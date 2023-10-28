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Moto3 Chang
Antrenman raporu

Moto3 Tayland: 3. antrenmanda Deniz Öncü, pist rekoruyla lider

Deniz Öncü, Tayland'ın Chang pistinde gerçekleştirilecek yarışı öncesinde gerçekleştirilen 3. antrenman seansında tur rekoruyla en hızlı isim oldu.

Abdullah Çelik
Editör Abdullah Çelik
Yayın tarihi
Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

3. antrenman seansının ilk bölümü sakin geçse de son bölümünde tüm sürücüler hızlandı ve çok iyi dereceler gelmeye başladı.

Bu bölümde 1:41.907 elde eden Deniz, antrenmanın en hızlı turunu atmakla kalmadı, geçen sene Moreira'nın elde ettiği pist rekorunu geçmiş oldu.

Mandalika'da kariyerinin ilk zaferini kazanan Moreira, güçlü formunu sürdürdü ve 3. antrenmanda Deniz'in ardında ikinci oldu.

İlk 3'ü tamamlayan isim Ryusei Yamanaka olurken şampiyona lideri Jaume Masia, lider Deniz'in 0.237 sn arkasında dördüncü oldu. Masia, dün her iki seansı da zirvede tamamlamıştı.

Moto3 hafta sonu, bugün 8:50'de başlayacak sıralamalarla devam edecek. Yarış, Pazar sabah 08:00'da başlayacak.

 
 
         
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Turkey D. Öncü Red Bull KTM Factory Racing 53 KTM 13

1'41.907

   160.876 231
2 Brazil D. Moreira MT Helmets - MSI 10 KTM 13

+0.025

1'41.932

 0.025 160.836 231
3 Japan R. Yamanaka GAVIOTA GASGAS Aspar Team 6 GASGAS 14

+0.127

1'42.034

 0.102 160.675 227
4 Spain J. Masia Leopard Racing 5 Honda 12

+0.237

1'42.144

 0.110 160.502 226
5
C. Veijer Liqui Moly Husqvarna Intact GP
 95 Husqvarna 12

+0.303

1'42.210

 0.066 160.399 230
6 Italy M. Bertelle Rivacold Snipers Team 18 Honda 12

+0.348

1'42.255

 0.045 160.328 230
7
J. Antonio Red Bull KTM Factory Racing
 99 KTM 12

+0.430

1'42.337

 0.082 160.200 230
8 Japan T. Furusato Idemitsu Honda Team Asia 72 Honda 13

+0.550

1'42.457

 0.120 160.012 226
9
I. Ortola Angeluss MTA Team
 48 KTM 13

+0.556

1'42.463

 0.006 160.003 227
10 Spain D. Holgado Red Bull KTM Tech 3 96 KTM 14

+0.562

1'42.469

 0.006 159.993 228
11
D. Alonso GAVIOTA GASGAS Aspar Team
 80 GASGAS 15

+0.563

1'42.470

 0.001 159.992 229
12
N. Fabio Rivacold Snipers Team
 9 Honda 12

+0.651

1'42.558

 0.088 159.854 232
13 Japan A. Sasaki Liqui Moly Husqvarna Intact GP 71 Husqvarna 12

+0.658

1'42.565

 0.007 159.844 228
14 Italy R. Rossi SIC58 Squadra Corse 54 Honda 13

+0.667

1'42.574

 0.009 159.829 228
15 Australia J. Kelso CFMoto Racing PruestelGP 66 CF MOTO 14

+0.668

1'42.575

 0.001 159.828 225
16
S. Azman MT Helmets - MSI
 63 KTM 12

+0.770

1'42.677

 0.102 159.669 232
17 Italy S. Nepa Angeluss MTA Team 82 KTM 13

+0.814

1'42.721

 0.044 159.601 230
18
T. Buasri Idemitsu Honda Team Asia
 33 Honda 12

+0.925

1'42.832

 0.111 159.428 227
19 United Kingdom S. Ogden VisionTrack Racing Team 19 Honda 12

+0.949

1'42.856

 0.024 159.391 228
20 Spain D. Munoz BOE Motorsports 44 KTM 12

+0.959

1'42.866

 0.010 159.376 230
21
D. Salvador CIP
 38 KTM 13

+1.133

1'43.040

 0.174 159.107 231
22 Spain V. Perez BOE Motorsports 21 KTM 12

+1.162

1'43.069

 0.029 159.062 232
23 Spain X. Artigas CFMoto Racing PruestelGP 43 CF MOTO 13

+1.191

1'43.098

 0.029 159.017 228
24 Mexico A. Fernandez Leopard Racing 31 Honda 14

+1.374

1'43.281

 0.183 158.735 229
25 France L. Fellon CIP 20 KTM 13

+1.490

1'43.397

 0.116 158.557 231
26 United Kingdom J. Whatley VisionTrack Racing Team 70 Honda 12

+1.543

1'43.450

 0.053 158.476 227
27
F. Farioli Red Bull KTM Tech 3
 7 KTM 16

+1.589

1'43.496

 0.046 158.406 225
28 Indonesia M. Aji Idemitsu Honda Team Asia 64 Honda 13

+1.840

1'43.747

 0.251 158.022 225
29 Japan K. Toba SIC58 Squadra Corse 27 Honda 5

+2.652

1'44.559

 0.812 156.795 224
30
K. Keankum Yamaha Thailand Racing - BOE
 32 KTM 13

+4.571

1'46.478

 1.919 153.969 219
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