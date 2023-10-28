Moto3 Tayland: 3. antrenmanda Deniz Öncü, pist rekoruyla lider

3. antrenman seansının ilk bölümü sakin geçse de son bölümünde tüm sürücüler hızlandı ve çok iyi dereceler gelmeye başladı.

Bu bölümde 1:41.907 elde eden Deniz, antrenmanın en hızlı turunu atmakla kalmadı, geçen sene Moreira'nın elde ettiği pist rekorunu geçmiş oldu.

Mandalika'da kariyerinin ilk zaferini kazanan Moreira, güçlü formunu sürdürdü ve 3. antrenmanda Deniz'in ardında ikinci oldu.

İlk 3'ü tamamlayan isim Ryusei Yamanaka olurken şampiyona lideri Jaume Masia, lider Deniz'in 0.237 sn arkasında dördüncü oldu. Masia, dün her iki seansı da zirvede tamamlamıştı.

Moto3 hafta sonu, bugün 8:50'de başlayacak sıralamalarla devam edecek. Yarış, Pazar sabah 08:00'da başlayacak.