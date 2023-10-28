Moto3 Tayland: Deniz Öncü son sıradan geldi, pole pozisyonunu kazandı!

Cumartesi gününe 3. antrenmandaki en iyi dereceyle başlayan Deniz, sıralamalarda güçlü olacağını işaret etmişti.

Deniz sıralamaların başında Diogo Moreira'nın kendisini hızlı turuna başlamadan hemen önce pist dışına itmesi nedeniyle pite yönelmek zorunda kaldı ve rakipleri hızlı turlar atarken, onları pit yolunda izlemek zorunda kaldı.

Deniz, son 5 dakika kala yeniden piste çıktı. O esnada herkes turunu atmıştı, Deniz ise klasmanda son sıradaydı.

Deniz, turuna başlamasının ardından ilk bölümde bir hata yaptı ve ikinci sektörde en hızlı turdan 0.25 sn kadar yavaş kaldığı bir an vardı. Deniz o turun son iki sektöründe çok hızlıydı ve turun sonunda 1:42.061'le ilk sıraya yükselmeyi başardı.

Seansın kalan bölümünde çeşitli kazalar vardı ve bir sürü sarı bayrak sallandı. Böylece Deniz'in tur zamanını geçebilen olmadı ve temsilcimiz, yarınki yarış için pole pozisyonunu kazanarak avantaj elde etti.

İyi bir hafta sonu geçiren isimlerden olan Moreira, sıralamaları ikinci sırada tamamlarken onu Ayumi Sasaki takip etti.

Ryusei Yamanaka sıralamaları dördüncü sırada tamamladı ancak kaza sonrası kontrol için tıbbi merkeze götürüldü.

Veijer seansı 5. sırada tamamlarken onu Furusato takip etti. Japon sürücü çok iyi bir turla geliyordu ancak kaza yaptı.

Şampiyona lideri Jauma Masia, sıralamalarda pole pozisyonu mücadelesinin uzağında kaldı ve ancak 7. olabildi.