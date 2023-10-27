Moto3 Tayland: Cuma gününün lideri Masia, Deniz Öncü 6.
2023 Moto3 Şampiyonası'nın Tayland'ın Chang pistinde gerçekleştirilecek yarışı öncesinde Cuma günkü antrenmanların en hızlı ismi şampiyona lideri Jaume Masia oldu.
Türkiye için sabah erken saatlerde tamamlanan iki antrenman seansında da Masia en hızlı isim oldu.
Leopard Racing sürücüsü, hem ilk hem de ikinci antrenman seansında 1:42.31'lik derece elde ederek hafta sonuna güçlü bir başlangıç yaptı.
GASGAS'dan David Alonso, 2. antrenmanda büyük ilerleme kaydederek günü 2. sırada tamamlarken onu Endonezya'nın galibi Diogo Moreira takip etti.
Çaylak Collin Veijer dördüncü olarak günü güçlü bir şekilde tamamlarken onu Ryusei Yamanaka takip etti.
Son yarışın galibi temsilcimiz Deniz Öncü altıncı olurken, onunla birlikte podyuma çıkarak serideki ilk podyumunu alan Joel Kalso 7. oldu. Onun arkasında Daniel Holgado kendisine yer buldu.
|Sürücü bilgisi
|
|
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Hız Ölçüm Noktası
|1
|J. Masia Leopard Racing
|5
|Honda
|15
|
1'42.319
|160.228
|235
|2
|
D. Alonso GAVIOTA GASGAS Aspar Team
|80
|GASGAS
|16
|
+0.111
1'42.430
|0.111
|160.054
|232
|3
|D. Moreira MT Helmets - MSI
|10
|KTM
|11
|
+0.236
1'42.555
|0.125
|159.859
|232
|4
|
C. Veijer Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|95
|Husqvarna
|17
|
+0.309
1'42.628
|0.073
|159.745
|230
|5
|R. Yamanaka GAVIOTA GASGAS Aspar Team
|6
|GASGAS
|13
|
+0.527
1'42.846
|0.218
|159.407
|231
|6
|D. Öncü Red Bull KTM Factory Racing
|53
|KTM
|15
|
+0.554
1'42.873
|0.027
|159.365
|229
|7
|J. Kelso CFMoto Racing PruestelGP
|66
|CF MOTO
|14
|
+0.572
1'42.891
|0.018
|159.337
|230
|8
|D. Holgado Red Bull KTM Tech 3
|96
|KTM
|14
|
+0.601
1'42.920
|0.029
|159.292
|231
|9
|R. Rossi SIC58 Squadra Corse
|54
|Honda
|15
|
+0.710
1'43.029
|0.109
|159.124
|235
|10
|
J. Antonio Red Bull KTM Factory Racing
|99
|KTM
|13
|
+0.794
1'43.113
|0.084
|158.994
|231
|11
|
S. Azman MT Helmets - MSI
|63
|KTM
|9
|
+0.803
1'43.122
|0.009
|158.980
|234
|12
|A. Fernandez Leopard Racing
|31
|Honda
|13
|
+0.827
1'43.146
|0.024
|158.943
|237
|13
|D. Munoz BOE Motorsports
|44
|KTM
|8
|
+0.848
1'43.167
|0.021
|158.911
|235
|14
|A. Sasaki Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|71
|Husqvarna
|13
|
+0.920
1'43.239
|0.072
|158.800
|231
|15
|M. Bertelle Rivacold Snipers Team
|18
|Honda
|13
|
+0.951
1'43.270
|0.031
|158.752
|231
|16
|S. Ogden VisionTrack Racing Team
|19
|Honda
|15
|
+1.221
1'43.540
|0.270
|158.338
|233
|17
|K. Toba SIC58 Squadra Corse
|27
|Honda
|14
|
+1.236
1'43.555
|0.015
|158.315
|234
|18
|X. Artigas CFMoto Racing PruestelGP
|43
|CF MOTO
|14
|
+1.252
1'43.571
|0.016
|158.291
|231
|19
|
I. Ortola Angeluss MTA Team
|48
|KTM
|15
|
+1.343
1'43.662
|0.091
|158.152
|232
|20
|
N. Fabio Rivacold Snipers Team
|9
|Honda
|13
|
+1.553
1'43.872
|0.210
|157.832
|233
|21
|S. Nepa Angeluss MTA Team
|82
|KTM
|15
|
+1.727
1'44.046
|0.174
|157.568
|232
|22
|M. Aji Idemitsu Honda Team Asia
|64
|Honda
|14
|
+1.826
1'44.145
|0.099
|157.418
|227
|23
|J. Whatley VisionTrack Racing Team
|70
|Honda
|12
|
+1.911
1'44.230
|0.085
|157.290
|234
|24
|
T. Buasri Idemitsu Honda Team Asia
|33
|Honda
|12
|
+1.920
1'44.239
|0.009
|157.277
|229
|25
|V. Perez BOE Motorsports
|21
|KTM
|11
|
+1.952
1'44.271
|0.032
|157.228
|233
|26
|
F. Farioli Red Bull KTM Tech 3
|7
|KTM
|14
|
+1.954
1'44.273
|0.002
|157.225
|231
|27
|T. Furusato Idemitsu Honda Team Asia
|72
|Honda
|13
|
+2.043
1'44.362
|0.089
|157.091
|229
|28
|L. Fellon CIP
|20
|KTM
|14
|
+2.434
1'44.753
|0.391
|156.505
|231
|29
|
D. Salvador CIP
|38
|KTM
|12
|
+2.773
1'45.092
|0.339
|156.000
|232
|30
|
K. Keankum Yamaha Thailand Racing - BOE
|32
|KTM
|14
|
+3.404
1'45.723
|0.631
|155.069
|225
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