 157.3    
19
F. Farioli Red Bull KTM Tech 3
 7 KTM 19

+15.922

33'01.229

 1.438 157.2    
20 United Kingdom S. Ogden VisionTrack Racing Team 19 Honda 19

+16.441

33'01.748

 0.519 157.1    
21 France L. Fellon CIP 20 KTM 19

+18.035

33'03.342

 1.594 157.0    
22
N. Fabio Rivacold Snipers Team
 9 Honda 19

+28.738

33'14.045

 10.703 156.2    
23 United Kingdom J. Whatley VisionTrack Racing Team 70 Honda 19

+31.758

33'17.065

 3.020 155.9    
24
S. Azman MT Helmets - MSI
 63 KTM 19

+33.894

33'19.201

 2.136 155.8    
25
D. Salvador CIP
 38 KTM 19

+34.011

33'19.318

 0.117 155.7    
26 Indonesia M. Aji Idemitsu Honda Team Asia 64 Honda 19

+34.104

33'19.411

 0.093 155.7    
27
K. Keankum Yamaha Thailand Racing - BOE
 32 KTM 19

+1'15.028

34'00.335

 40.924 152.6    
28
T. Buasri Idemitsu Honda Team Asia
 33 Honda 18

+1 Lap

33'56.311

 1 Lap 144.9    
dnf Spain D. Munoz BOE Motorsports 44 KTM 9

+10 Laps

23'21.699

 9 Laps 105.2 Yarış dışı  
dnf Japan A. Sasaki Liqui Moly Husqvarna Intact GP 71 Husqvarna 8

+11 Laps

21'27.150

 1 Lap 101.8 Yarış dışı  
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