Moto3 Tayland: Deniz Öncü son sıradan geldi, pole pozisyonunu kazandı!
Deniz Öncü, Pazar günü Tayland'da gerçekleştirilecek Moto3 yarışı öncesinde bugünkü sıralamalarda pole pozisyonunu kazandı.
Cumartesi gününe 3. antrenmandaki en iyi dereceyle başlayan Deniz, sıralamalarda güçlü olacağını işaret etmişti.
Deniz sıralamaların başında Diogo Moreira'nın kendisini hızlı turuna başlamadan hemen önce pist dışına itmesi nedeniyle pite yönelmek zorunda kaldı ve rakipleri hızlı turlar atarken, onları pit yolunda izlemek zorunda kaldı.
Deniz, son 5 dakika kala yeniden piste çıktı. O esnada herkes turunu atmıştı, Deniz ise klasmanda son sıradaydı.
Deniz, turuna başlamasının ardından ilk bölümde bir hata yaptı ve ikinci sektörde en hızlı turdan 0.25 sn kadar yavaş kaldığı bir an vardı. Deniz o turun son iki sektöründe çok hızlıydı ve turun sonunda 1:42.061'le ilk sıraya yükselmeyi başardı.
Seansın kalan bölümünde çeşitli kazalar vardı ve bir sürü sarı bayrak sallandı. Böylece Deniz'in tur zamanını geçebilen olmadı ve temsilcimiz, yarınki yarış için pole pozisyonunu kazanarak avantaj elde etti.
İyi bir hafta sonu geçiren isimlerden olan Moreira, sıralamaları ikinci sırada tamamlarken onu Ayumi Sasaki takip etti.
Ryusei Yamanaka sıralamaları dördüncü sırada tamamladı ancak kaza sonrası kontrol için tıbbi merkeze götürüldü.
Veijer seansı 5. sırada tamamlarken onu Furusato takip etti. Japon sürücü çok iyi bir turla geliyordu ancak kaza yaptı.
Şampiyona lideri Jauma Masia, sıralamalarda pole pozisyonu mücadelesinin uzağında kaldı ve ancak 7. olabildi.
|Sürücü bilgisi
|
|
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Hız Ölçüm Noktası
|1
|D. Öncü Red Bull KTM Factory Racing
|53
|KTM
|7
|
1'42.061
|160.633
|2
|D. Moreira MT Helmets - MSI
|10
|KTM
|8
|
+0.057
1'42.118
|0.057
|160.543
|3
|A. Sasaki Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|71
|Husqvarna
|8
|
+0.058
1'42.119
|0.001
|160.542
|4
|R. Yamanaka GAVIOTA GASGAS Aspar Team
|6
|GASGAS
|5
|
+0.164
1'42.225
|0.106
|160.375
|5
|
C. Veijer Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|95
|Husqvarna
|8
|
+0.257
1'42.318
|0.093
|160.229
|6
|T. Furusato Idemitsu Honda Team Asia
|72
|Honda
|5
|
+0.410
1'42.471
|0.153
|159.990
|7
|J. Masia Leopard Racing
|5
|Honda
|7
|
+0.413
1'42.474
|0.003
|159.985
|8
|A. Fernandez Leopard Racing
|31
|Honda
|8
|
+0.440
1'42.501
|0.027
|159.943
|9
|
J. Antonio Red Bull KTM Factory Racing
|99
|KTM
|8
|
+0.462
1'42.523
|0.022
|159.909
|10
|D. Munoz BOE Motorsports
|44
|KTM
|6
|
+0.470
1'42.531
|0.008
|159.897
|11
|D. Holgado Red Bull KTM Tech 3
|96
|KTM
|8
|
+0.480
1'42.541
|0.010
|159.881
|12
|
D. Alonso GAVIOTA GASGAS Aspar Team
|80
|GASGAS
|7
|
+0.524
1'42.585
|0.044
|159.812
|13
|M. Bertelle Rivacold Snipers Team
|18
|Honda
|7
|
+0.557
1'42.618
|0.033
|159.761
|14
|J. Kelso CFMoto Racing PruestelGP
|66
|CF MOTO
|5
|
+0.634
1'42.695
|0.077
|159.641
|15
|S. Nepa Angeluss MTA Team
|82
|KTM
|8
|
+0.890
1'42.951
|0.256
|159.244
|16
|
I. Ortola Angeluss MTA Team
|48
|KTM
|7
|
+1.004
1'43.065
|0.114
|159.068
|17
|R. Rossi SIC58 Squadra Corse
|54
|Honda
|7
|
+1.047
1'43.108
|0.043
|159.002
|18
|
N. Fabio Rivacold Snipers Team
|9
|Honda
|7
|
+2.466
1'44.527
|1.419
|156.843
|Tüm sonuçları görüntüle
Son Haberler
Aracında değişiklikler yapılan Stroll, Meksika GP'ye de pit yolundan başlayacak
Aracında değişiklikler yapılan Stroll, Meksika GP'ye de pit yolundan başlayacak Aracında değişiklikler yapılan Stroll, Meksika GP'ye de pit yolundan başlayacak
Perez, Ricciardo'nun Meksika GP sıralama turlarındaki performansını pek dikkate almıyor
Perez, Ricciardo'nun Meksika GP sıralama turlarındaki performansını pek dikkate almıyor Perez, Ricciardo'nun Meksika GP sıralama turlarındaki performansını pek dikkate almıyor
Meksika GP öncesi: Yarış gridi
Meksika GP öncesi: Yarış gridi Meksika GP öncesi: Yarış gridi
Stella “Tüm hafta sonu bizim için zorlu geçti”
Stella “Tüm hafta sonu bizim için zorlu geçti” Stella “Tüm hafta sonu bizim için zorlu geçti”
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar