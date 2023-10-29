Moto3 Tayland: Yılın çaylağı Alonso kazandı, Deniz 5. oldu

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Deniz Öncü, startta yerini korusa da hafta sonu boyunca zayıf kaldığı ilk iki sektörde gerilemekten kurtulamadı.

Deniz ilk turlardaki karambolde bir ara 9. sıraya kadar geriledi ancak David Munoz'un yavaşlaması sonrası Ayumu Sasaki'nin arkadan çarptığı büyük kazada yeniden 7. sıraya yükseldi ve öndeki grup içerisinde kalmaya devam etti.

İlk turlar Collin Veijer ve Jaume Masia kontrolünde geçerken Deniz de toparladı ve onları yakın takibe aldı. Bu arada ön bölüm, son 10 tura girilirken arkadan kopamadı.

Son 5 tura doğru ön bölüm bir miktar kopsa da son bölümde sürücüler birbirlerini bir kez daha yakaladılar ve oldukça karışık ve mücadele dolu son turlar izledik.

Veijer son tura lider girse de hata yapıp geriledi ve liderlik Alonso'ya geçti. Alonso, şampiyona lideri Jaume Masia'dan gelen baskıya çok iyi cevap vererek damalı bayrağı ilk sırada gördü ve yılın çaylağı oldu.

Son virajlardaki mücadelede Taiyo Furusato 2. olarak Moto3'teki ilk podyumunu elde ederken, Veijer son anda Masia'yı avlayarak podyumu tamamlayan isim oldu.

Masia, son virajlarda zafer için zorlasa da sonunda dördüncülükten daha ileriye gidemedi ancak yine de şampiyona liderliğinde puan farkını açmayı başardı.

Deniz Öncü galibiyet grubundaydı ancak son iki tur kala ufak bir hata yapınca fark açıldı. Buna rağmen Deniz, Masia'nın arkasında 5. olmayı başardı.

Daniel Holgado yarışın başında yaşanan olayda çok gerilese de güçlü bir yükselişin ardından 6. olmayı başardı.

Tayland yarışının ardından Masia 230 puana ulaşırken onu bu yarışı puansız kapatan ve 17 puan geriye düşen Sasaki takip ediyor. Sasaki'nin arkasında 205 puanla Alonso ve Holgado yer alırken Deniz 191 puanla 5. sırada yer alıyor.