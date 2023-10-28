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Moto3 Chang
Sıralama turları raporu

Moto3 Tayland: Deniz Öncü son sıradan geldi, pole pozisyonunu kazandı!

Deniz Öncü, Pazar günü Tayland'da gerçekleştirilecek Moto3 yarışı öncesinde bugünkü sıralamalarda pole pozisyonunu kazandı.

Abdullah Çelik
Editör Abdullah Çelik
Güncelleme
Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

Cumartesi gününe 3. antrenmandaki en iyi dereceyle başlayan Deniz, sıralamalarda güçlü olacağını işaret etmişti.

Deniz sıralamaların başında Diogo Moreira'nın kendisini hızlı turuna başlamadan hemen önce pist dışına itmesi nedeniyle pite yönelmek zorunda kaldı ve rakipleri hızlı turlar atarken, onları pit yolunda izlemek zorunda kaldı. 

Deniz, son 5 dakika kala yeniden piste çıktı. O esnada herkes turunu atmıştı, Deniz ise klasmanda son sıradaydı.

Deniz, turuna başlamasının ardından ilk bölümde bir hata yaptı ve ikinci sektörde en hızlı turdan 0.25 sn kadar yavaş kaldığı bir an vardı. Deniz o turun son iki sektöründe çok hızlıydı ve turun sonunda 1:42.061'le ilk sıraya yükselmeyi başardı.

Seansın kalan bölümünde çeşitli kazalar vardı ve bir sürü sarı bayrak sallandı. Böylece Deniz'in tur zamanını geçebilen olmadı ve temsilcimiz, yarınki yarış için pole pozisyonunu kazanarak avantaj elde etti.

 

İyi bir hafta sonu geçiren isimlerden olan Moreira, sıralamaları ikinci sırada tamamlarken onu Ayumi Sasaki takip etti.

Ryusei Yamanaka sıralamaları dördüncü sırada tamamladı ancak kaza sonrası kontrol için tıbbi merkeze götürüldü.

Veijer seansı 5. sırada tamamlarken onu Furusato takip etti. Japon sürücü çok iyi bir turla geliyordu ancak kaza yaptı.

Şampiyona lideri Jauma Masia, sıralamalarda pole pozisyonu mücadelesinin uzağında kaldı ve ancak 7. olabildi.

 
 
         
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Turkey D. Öncü Red Bull KTM Factory Racing 53 KTM 7

1'42.061

   160.633  
2 Brazil D. Moreira MT Helmets - MSI 10 KTM 8

+0.057

1'42.118

 0.057 160.543  
3 Japan A. Sasaki Liqui Moly Husqvarna Intact GP 71 Husqvarna 8

+0.058

1'42.119

 0.001 160.542  
4 Japan R. Yamanaka GAVIOTA GASGAS Aspar Team 6 GASGAS 5

+0.164

1'42.225

 0.106 160.375  
5
C. Veijer Liqui Moly Husqvarna Intact GP
 95 Husqvarna 8

+0.257

1'42.318

 0.093 160.229  
6 Japan T. Furusato Idemitsu Honda Team Asia 72 Honda 5

+0.410

1'42.471

 0.153 159.990  
7 Spain J. Masia Leopard Racing 5 Honda 7

+0.413

1'42.474

 0.003 159.985  
8 Mexico A. Fernandez Leopard Racing 31 Honda 8

+0.440

1'42.501

 0.027 159.943  
9
J. Antonio Red Bull KTM Factory Racing
 99 KTM 8

+0.462

1'42.523

 0.022 159.909  
10 Spain D. Munoz BOE Motorsports 44 KTM 6

+0.470

1'42.531

 0.008 159.897  
11 Spain D. Holgado Red Bull KTM Tech 3 96 KTM 8

+0.480

1'42.541

 0.010 159.881  
12
D. Alonso GAVIOTA GASGAS Aspar Team
 80 GASGAS 7

+0.524

1'42.585

 0.044 159.812  
13 Italy M. Bertelle Rivacold Snipers Team 18 Honda 7

+0.557

1'42.618

 0.033 159.761  
14 Australia J. Kelso CFMoto Racing PruestelGP 66 CF MOTO 5

+0.634

1'42.695

 0.077 159.641  
15 Italy S. Nepa Angeluss MTA Team 82 KTM 8

+0.890

1'42.951

 0.256 159.244  
16
I. Ortola Angeluss MTA Team
 48 KTM 7

+1.004

1'43.065

 0.114 159.068  
17 Italy R. Rossi SIC58 Squadra Corse 54 Honda 7

+1.047

1'43.108

 0.043 159.002  
18
N. Fabio Rivacold Snipers Team
 9 Honda 7

+2.466

1'44.527

 1.419 156.843  
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