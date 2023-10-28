Moto3 Tayland: 3. antrenmanda Deniz Öncü, pist rekoruyla lider
Deniz Öncü, Tayland'ın Chang pistinde gerçekleştirilecek yarışı öncesinde gerçekleştirilen 3. antrenman seansında tur rekoruyla en hızlı isim oldu.
3. antrenman seansının ilk bölümü sakin geçse de son bölümünde tüm sürücüler hızlandı ve çok iyi dereceler gelmeye başladı.
Bu bölümde 1:41.907 elde eden Deniz, antrenmanın en hızlı turunu atmakla kalmadı, geçen sene Moreira'nın elde ettiği pist rekorunu geçmiş oldu.
Mandalika'da kariyerinin ilk zaferini kazanan Moreira, güçlü formunu sürdürdü ve 3. antrenmanda Deniz'in ardında ikinci oldu.
İlk 3'ü tamamlayan isim Ryusei Yamanaka olurken şampiyona lideri Jaume Masia, lider Deniz'in 0.237 sn arkasında dördüncü oldu. Masia, dün her iki seansı da zirvede tamamlamıştı.
Moto3 hafta sonu, bugün 8:50'de başlayacak sıralamalarla devam edecek. Yarış, Pazar sabah 08:00'da başlayacak.
|Sürücü bilgisi
|
|
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Hız Ölçüm Noktası
|1
|D. Öncü Red Bull KTM Factory Racing
|53
|KTM
|13
|
1'41.907
|160.876
|231
|2
|D. Moreira MT Helmets - MSI
|10
|KTM
|13
|
+0.025
1'41.932
|0.025
|160.836
|231
|3
|R. Yamanaka GAVIOTA GASGAS Aspar Team
|6
|GASGAS
|14
|
+0.127
1'42.034
|0.102
|160.675
|227
|4
|J. Masia Leopard Racing
|5
|Honda
|12
|
+0.237
1'42.144
|0.110
|160.502
|226
|5
|
C. Veijer Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|95
|Husqvarna
|12
|
+0.303
1'42.210
|0.066
|160.399
|230
|6
|M. Bertelle Rivacold Snipers Team
|18
|Honda
|12
|
+0.348
1'42.255
|0.045
|160.328
|230
|7
|
J. Antonio Red Bull KTM Factory Racing
|99
|KTM
|12
|
+0.430
1'42.337
|0.082
|160.200
|230
|8
|T. Furusato Idemitsu Honda Team Asia
|72
|Honda
|13
|
+0.550
1'42.457
|0.120
|160.012
|226
|9
|
I. Ortola Angeluss MTA Team
|48
|KTM
|13
|
+0.556
1'42.463
|0.006
|160.003
|227
|10
|D. Holgado Red Bull KTM Tech 3
|96
|KTM
|14
|
+0.562
1'42.469
|0.006
|159.993
|228
|11
|
D. Alonso GAVIOTA GASGAS Aspar Team
|80
|GASGAS
|15
|
+0.563
1'42.470
|0.001
|159.992
|229
|12
|
N. Fabio Rivacold Snipers Team
|9
|Honda
|12
|
+0.651
1'42.558
|0.088
|159.854
|232
|13
|A. Sasaki Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|71
|Husqvarna
|12
|
+0.658
1'42.565
|0.007
|159.844
|228
|14
|R. Rossi SIC58 Squadra Corse
|54
|Honda
|13
|
+0.667
1'42.574
|0.009
|159.829
|228
|15
|J. Kelso CFMoto Racing PruestelGP
|66
|CF MOTO
|14
|
+0.668
1'42.575
|0.001
|159.828
|225
|16
|
S. Azman MT Helmets - MSI
|63
|KTM
|12
|
+0.770
1'42.677
|0.102
|159.669
|232
|17
|S. Nepa Angeluss MTA Team
|82
|KTM
|13
|
+0.814
1'42.721
|0.044
|159.601
|230
|18
|
T. Buasri Idemitsu Honda Team Asia
|33
|Honda
|12
|
+0.925
1'42.832
|0.111
|159.428
|227
|19
|S. Ogden VisionTrack Racing Team
|19
|Honda
|12
|
+0.949
1'42.856
|0.024
|159.391
|228
|20
|D. Munoz BOE Motorsports
|44
|KTM
|12
|
+0.959
1'42.866
|0.010
|159.376
|230
|21
|
D. Salvador CIP
|38
|KTM
|13
|
+1.133
1'43.040
|0.174
|159.107
|231
|22
|V. Perez BOE Motorsports
|21
|KTM
|12
|
+1.162
1'43.069
|0.029
|159.062
|232
|23
|X. Artigas CFMoto Racing PruestelGP
|43
|CF MOTO
|13
|
+1.191
1'43.098
|0.029
|159.017
|228
|24
|A. Fernandez Leopard Racing
|31
|Honda
|14
|
+1.374
1'43.281
|0.183
|158.735
|229
|25
|L. Fellon CIP
|20
|KTM
|13
|
+1.490
1'43.397
|0.116
|158.557
|231
|26
|J. Whatley VisionTrack Racing Team
|70
|Honda
|12
|
+1.543
1'43.450
|0.053
|158.476
|227
|27
|
F. Farioli Red Bull KTM Tech 3
|7
|KTM
|16
|
+1.589
1'43.496
|0.046
|158.406
|225
|28
|M. Aji Idemitsu Honda Team Asia
|64
|Honda
|13
|
+1.840
1'43.747
|0.251
|158.022
|225
|29
|K. Toba SIC58 Squadra Corse
|27
|Honda
|5
|
+2.652
1'44.559
|0.812
|156.795
|224
|30
|
K. Keankum Yamaha Thailand Racing - BOE
|32
|KTM
|13
|
+4.571
1'46.478
|1.919
|153.969
|219
|Tüm sonuçları görüntüle
Son Haberler
FIA, Amerika'da ilk başta "sadece" Hamilton ve Leclerc'in tahta plakalarını incelemeyi planlamış
FIA, Amerika'da ilk başta "sadece" Hamilton ve Leclerc'in tahta plakalarını incelemeyi planlamış FIA, Amerika'da ilk başta "sadece" Hamilton ve Leclerc'in tahta plakalarını incelemeyi planlamış
Aracında değişiklikler yapılan Stroll, Meksika GP'ye de pit yolundan başlayacak
Aracında değişiklikler yapılan Stroll, Meksika GP'ye de pit yolundan başlayacak Aracında değişiklikler yapılan Stroll, Meksika GP'ye de pit yolundan başlayacak
Perez, Ricciardo'nun Meksika GP sıralama turlarındaki performansını pek dikkate almıyor
Perez, Ricciardo'nun Meksika GP sıralama turlarındaki performansını pek dikkate almıyor Perez, Ricciardo'nun Meksika GP sıralama turlarındaki performansını pek dikkate almıyor
Meksika GP öncesi: Yarış gridi
Meksika GP öncesi: Yarış gridi Meksika GP öncesi: Yarış gridi
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar