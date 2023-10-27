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Moto3 Chang
Antrenman raporu

Moto3 Tayland: Cuma gününün lideri Masia, Deniz Öncü 6.

2023 Moto3 Şampiyonası'nın Tayland'ın Chang pistinde gerçekleştirilecek yarışı öncesinde Cuma günkü antrenmanların en hızlı ismi şampiyona lideri Jaume Masia oldu.

Abdullah Çelik
Editör Abdullah Çelik
Yayın tarihi
Jaume Masia, Leopard Racing

Türkiye için sabah erken saatlerde tamamlanan iki antrenman seansında da Masia en hızlı isim oldu.

Leopard Racing sürücüsü, hem ilk hem de ikinci antrenman seansında 1:42.31'lik derece elde ederek hafta sonuna güçlü bir başlangıç yaptı.

GASGAS'dan David Alonso, 2. antrenmanda büyük ilerleme kaydederek günü 2. sırada tamamlarken onu Endonezya'nın galibi Diogo Moreira takip etti.

Çaylak Collin Veijer dördüncü olarak günü güçlü bir şekilde tamamlarken onu Ryusei Yamanaka takip etti.

Son yarışın galibi temsilcimiz Deniz Öncü altıncı olurken, onunla birlikte podyuma çıkarak serideki ilk podyumunu alan Joel Kalso 7. oldu. Onun arkasında Daniel Holgado kendisine yer buldu.

 
 
         
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Spain J. Masia Leopard Racing 5 Honda 15

1'42.319

   160.228 235
2
D. Alonso GAVIOTA GASGAS Aspar Team
 80 GASGAS 16

+0.111

1'42.430

 0.111 160.054 232
3 Brazil D. Moreira MT Helmets - MSI 10 KTM 11

+0.236

1'42.555

 0.125 159.859 232
4
C. Veijer Liqui Moly Husqvarna Intact GP
 95 Husqvarna 17

+0.309

1'42.628

 0.073 159.745 230
5 Japan R. Yamanaka GAVIOTA GASGAS Aspar Team 6 GASGAS 13

+0.527

1'42.846

 0.218 159.407 231
6 Turkey D. Öncü Red Bull KTM Factory Racing 53 KTM 15

+0.554

1'42.873

 0.027 159.365 229
7 Australia J. Kelso CFMoto Racing PruestelGP 66 CF MOTO 14

+0.572

1'42.891

 0.018 159.337 230
8 Spain D. Holgado Red Bull KTM Tech 3 96 KTM 14

+0.601

1'42.920

 0.029 159.292 231
9 Italy R. Rossi SIC58 Squadra Corse 54 Honda 15

+0.710

1'43.029

 0.109 159.124 235
10
J. Antonio Red Bull KTM Factory Racing
 99 KTM 13

+0.794

1'43.113

 0.084 158.994 231
11
S. Azman MT Helmets - MSI
 63 KTM 9

+0.803

1'43.122

 0.009 158.980 234
12 Mexico A. Fernandez Leopard Racing 31 Honda 13

+0.827

1'43.146

 0.024 158.943 237
13 Spain D. Munoz BOE Motorsports 44 KTM 8

+0.848

1'43.167

 0.021 158.911 235
14 Japan A. Sasaki Liqui Moly Husqvarna Intact GP 71 Husqvarna 13

+0.920

1'43.239

 0.072 158.800 231
15 Italy M. Bertelle Rivacold Snipers Team 18 Honda 13

+0.951

1'43.270

 0.031 158.752 231
16 United Kingdom S. Ogden VisionTrack Racing Team 19 Honda 15

+1.221

1'43.540

 0.270 158.338 233
17 Japan K. Toba SIC58 Squadra Corse 27 Honda 14

+1.236

1'43.555

 0.015 158.315 234
18 Spain X. Artigas CFMoto Racing PruestelGP 43 CF MOTO 14

+1.252

1'43.571

 0.016 158.291 231
19
I. Ortola Angeluss MTA Team
 48 KTM 15

+1.343

1'43.662

 0.091 158.152 232
20
N. Fabio Rivacold Snipers Team
 9 Honda 13

+1.553

1'43.872

 0.210 157.832 233
21 Italy S. Nepa Angeluss MTA Team 82 KTM 15

+1.727

1'44.046

 0.174 157.568 232
22 Indonesia M. Aji Idemitsu Honda Team Asia 64 Honda 14

+1.826

1'44.145

 0.099 157.418 227
23 United Kingdom J. Whatley VisionTrack Racing Team 70 Honda 12

+1.911

1'44.230

 0.085 157.290 234
24
T. Buasri Idemitsu Honda Team Asia
 33 Honda 12

+1.920

1'44.239

 0.009 157.277 229
25 Spain V. Perez BOE Motorsports 21 KTM 11

+1.952

1'44.271

 0.032 157.228 233
26
F. Farioli Red Bull KTM Tech 3
 7 KTM 14

+1.954

1'44.273

 0.002 157.225 231
27 Japan T. Furusato Idemitsu Honda Team Asia 72 Honda 13

+2.043

1'44.362

 0.089 157.091 229
28 France L. Fellon CIP 20 KTM 14

+2.434

1'44.753

 0.391 156.505 231
29
D. Salvador CIP
 38 KTM 12

+2.773

1'45.092

 0.339 156.000 232
30
K. Keankum Yamaha Thailand Racing - BOE
 32 KTM 14

+3.404

1'45.723

 0.631 155.069 225
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