Moto3 Tayland: Cuma gününün lideri Masia, Deniz Öncü 6.

Türkiye için sabah erken saatlerde tamamlanan iki antrenman seansında da Masia en hızlı isim oldu.

Leopard Racing sürücüsü, hem ilk hem de ikinci antrenman seansında 1:42.31'lik derece elde ederek hafta sonuna güçlü bir başlangıç yaptı.

GASGAS'dan David Alonso, 2. antrenmanda büyük ilerleme kaydederek günü 2. sırada tamamlarken onu Endonezya'nın galibi Diogo Moreira takip etti.

Çaylak Collin Veijer dördüncü olarak günü güçlü bir şekilde tamamlarken onu Ryusei Yamanaka takip etti.

Son yarışın galibi temsilcimiz Deniz Öncü altıncı olurken, onunla birlikte podyuma çıkarak serideki ilk podyumunu alan Joel Kalso 7. oldu. Onun arkasında Daniel Holgado kendisine yer buldu.